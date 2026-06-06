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गिरल माइंस आंदोलन समाप्त: श्रमिकों की 24 मांगें मंजूर, विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने की धरना खत्म की घोषणा

गिरल माइंस को लेकर चल रहा आंदोलन 2 महीने बाद खत्म हो गया.

गिरल श्रमिक आंदोलन समाप्त
गिरल श्रमिक आंदोलन समाप्त (फोटो ईटीवी भारत बाड़मेर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 6, 2026 at 4:13 PM IST

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बाड़मेर : जिले में गिरल माइंस के श्रमिकों की विभिन्न मांगों को लेकर पिछले करीब दो माह से चल रहा धरना प्रदर्शन शनिवार को समाप्त हो गया. शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन की औपचारिक समाप्ति की घोषणा की. इस दौरान बड़ी संख्या में श्रमिक, ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. इसके साथ ही भाटी ने मृतक मजदूर जैसाराम के परिजनों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का पत्र प्रदान किया.

विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने अपने संबोधन की शुरुआत में धरने पर बैठे श्रमिक जैसाराम की आकस्मिक निधन पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की. उन्होंने कहा कि श्रमिकों की 24 सूत्रीय मांगों को प्रशासन द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और यह जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि दो माह तक तपती गर्मी में संघर्ष करने वाले सभी श्रमिकों ग्रामीण और क्षेत्र के लोगों की सामूहिक जीत है.

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विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने धरना समाप्त की घोषणा (वीडियो ईटीवी भारत बाड़मेर)

भाटी ने कहा कि गिरल सहित आसपास के गांव के लोगों ने एकजुट होकर आंदोलन को मजबूत बनाया. उन्होंने बताया कि आंदोलन के समाधान के लिए प्रशासन के साथ पूर्व कैप्टन हीरसिंह भाटी ,पूर्व चेयरमैन बलराम प्रजापत सहित कई वरिष्ठ लोगों ने वार्ता की. जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. भाटी ने कहा कि सभी मानी गई मांगे जल्द धरातल पर लागू की जाए. विधायक ने माइंस कंपनी के प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में श्रमिकों के हितों की अनदेखी या उनके अधिकारों पर किसी भी प्रकार का कुठाराघात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

गिरल माइंस में 100 से अधिक श्रमिकों को हटाए जाने के बाद स्थानीय लोगों ने गांव में धरना शुरू किया था. यह धरना धीरे-धीरे बड़ा जन आंदोलन बन गया. विधायक रविंद्र सिंह भाटी स्वयं करीब एक माह तक धरने पर मौजूद रहे. श्रमिकों की आवाज को बुलंद करने के लिए उन्होंने बाड़मेर कूच के दौरान अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर विरोध भी दर्ज कराया था, जिससे यह मामला प्रदेशभर में चर्चा का विषय बन गया.

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धरने के दौरान एक दिन पूर्व श्रमिक जैसाराम की अचानक तबियत बिगड़ने से मौत हो गई थी. इसके बाद शुक्रवार को दिनभर प्रशासन जनप्रतिनिधि और श्रमिक प्रतिनिधियों के बीच वार्ताओं का दौर चला. श्रमिक की मौत से जुड़े मामले और श्रमिकों की मांगों पर सहमति बनने के बाद आंदोलन समाप्त करने का रास्ता साफ हुआ. शनिवार दोपहर को विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने गिरल करना स्थल पहुंचकर औपचारिक रूप से आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी. इसके बाद विधायक भाटी ने मृतक मजदूर जैसाराम के घर पहुंचकर उनके परिवारजनों को 10 लाख रुपए की राशि का सहायता पत्र सुपुर्द किया.

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