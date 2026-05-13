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'मांगें पूरी नहीं हुई तो सरकार-प्रशासन तैयार रहें', गिरल माइंस आंदोलन में 9 दिन से धरने पर डटे विधायक भाटी की चेतावनी

बाड़मेर: जिले की गिरल लिग्नाइट माइंस में श्रमिकों और ग्रामीणों का आंदोलन करीब एक महीने से लगातार जारी है. स्थानीय श्रमिकों, ड्राइवरों और ग्रामीणों की विभिन्न मांगों को लेकर चल रहे धरने में शिव विधायक रवींद्र सिंह भाटी लगातार 9वें दिन भी आंदोलनकारियों के साथ डटे हुए हैं. विधायक भाटी ने बीती रात भी धरनास्थल पर ही ग्रामीणों और श्रमिकों के बीच रात्रि विश्राम किया. लगातार 9 दिनों से धरनास्थल पर मौजूद शिव विधायक रवींद्र सिंह भाटी की सक्रियता ने आंदोलन को राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर नई मजबूती प्रदान की है. पूरे क्षेत्र में यह आंदोलन अब चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है. इस तपती गर्मी में भाटी गिरल माइंस के सामने धरने पर डटे हुए हैं.

यह सम्मान और अधिकारों की लड़ाई है: विधायक भाटी ने कहा कि यह संघर्ष केवल मजदूरों की नौकरी का नहीं, बल्कि क्षेत्र के सम्मान और अधिकारों की लड़ाई है. जब तक श्रमिकों और ग्रामीणों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा. विधायक भाटी ने चेतावनी देते हुए कहा, 'समय रहते मांगें पूरी नहीं हुई तो सरकार, जिला प्रशासन और तमाम जिम्मेदार लोग हर तरह से तैयार रहें. अभी तो सिर्फ मैं धरने पर बैठा हूं. हमने शामिल होने के लिए कोई आह्वान नहीं किया है. यदि कर दिया, तो इसके बाद की स्थितियां आपके नियंत्रण में नहीं रहेंगी.