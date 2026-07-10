सेहरा बांधने राजस्थान से जमुआ आ रहा था युवक, पांच दिनों बाद बिहार में मिली लाश, जांच के लिए भागलपुर और बांका पहुंची गिरिडीह पुलिस
गिरिडीह के जमुआ से लापता हुए युवक का शव बिहार के जमुई से बरामद हुआ है. पुलिस जांच में जुट गई है.
Published : July 10, 2026 at 1:23 PM IST
गिरिडीह: जमुआ से लापता युवक का शव बरामद हुआ है. परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है.
दरअसल, भिखोडीह निवासी सुभाष हाजरा के इकलौते पुत्र नीरज हाजरा की शादी तय हुई थी. 7 जुलाई को सेहरा बंधना था, बारात निकलनी थी. शादी की तैयारी धूमधाम से चल रही थी. राजस्थान में काम कर रहा नीरज भी नए साथी के साथ खुशमय जीवन का सपना संजोये घर लौट रहा था.
4 जुलाई 2026 को नीरज राजस्थान से जमुआ पहुंचा. ट्रेन से उतरने के बाद दोपहर दो बजे उसने अपने पिता को फोन लगाया और कहा 'पापा मैं आ गया, जमुआ में हूं, आप लेने आ जाओ.' बेटे के आगमन से खुश हुए सुभाष जमुआ पहुंच गए. तभी यहीं पर प्लान चेंज हो गया. नीरज के पास उसके होने वाले साढ़ू का फोन आ गया. जिसके बाद नीरज ने अपने पिता को कहा 'आप वापस घर चल जाइये, मैं साढ़ू के साथ आ जाऊंगा.'
जमुआ पहुंचने के बाद युवक हुआ लापता
सुभाष आश्वस्त हो गए. उन्होंने सोचा 'चलो कुछ देर में बेटा घर आ जाएगा' और इसी उम्मीद में खुशी-खुशी वह घर लौट आए. लेकिन घंटा बीता, दोपहर से शाम हो गई, रात गुजर गई, परंतु नीरज घर नहीं आया. नीरज घर नहीं लौटा तो मां बॉबी देवी के साथ पिता सुभाष की चिंता बढ़ गई. घर के अन्य सदस्य भी चिंतित हो गए.
होने वाले साढ़ू से संपर्क करने का प्रयास हुआ. साढ़ू के घर बीजोडीह में भी संपर्क किया गया लेकिन नीरज का पता नहीं चला. फिर थाना में आवेदन दिया गया. इसके बाद भी नीरज नहीं मिला. इस बीच लापता होने के पांच दिन बाद 9 जुलाई को एक मृतक युवक की तस्वीर आयी. घरवालों ने जैसे ही फोटो देखा विलाप शुरू हो गया.
जमुई से शव बरामद
दरअसल, मोबाइल पर जिसकी तस्वीर आयी थी, वह मृतक व्यक्ति नीरज ही था. नीरज की लाश बिहार के जमुई जिले के बीचकोड़वा से बरामद हुई. लाश की तस्वीर देखने के बाद परिजन के साथ सभी यही कह रहे हैं कि नीरज को मारा गया है.
मृतक की मां बॉबी देवी कहती हैं कि जमुआ थाना पुलिस ने यह भरोसा दिया था कि तीन दिनों में नीरज घर आ जाएगा लेकिन नीरज की लाश आयी है. उनका आरोप हैं कि जमुआ पुलिस इस मामले पर गंभीर नहीं हुई.
हालांकि, पुलिस गंभीरता के सवाल पर साफ कहती है कि सूचना के बाद से ही पूरा थाना एक्टिव हो गया था. खोरी महुआ के एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार कहते हैं कि जिस दिन युवक के लापता की सूचना मिली, उसी दिन थाना प्रभारी ने सीडीआर निकाला और खोजबीन शुरू कर दी गई थी. इस मामले के सभी दोषियों को पकड़ा जाएगा.
पुलिस की अलग-अलग टीमें कर रही हैं छापेमारी
मामले को लेकर गिरिडीह के एसपी डॉ बिमल कुमार ने एसआईटी का गठन कर दिया है. खोरी महुआ एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस की अलग-अलग टीम इस मामले के उद्भेदन में जुटी है. पुलिस की एक टीम ने मृतक के होने वाले साढ़ू को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ चल रही है.
वहीं एक टीम बिहार के भागलपुर तो दूसरी टीम बांका गई है. ऐसा कहा जा रहा है कि हत्या करने वाला एक व्यक्ति इसी इलाके में भागा है. पुलिस का दावा है कि बहुत ही जल्द इस घटना का पूरा खुलासा हो जाएगा.
"जमुआ से लापता युवक की लाश जमुई में मिली है. इस मामले को लेकर एसआईटी का गठन किया गया. अलग-अलग टीमें छापेमारी कर रही हैं. एक व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है. बहुत ही जल्द पूरी घटना का खुलासा हो जाएगा और दोषी जेल जायेंगे." - डॉ बिमल कुमार, एसपी, गिरिडीह
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