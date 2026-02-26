41 जिलों के गिरदावरों ने राजस्व मंडल को चेताया, बोले, 'डीपीसी नहीं हुई, तो सरकारी योजनाओं को करेंगे ठप'
गिरदावरों का कहना है कि उनकी गिरदावर से नायब तहसीलदार की डीपीसी नहीं हुई है. इस मांग को पूरा किया जाए.
Published : February 26, 2026 at 3:53 PM IST
अजमेर: प्रदेश के 41 जिलों के 4 हजार से अधिक गिरदावर पदोन्नति की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं. गुरुवार को प्रदेशभर से गिरदावरों ने अजमेर पंहुचकर राजस्थान राजस्व मंडल के बाहर दो दिवसीय धरना लगा दिया. गिरदावरों का कहना है कि राजस्थान राजस्व मंडल ने जल्द ही डीपीसी नहीं की, तो गिरदावर व्यापक आंदोलन करेंगे.
राजस्थान कानूनगो संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कुमार का आरोप है कि एक वर्ष बीत जाने के बाद भी गिरदावर से नायब तहसीलदार की वर्ष 2024-25 में डीपीसी नहीं हुई है. विगत 5 वर्षों में भी नियमित डीपीसी की है. राजस्व मंडल के जिम्मेदार आधिकारियों से बातचीत की जाती है, तो कोर्ट के स्टे का बहाना बनाते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है. राजस्थान राजस्व मंडल अपने ही गिरदावरों के साथ न्याय नहीं कर रहा है. वर्ष 2024-25 की नियमित डीपीसी लंबित है. वहीं जोधपुर संभाग की रिव्यू डीपीसी भी बकाया है. इन मांगों को लेकर प्रदेशभर से आए गिरदावर दो दिवसीय धरना दे रहे हैं.
राजस्थान कानूनगो संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष सुनील कुमार ने आरोप लगाया कि राजस्व मंडल के अधिकारी जब चाहे डीपीसी करते हैं और जिसको चाहते हैं, उसे पदोन्नत कर देते हैं. उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 से पहले निरंतर 5 वर्षों तक नियमित डीपीसी की गई. कोर्ट केस पहले भी थे और आज भी हैं. उन्होंने यह भी कहा कि दो दिवसीय धरने के बावजूद भी यदि राजस्व मंडल के अधिकारी डीपीसी नहीं करते हैं, तो फिर संघर्ष का रास्ता अपनाना होगा. प्रदेश के 41 जिलों से गिरदावर धरने पर मौजूद हैं.
'सरकारी योजनाओं को करेंगे ठप': टोंक जिला कानूनगो संघ के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह ने बताया कि राजस्थान में 31 जिलों में कानूनगो के 4 हजार से अधिक पद हैं. वहीं 1300 पद खाली हैं. इन पदों पर डीपीसी होनी है. सिंह ने आरोप लगाया कि राजस्व मंडल के अधिकारी कोई ना कोई विसंगति निकालकर डीपीसी को आगे सरकाते रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह धरना केवल उदाहरण है, आगे पूरे कानूनगो मिलकर कार्य बहिष्कार कर सरकार की योजनाओं को ठप करने का काम करेंगे. पटवारी राजस्व विभाग का अभिन्न अंग है और वह भी गिरदावरों के साथ आंदोलन में पूरा सहयोग करेगा.