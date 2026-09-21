वित्तीय अनियमितता की जांच को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे ABVP के दो नेताओं की बिगड़ी तबियत, अस्पताल में भर्ती

वित्तीय अनियमितता की जांच को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे ABVP के दो नेताओं की बिगड़ी तबियत, अस्पताल में भर्ती
गिरिडीह कॉलेज में एबीवीपी के दो छात्र नेताओं की भूख हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही. इस दौरान दोनों की तबियत बिगड़ गई.
Published : September 21, 2026 at 7:36 PM IST
गिरिडीह: गिरिडीह कॉलेज में कथित वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के दो छात्र नेताओं की भूख हड़ताल सोमवार को चौथे दिन भी जारी रही. लगातार चार दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे दोनों छात्र नेताओं की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल ले जाया गया.
चार दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं छात्र नेता
एबीवीपी नेता उज्ज्वल तिवारी ने कहा कि एबीवीपी के जिला संयोजक नीरज चौधरी और एसएफएस सह संयोजक अनीश रॉय कॉलेज प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पिछले चार दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं. सोमवार को दोनों की स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ने पर सदर अस्पताल से चिकित्सकों को बुलाकर जांच कराई गई.
जांच के बाद चिकित्सकों ने दोनों को सलाइन चढ़ाया. चिकित्सकों ने उनकी स्थिति ठीक नहीं बताते हुए अस्पताल में भर्ती कराने की भी सलाह दी. इसके बाद दोनों छात्र नेताओं को आगे की जांच और उपचार के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक उनके स्वास्थ्य की जांच की.
एबीवीपी का आरोप
एबीवीपी का आरोप है कि गिरिडीह कॉलेज में वित्तीय मामलों में भारी अनियमितता हुई है. उनका कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. छात्र नेताओं ने कॉलेज प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए वित्तीय मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है. आंदोलनकारी कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य, बर्सर और संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच तथा कॉलेज में पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं.
भाजपा के नेता पहुंचे अस्पताल
दोनों छात्र नेताओं की तबीयत बिगड़ने और अस्पताल ले जाए जाने की जानकारी मिलने पर भाजपा जिला अध्यक्ष रंजीत राय, भाजपा नेता दिनेश यादव, मुकेश जालान, संजीव सिंह गुड्डू समेत कई भाजपा कार्यकर्ता उनसे मिलने पहुंचे. भाजपा नेताओं ने कॉलेज में छात्र नेताओं के स्वास्थ्य की जानकारी ली.
ये भी पढ़ें: गिरिडीह कॉलेज में तालाबंदी कर रहे अभाविप कार्यकर्ताओं की हो गई फजीहत, परिसर से निकाले गए सभी!
दुमका एसकेएमयू के पास भूख हड़ताल पर बैठे एबीवीपी के दो सदस्यों की बिगड़ी तबीयत, मौके पर पहुंची मेडिकल टीम
ABVP का दिल्ली में झारखंड भवन के सामने प्रोटेस्ट, कहा- लोकतंत्र का गला घोंट कर रही राज्य सरकार