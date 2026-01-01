ETV Bharat / state

सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों की अब खैर नहीं, गिरिडीह पुलिस की सख्त चेतावनी

मधुबन में वाहनों को पार्क करते डुमरी एसडीपीओ ( ETV BHARAT )

गिरिडीह: नया साल प्रवेश कर चुका है और सभी अपने-अपने तरीके से खुशियां बांटने में जुटे हैं. कइयों ने पिकनिक की तैयारी की है. पिकनिक स्थलों पर पहुंचने लगे हैं. वहीं, शराब के कई शौकीनों ने भी भरपूर तैयारी कर रखी है. कई ने पिकनिक स्थलों पर जाकर शराब की चुस्कियों लेने के लिए बोतल की खरीदारी कर ली है. लेकिन इस बार पुलिस ने सार्वजनिक स्थल, पिकनिक स्पॉट पर शराब का सेवन करने वालों से सख्ती बरतने का निर्णय लिया है. इसे लेकर जिले के एसपी डॉ बिमल कुमार ने सख्त आदेश भी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दिया है.

जानकारी देते गिरिडीह एसपी (ETV BHARAT)

पिकनिक स्पॉट पर जगह-जगह जांच

एसपी के आदेश के बाद महत्वपूर्ण पिकनिक स्थानों पर बैनर टांगा गया है, जिसमें साफ तौर पर शराब लेकर नहीं आने और इसका सेवन नहीं करने का निर्देश दिया गया है. स्थानीय पुलिस पदाधिकारी के द्वारा जांच की जा रही है. वहीं, ब्रेथ एनालाइजर का भी उपयोग किया जा रहा है.

पिकनिक स्पॉट पर चेतावनी का बैनर लगाते पुलिस (ETV BHARAT)

ढाबों की भी जांच

पुलिस ने ढाबों पर भी विशेष नजर रखी है. 31 दिसंबर - एक जनवरी की रात 12 बजे के बाद एसपी खुद ही नेशनल हाइवे के कई ढाबों पर पहुंचे और दुकानदारों को निर्देश देते हुए जांच की. जांच के बाद ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में एसपी डॉ बिमल कुमार ने बताया कि पिकनिक स्पॉट खासकर खंडोली और वाटरफॉल में पर्याप्त संख्या में बलों को प्रतिनियुक्त किया गया, जिसमें महिला पुलिस बल भी शामिल हैं.