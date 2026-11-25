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मंत्री रेखा आर्य से धोखाधड़ी मामला, पति के भतीजे सतेंद्र राठौर की जमानत याचिका खारिज

रेखा आर्य और गिरधारी लाल साहू. ( PHOTO- facebook rekhaaryaoffice )

अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी मुख्य आरोपित गिरधारी लाल साहू के साथ आपराधिक साजिश में शामिल दिखाई देता है. साथ ही जांच प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए जमानत देने का पर्याप्त आधार नहीं माना.