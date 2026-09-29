ट्विशा शर्मा मामले में सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं गिरिबाला, CBI ने इस तर्क के साथ किया बेल का विरोध
सीबीआई ने कहा, जमानत मिलने पर न्यायिक प्रक्रिया से भाग सकती हैं गिरिबाला सिंह, जांच में सहयोग नहीं करने के आरोप. आज फिर होगी जमानत याचिका पर सुनवाई, सिद्धार्थ पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 9:25 AM IST
जबलपुर : भोपाल की पूर्व जिला व सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई संभावित है. सीबीआई की ओर से उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए लिखित आपत्ति की पेश की गई है. सीबीआई की ओर से कहा गया कि जमानत मिलने के बाद गिरिबाला सिंह न्याय प्रक्रिया से भाग सकती हैं. स्थानीय पुलिस की प्रारंभिक जांच के दौरान सहआरोपी व उनका बेटा फरार हो गया था.
सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं गिरिबाला
सीबीआई की ओर से पेश की गई आपत्ति में कहा गया था कि अभियुक्त प्रभावशाली व्यक्ति है और जमानत का लाभ मिलने पर वह गवाहों को प्रभावित व सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं. सीबीआई की तरफ से कहा गया था कि अभियुक्त के द्वारा जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा है. उन्होंने पद का दुरुपयोग करते जांच को प्रभावित करने व घटनास्थल के साक्ष्य को भी मिटाने का प्रयास किया है. साक्ष्य एकत्र करने के दौरान उन्होंने सीएफएसएल टीम का सहयोग नहीं किया था. सीबीआई द्वारा आवाज के नमूने जांच में लेने के दौरान भी उनके द्वारा सहयोग नहीं किया गया.
सीबीआई की ओर से बताया गया कि कुछ अन्य पहलुओं में भी आगे जांच की जानी है. इस बात की पूरी संभावना है कि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह गवाहों को प्रभावित व सबूतों के साथ छेड़छाड कर सकती हैं. अभियुक्त के खिलाफ जांच में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं.
क्या है पूरा मामला?
भोपाल की पूर्व जिला व सत्र न्यायाधीश गिरीवाला सिंह की बहू ट्विशा शर्मा ने 12 मई को कथित तौर पर घर में आत्महत्या कर ली थी. पुलिस ने इस मामले में गिरीबाला व उनके बेटे के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था. पूर्व न्यायाधीश को प्रकरण में अग्रिम जमानत का लाभ मिल गया था. अग्रिम जमानत मिलने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इसके अलावा मृतका को दोबारा पोस्टमार्टम कराने जाने की मांग करते हुए भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी.
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हाई कोर्ट ने दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की टीम से दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिए थे. इसके बाद हाईकोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत को निरस्त कर दिया था. वहीं, सरकार ने प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपी थी, जिसके बाद से गिरिबाला और समर्थ सिंह जेल में हैं