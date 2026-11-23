गिरिडीह डबल मर्डर की खौफनाक इनसाइड स्टोरी: एक साल से कर रहा था पीछा, सूरत में चाकू से हमला, गांव में टांगी से काट डाला
गिरिडीह डबल मर्डर का खुलासा पुलिस ने 12 घंटे के अंदर कर दिया है.
Published : November 23, 2026 at 6:55 PM IST
गिरिडीह: पचम्बा थाना क्षेत्र के खावा में हुए ससुर-बहू के दोहरे हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. एकतरफा प्रेम में पागल आरोपी बासुदेव मंडल, जिसने सोमवार तड़के टांगी से काटकर दोनों की बेरहमी से जान ले ली थी, उसे पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है.
एसपी की विशेष टीम ने 12 घंटे में आरोपी को दबोचा
सोमवार को हुई इस सनसनीखेज वारदात के तुरंत बाद गिरिडीह एसपी डॉ. बिमल कुमार ने एक विशेष छापामार दल का गठन किया था, जिसका नेतृत्व डीएसपी आरके राणा कर रहे थे. पुलिस टीम ने आरोपी के सभी संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की और घटना के 12 घंटे के अंदर ही मुख्य आरोपी बासुदेव मंडल को धर दबोचा.
हत्या के बाद फूटा लोगों का गुस्सा, विधायक जयराम महतो ने उठाए सवाल
गौरतलब है कि खावा गांव में शुकर मंडल और उनकी बहू शीला देवी की टांगी से हमला कर हत्या कर दी गई थी. इस दोहरे हत्याकांड के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ. मौके पर डुमरी विधायक जयराम महतो भी पहुंचे थे और उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए थे. एक तरफ जहां लोग आंदोलन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एसपी की अलग-अलग टीमें आरोपी की तलाश में जुटी थीं और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया.
क्या है पूरी इनसाइड स्टोरी: सूरत तक पीछा कर किया था चाकू से हमला
मृतका शीला देवी की मां कलावती देवी ने इस खौफनाक वारदात के पीछे की पूरी कहानी बयां की है. उन्होंने बताया कि बासुदेव मंडल पिछले एक साल से उनकी बेटी के पीछे पड़ा था. शीला ने कई बार उसे डांटकर भगाया, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया. आरोप है कि बासुदेव ने पहले शीला के ससुराल के मकान में आग लगा दी थी. इसके बाद जब शीला अपने पति के पास सूरत चली गई, तो आरोपी वहां भी जा पहुंचा और उस पर चाकू से हमला कर दिया.
दीपावली पर हुआ था समझौता, तड़के 3 बजे दिया वारदात को अंजाम
कलावती देवी के अनुसार, खावा लौटने पर बासुदेव ने फिर से वही हरकतें शुरू कर दीं और ससुराल का सामान तक चुरा लिया. मामला थाने पहुंचा तो दीपावली के आसपास दोनों पक्षों में समझौता कराया गया, जिससे सबको लगा कि अब विवाद खत्म हो गया है. लेकिन सोमवार सुबह करीब 3 से 4 बजे के बीच बासुदेव फिर से शीला के घर आ धमका. उसने पहले घर के बाहर शीला के ससुर शुकर मंडल से झगड़ा किया और धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया. जब शीला उन्हें बचाने आई, तो आरोपी ने उस पर भी टांगी से ताबड़तोड़ वार कर दोनों की जान ले ली.
आरोपी से चल रही है गहन पूछताछ: डीएसपी
मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी आरके राणा ने कहा, "ससुर और बहू की हत्या मामले में मुख्य आरोपी बासुदेव मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया है. फिलहाल पुलिस हिरासत में बासुदेव से घटना को लेकर गहन पूछताछ की जा रही है."
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