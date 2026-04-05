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गिरिडीह में सलाखों के पीछे पहुंचा यौन शोषण का आरोपी, 13 साल की बच्ची को बनाया था शिकार

पुलिस ने नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

Gaona Police Station, Giridih
गांवा थाना, गिरिडीह (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 5, 2026 at 4:48 PM IST

3 Min Read
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गिरिडीह: 13 साल की बच्ची का यौन शोषण कर गर्भवती करने वाला आरोपी नकुल चौधरी जेल जा चुका है. नकुल को गावां थाना पुलिस ने जेल भेज दिया है, जबकि पीड़िता का मेडिकल चेकअप भी हो चुका है. जेल जाने से पहले गावां थाना प्रभारी जय प्रकाश सिंह ने आरोपी से लंबी पूछताछ की है.

पूछताछ में यह साफ हुआ है कि अभियुक्त नकुल का घर पीड़िता के घर से लगभग 15 किमी दूर है. नकुल ताड़ी चुवाने का काम करता है और ताड़ी बेचता है. ताड़ी चुवाने के दौरान ही नकुल पीड़िता के गांव जाता था. इसी दौरान मौका पाकर नकुल ने पीड़िता के साथ यौन शोषण किया और उसके बाद भी वह लगातार यौन शोषण करता रहा. पीड़िता जब रहम की भीख मांगती तो नकुल उसे जान से मारने की धमकी देता था.

घर में ही छिपा था आरोपी

बता दें कि गावां के एक गांव की 13 साल की बच्ची पिछले कुछ माह के बाद यौन शोषण का शिकार हुई थी. 2 अप्रैल को जब उसकी मां की नजर बच्ची के पेट पर पड़ी थी तो वह फूला हुआ था. मां को कुछ ठीक नहीं लगा तो उसने बेटी से कारण पूछा. जब बेटी ने शोषण की पूरी कहानी बताई तो वह रो पड़ी.

मामले को पंचायत में सुलटाने का हुआ था प्रयास

मां ने अपने पति को पूरी बात बताई. पिता ने इसकी चर्चा की तो कुछ लोग मामले को पंचायत में ही सुलटाने का प्रयास करने लगे. हालांकि तब तक मामला एसपी डॉ. बिमल के संज्ञान में आ चुका था. एसपी ने थाना प्रभारी को आवश्यक निर्देश. इसके बाद प्राथमिकी दर्ज हुई.

घर में छुपकर रह रहा था आरोपी

घटना को लेकर एसपी का रुख काफी कड़ा था. एसपी ने स्पष्ट शब्दों में एसडीपीओ और थाना प्रभारी को निर्देश दिए थे कि अभियुक्त को हर हाल में गिरफ्तार किया जाए. एसपी के तेवर को देखते हुए थाना प्रभारी जेपी सिंह के नेतृत्व में खोजबीन शुरू हुई. पुलिस जगह जगह छापेमारी करती रही. इस बीच आरोपी घर के अंदर आकर छिप गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा गया.

बच्ची का यौन शोषण करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. इस मामले आगे की कार्रवाई चल रही है: डॉ. बिमल कुमार, एसपी

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