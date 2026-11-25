मंत्री रेखा आर्य से धोखाधड़ी मामला, पति के भतीजे सतेंद्र राठौर की जमानत याचिका खारिज
मंत्री रेखा आर्य से धोखाधड़ी करने के मामले में पति गिरधारी लाल साहू के भतीजे सतेंद्र राठौर की जमानत याचिका खारिज हो गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 25, 2026 at 9:40 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य से जुड़े उत्पीड़न और धोखाधड़ी के मामले में उनके पति गिरधारी लाल साहू के भतीजे सतेंद्र राठौर को अदालत से राहत नहीं मिली है. देहरादून की विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट अंजलि बिजल्वाण की अदालत ने 25 नवंबर को सतेंद्र राठौर की जमानत याचिका खारिज कर दी.
अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी मुख्य आरोपित गिरधारी लाल साहू के साथ आपराधिक साजिश में शामिल दिखाई देता है. साथ ही जांच प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए जमानत देने का पर्याप्त आधार नहीं माना.
फर्जी हस्ताक्षर से चार कंपनियों में बदला गया निदेशक: अभियोजन पक्ष ने अदालत में दलील दी कि सतेंद्र राठौर ने गिरधारी लाल साहू के साथ मिलकर कथित तौर पर रेखा आर्य की जानकारी के बिना उनके इस्तीफे, सूचना पत्र और प्रस्ताव से संबंधित दस्तावेज तैयार किए. आरोप है कि इन दस्तावेजों पर रेखा आर्य के फर्जी हस्ताक्षर कर उन्हें असली बताकर इस्तेमाल किया गया. इसी आधार पर रेखा आर्य को चार कंपनियों के निदेशक पद से हटाकर सतेंद्र राठौर को निदेशक बना दिया गया.
कंपनियों से सतेंद्र के बैंक खाते में आई रकम: सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने यह भी बताया कि चार कंपनियों का निदेशक बनाए जाने के बाद सतेंद्र राठौर के बैंक खाते में कंपनियों की ओर से काफी धनराशि आई. अदालत ने इस तथ्य का अपने आदेश में उल्लेख करते हुए कहा कि आरोपी की भूमिका केवल निदेशक बनाए जाने तक सीमित दिखाई नहीं देती. हालांकि, बैंक खातों में आई रकम और उसके स्रोत से जुड़े तथ्यों की जांच अभी जारी है.
मूल दस्तावेज और मोबाइल फोन की बरामदगी बाकी: अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि कथित फर्जी हस्ताक्षरों से तैयार इस्तीफे, सूचना पत्र और प्रस्ताव से जुड़े मूल दस्तावेजों की बरामदगी और जांच अभी बाकी है. आरोपियों के मोबाइल फोन भी बरामद नहीं हुए हैं. पुलिस को यह पता लगाना है कि कथित फर्जी दस्तावेज किस तरह तैयार किए गए और उनका इस्तेमाल किन परिस्थितियों में किया गया. अदालत ने माना कि इस स्तर पर आरोपी को जमानत देने से विवेचना प्रभावित होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता.
बचाव पक्ष ने बताया झूठा फंसाया गया: वहीं, बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि सतेंद्र राठौर को झूठा फंसाया गया है. उनका नाम प्राथमिकी में नहीं था और विवेचना के दौरान एक गवाह के बयान के आधार पर उन्हें आरोपी बनाया गया. बचाव पक्ष ने कहा कि उन्होंने न तो कोई फर्जी दस्तावेज तैयार किया और न ही रेखा आर्य के हस्ताक्षरों का गलत इस्तेमाल किया. कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रस्ताव के आधार पर ही उन्हें निदेशक बनाया गया था. साथ ही भरोसा दिलाया गया कि जमानत मिलने पर वह गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे. फिर भी कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया.
क्या है पूरा मामला?: कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अपने पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और उत्पीड़न के आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप है कि साजिश के तहत उनके (रेखा आर्य) फर्जी हस्ताक्षर कर दस्तावेज तैयार किए गए और उन्हें चार कंपनियों के निदेशक पद से हटा दिया गया.
इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 323, 420, 467, 468, 471, 504 और 506 के साथ एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2)(अ) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने मामले में गिरधारी लाल साहू के साथ उनके भतीजे सतेंद्र राठौर को भी गिरफ्तार किया था. फिलहाल अदालत ने मामले की गंभीरता, आरोपियों की कथित भूमिका और जारी विवेचना को देखते हुए सतेंद्र राठौर की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
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