बिहार बॉर्डर पर माफिया जंगल में चला रहे थे शराब का अड्डा, ड्रोन के सहारे ठिकानों पर पहुंचकर प्रशासन ने की कार्रवाई

झारखंड और बिहार की सीमा पर अवस्थित जंगल में शराब की चुलाई और फिर दोनों राज्य के बाजार में खपाने का काम चल रहा है.

GIRIDIH EXCISE DEPARTMENT
बिहार झारखंड की आबकारी टीम (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 16, 2025 at 9:03 PM IST

गिरिडीह: बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए दोनों राज्य की आबकारी टीम पूरी तरह से सक्रिय हो गई है. दोनों राज्य की टीम के द्वारा शराब के अवैध कारोबार पर रोकथाम के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है. इलाका जंगली और घने वनों से घिरा हुआ है. ऐसे में छापेमारी के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है.

शराब निर्माण के दो अवैध अड्डे किए ध्वस्त

ड्रोन के सहारे दोनों राज्यों की टीम जंगल में संचालित शराब की भट्ठी को ढूंढ रही है. एक सप्ताह के अंदर झारखंड के गिरिडीह और बिहार की नवादा उत्पाद विभाग की टीम ने सीमावर्ती इलाके के जंगल में संचालित शराब निर्माण के दो अवैध अड्डे को ध्वस्त किया है. पहली कार्रवाई 9 अक्टूबर को की गई, जबकि दूसरी कार्रवाई 16 अक्टूबर को की गई. दोनों अवैध शराब अड्डे को ड्रोन की मदद से खोजा गया. दोनों कार्रवाई गिरिडीह उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक रवि रंजन और बिहार के नवादा जिला के पक्रिवर्मा उत्पाद थाना से निरीक्षक मद्य निषेध रामेश्वरम टूडू के नेतृत्व में की गई.

अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई (Etv bharat)

गावां थाना इलाके में संचालित था अड्डा

बड़ी बात यह है कि दोनों अड्डे गिरिडीह के गावां थाना क्षेत्र में ही संचालित हो रहे थे. टीम ने थाना के सिजुवाई और ककड़ीयार में तलाशी ली, जबकि इससे पहले 9 अक्टूबर को बरमसिया और अलखडीहा में कार्रवाई हुई थी. 16 अक्टूबर को हुई कार्रवाई में जावा महुआ (10400 किलो) और चुलाई शराब (210 लीटर) को नष्ट किया गया. इससे पहले 9 अक्टूबर को जावा महुआ (7400 किलो) और 1470 लीटर चुलाई शराब को बरामद कर नष्ट करने की कार्रवाई की गई. इस दौरान चुलाई शराब बनाने वाले उपकरण और भट्ठी को भी नष्ट किया गया था.

Giridih Excise Department
ड्रोन से ली गई अवैध शराब अड्डे की तस्वीर (Etv bharat)

16 अक्टूबर को हुई कार्रवाई के बाद तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जबकि इससे पहले 9 अक्टूबर की कार्रवाई में नेगुड्डू साव, कृष्ण साव तथा पचु ठाकुर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और कार्रवाई में गावां थाना की टीम भी मौजूद थी: रवि रंजन, उत्पाद विभाग, अवर निरीक्षक

शराब माफिया के अड्डों पर कार्रवाई
ACTION AGAINST LIQUOR MAFIA
LIQUOR MAFIA BASES ON BIHAR BORDER
GIRIDIH EXCISE DEPARTMENT

