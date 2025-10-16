ETV Bharat / state

बिहार बॉर्डर पर माफिया जंगल में चला रहे थे शराब का अड्डा, ड्रोन के सहारे ठिकानों पर पहुंचकर प्रशासन ने की कार्रवाई

बिहार झारखंड की आबकारी टीम ( Etv Bharat )