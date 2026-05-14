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सीसीएल डीएवी के अवी गोयल बना स्टेट टॉपर, CBSE 12वीं के कॉमर्स में हासिल किए 99.4% अंक

सीबीएसई 12वीं के कॉमर्स स्ट्रीम में गिरिडीह सीसीएल डीएवी के छात्र अवी गोयल ने स्टेट टॉप किया है.

AVI GOYAL TOPS JHARKHAND
अपने परिवार के साथ अवी गोयल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 14, 2026 at 11:48 AM IST

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गिरिडीहः सीबीएसई 12वीं का परिणाम जारी हो चुका है. बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. डीएवी पब्लिक स्कूल सीसीएल गिरिडीह ने भी शानदार प्रदर्शन किया है. यहां पढ़ाई करने वाले अवी गोयल ने कॉमर्स में 99.4 प्रतिशत अंक हासिल कर राज्य में टॉप किया. अवी ने जहां अकाउंट, अर्थशास्त्र और चित्रकला में 100 प्रतिशत तो व्यावसायिक अध्ययन में 99 प्रतिशत, अंग्रेजी में 98 एवं व्यवहारिक गणित में 97 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं. जबकि 95 प्रतिशत अंक प्राप्त कर शिरीष दारुका ने विद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त किया.

दस छात्रों ने 90%से ज्यादा अंक प्राप्त किए

विद्यालय द्वारा प्रेस रिलीज जारी कर बताया गया कि कॉमर्स में कुल 10 छात्रों ने 90 प्रतिशत से ज्यादा अंक प्राप्त कर विद्यालय की गरिमा को गौरवांवित करने का कार्य किया है. इसी तरह बारहवीं के साइंस में स्वाति भदानी एवं अदनान आलम 92.6% अंक प्राप्त कर विद्यालय में संयुक्त रूप से प्रथम आए. साइंस में भी कुल 10 छात्रों ने 90%से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं.

जानकारी देती अवी गोयल की मां पूनम गोयल (Etv Bharat)

मेहनत का परिणाम

अवी गोयल ने कहा कि यह सफलता न केवल मेरी मेहनत का परिणाम है बल्कि ये सफलता पूरे विद्यालय परिवार एवं शिक्षकों के द्वारा प्रदान किए गए अवसर का ही परिणाम है. अवी गोयल ने कहा कि पूरा विद्यालय का वातावरण ही शिक्षा से परिपूर्ण है और शिक्षकों के द्वारा इस वातावरण को और भी प्रदीप्त कर दिया गया है.

अवी गोयल ने यह भी कहा कि शिक्षकों का व्यवहार इतना दोस्ताना है कि बच्चे अपनी दुविधाओं को पूछने में कभी भी संकोच महसूस नहीं करते हैं और शिक्षक भी बच्चों के लिए सदा तैयार रहते हैं और उन्हें प्रोत्साहित भी करते रहते हैं.

क्या कहते हैं पिता

अवी के पिता इसी स्कूल में प्राचार्य हैं. प्राचार्य ओमप्रकाश गोयल ने कहा कि यह परिणाम विद्यालय परिवार के साथ-साथ मेरे लिए भी बड़े गर्व का पल है. जिसने मेरे लिए दोहरी खुशी प्रदान की है. प्राचार्य ने सभी बच्चों को उनके आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं.

उन्होंने कहा कि विद्यालय का वातावरण शिक्षा से परिपूर्ण एवं प्रतियोगिता से पूर्ण रहे. इसके लिए विद्यालय प्रबंधन ने गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कक्षा दसवीं में 95% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रबंधन वार्षिक शुल्क के साथ ट्यूशन फी में 50% और 90% अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रों को सिर्फ ट्यूशन फी में 50% छात्रवृत्ति प्रदान कर रहा है. सीसीएल के जीएम गिरीश कुमार राठौड़ ने विद्यालय के प्राचार्य ओमप्रकाश गोयल सहित पूरे विद्यालय परिवार को एवं सभी छात्रों को बधाई दी और कहा कि विद्यालय आगे भी अपनी गरिमामय एवं शिक्षा से परिपूर्ण वातावरण बनाए रहे ऐसी मैं कामना करता हूं.

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