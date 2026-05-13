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'मांगें पूरी नहीं हुई तो सरकार-प्रशासन तैयार रहें', गिरल माइंस आंदोलन में 9 दिन से धरने पर डटे विधायक भाटी की चेतावनी

विधायक भाटी ने कहा कि धरना स्थल पर कानून व्यवस्था की स्थितियां नियंत्रण से बाहर हुई तो इसके लिए प्रशासन ही जिम्मेदार होगा.

Giral Mines Movement
धरना स्थल पर बैठे विधायक भाटी (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 13, 2026 at 8:41 AM IST

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बाड़मेर: जिले की गिरल लिग्नाइट माइंस में श्रमिकों और ग्रामीणों का आंदोलन करीब एक महीने से लगातार जारी है. स्थानीय श्रमिकों, ड्राइवरों और ग्रामीणों की विभिन्न मांगों को लेकर चल रहे धरने में शिव विधायक रवींद्र सिंह भाटी लगातार 9वें दिन भी आंदोलनकारियों के साथ डटे हुए हैं. विधायक भाटी ने बीती रात भी धरनास्थल पर ही ग्रामीणों और श्रमिकों के बीच रात्रि विश्राम किया. लगातार 9 दिनों से धरनास्थल पर मौजूद शिव विधायक रवींद्र सिंह भाटी की सक्रियता ने आंदोलन को राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर नई मजबूती प्रदान की है. पूरे क्षेत्र में यह आंदोलन अब चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है. इस तपती गर्मी में भाटी गिरल माइंस के सामने धरने पर डटे हुए हैं.

यह सम्मान और अधिकारों की लड़ाई है: विधायक भाटी ने कहा कि यह संघर्ष केवल मजदूरों की नौकरी का नहीं, बल्कि क्षेत्र के सम्मान और अधिकारों की लड़ाई है. जब तक श्रमिकों और ग्रामीणों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा. विधायक भाटी ने चेतावनी देते हुए कहा, 'समय रहते मांगें पूरी नहीं हुई तो सरकार, जिला प्रशासन और तमाम जिम्मेदार लोग हर तरह से तैयार रहें. अभी तो सिर्फ मैं धरने पर बैठा हूं. हमने शामिल होने के लिए कोई आह्वान नहीं किया है. यदि कर दिया, तो इसके बाद की स्थितियां आपके नियंत्रण में नहीं रहेंगी.

Giral Mines Movement
विधायक भाटी धरना स्थल पर (ETV Bharat Barmer)

पढ़ें: गिरल लिग्नाइट माइंस आंदोलन: धरनास्थल पर डटे MLA रविंद्र सिंह भाटी, बोले- जब तक न्याय नहीं, तब तक संघर्ष जारी रहेगा

उन्होंने यह भी कहा कि वे नफा-नुकसान की चिंता करने वालों में से नहीं हैं. शांतिपूर्वक बैठे हैं और चाहते हैं कि कानून व्यवस्था बनी रहे. पर यदि कोई स्थितियां बदली, तो उसका परिणाम भी प्रशासन का ही होगा. भाटी ने कहा कि उनका सदैव प्रयास रहा है कि शांति व्यवस्था बनी रहे और जायज मांगों को आगे तक रखा जाए.

श्रमिकों की प्रमुख मांगें:

  • निकाले गए 100 से अधिक ड्राइवरों की पुनर्बहाली
  • श्रमिकों की ड्यूटी 8 घंटे निर्धारित की जाए
  • स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए
  • श्रमिकों को नियमानुसार सुविधाए उपलब्ध करवाई जाएं
  • जब तक उनकी मांगों पर स्पष्ट निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक संघर्ष

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