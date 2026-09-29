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ट्विशा शर्मा मामले में सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं गिरिबाला, CBI ने इस तर्क के साथ किया बेल का विरोध

CBI ने फिर किया गिरिबाला की जमानत का विरोध, आज फिर होगी सुनवाई ( Etv Bharat )

जबलपुर : भोपाल की पूर्व जिला व सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई संभावित है. सीबीआई की ओर से उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए लिखित आपत्ति की पेश की गई है. सीबीआई की ओर से कहा गया कि जमानत मिलने के बाद गिरिबाला सिंह न्याय प्रक्रिया से भाग सकती हैं. स्थानीय पुलिस की प्रारंभिक जांच के दौरान सहआरोपी व उनका बेटा फरार हो गया था.