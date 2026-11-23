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गिरिडीह डबल मर्डर की खौफनाक इनसाइड स्टोरी: एक साल से कर रहा था पीछा, सूरत में चाकू से हमला, गांव में टांगी से काट डाला

रोते बिलखते मृतक के परिजन ( ETV Bharat )

गिरिडीह: पचम्बा थाना क्षेत्र के खावा में हुए ससुर-बहू के दोहरे हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. एकतरफा प्रेम में पागल आरोपी बासुदेव मंडल, जिसने सोमवार तड़के टांगी से काटकर दोनों की बेरहमी से जान ले ली थी, उसे पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है.

एसपी की विशेष टीम ने 12 घंटे में आरोपी को दबोचा