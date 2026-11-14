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छठ पूजा में 5 करोड़ का अदरक बिका, जानिए कैसे मालामाल हो रहे किसान

गयाजी: लोक आस्था का महान पर्व छठ प्रकृति पूजा की अनोखी मिसाल है. बिहार इसी महान पर्व को शुद्धता के साथ मनाने में जुटा है. छठ की शुरुआत के साथ ही बाजारों में उन तमाम फल, फूल और सब्जियों की मंडी सज चुकी है जो कार्तिक महीने में उत्पादित होते हैं. इन्हीं में एक अदरक भी है, जिसे छठी मैया को चढ़ाने की परंपरा सदियों पुरानी है. अदरक को पत्तों और जड़ के साथ चढ़ाया जाता है.

इमामगंज प्रखंड में 15-20 करोड़ रुपए से अधिक की अदरक का उत्पादन बताया जाता है. किसान बिंदी यादव कहते हैं, कि छठ में इमामगंज क्षेत्र के किसानों की लगभग 5 करोड़ रुपए से अधिक की फसल बिकती है. अदरक के उत्पादन में 5000 से अधिक किसान जुड़े हुए हैं. इन गांवों के अधिकतर घरों के किसान कम से कम एक कट्ठा जमीन में इसकी खेती जरूर करते हैं.

"अदरक की खेती करने वाले किसानों को छठ महापर्व का साल भर इंतजार रहता है. वे इस अवसर पर कच्ची अदरक यानी पत्तों के साथ फसल बेचते हैं." - बिंदी यादव, किसान

गया में अदरक की खेती करने वाले किसान (ETV Bharat)

गया जिले के इमामगंज प्रखंड के दर्जनों गांव जिनमें भंगहर, बहेरा, चुआबार और अन्य गांव शामिल हैं, वहां 200 बीघा से ज्यादा भूमि पर इसकी खेती होती है. इन गांवों के अधिकतर किसान छठ महापर्व में ही अपनी फसल बेच देते हैं, जिससे उन्हें 5 गुना ज्यादा मुनाफा होता है क्योंकि पत्ते भी तौल में आते हैं.

कई राज्यों से खेतों तक आते हैं व्यापारी

गांव के एक किसान महावीर सिंह कहते हैं कि कई शहरों की बड़ी मंडियों में उनके गांव की पहचान अदरक से ही है. यहां बिहार के कई जिलों समेत मध्य प्रदेश, झारखंड और बंगाल से व्यापारी खुद आकर अदरक और सोंठ ले जाते हैं. छठ महापर्व के दौरान 5-6 दिन पहले से ही खेत से अदरक बाजार पहुंचा दी गई है.

"अकेले भंगहर गांव में ही अदरक और सोंठ का 2 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हो जाता है. इसके अलावे अन्य इलाकों में बिक्री होती है. व्यापार खुद खेत तक आते हैं और अदरक ले जाते हैं." -महावीर सिंह, किसान

छठी मैया को क्यों किया जाता है अर्पित

रायसा के किसान प्रदीप कुमार का मानना है कि छठी मैया को अदरक का पौधा अपने गुणों के कारण विशेष रूप से पसंद है और यह कार्तिक महीने में ही तैयार होता है. छठ व्रती पूजा के लिए विशेष रूप से इसके पौधों को खरीदते हैं. प्रदीप कहते हैं कि मार्केट में अभी थोक में अदरक 80 से 180 रुपए प्रति किलो और सोंठ 1000 से 1500 रुपए प्रति किलो बिक रही है.

गया में अदरक की खेती करने वाले किसान (ETV Bharat)

300 साल पहले से हो रही है खेती

भंगहर गांव के किसान नरेश प्रसाद बताते हैं कि, वैसे तो इस क्षेत्र में अदरक की खेती करने का इतिहास 300 साल पुराना है, हालांकि पिछले 50 वर्षों में हर साल इसका दायरा बढ़ता चला गया है. इसकी खेती में कम लागत में पारंपरिक खेती से कई गुना अधिक मुनाफा है.छठ से लेकर ठंड के मौसम तक व्यापारी खुद खेतों तक पहुंच कर खरीदारी कर लेते हैं, जिससे किसानों को भटकना नहीं पड़ता है. करोड़ रुपये की बिक्री होती है.

"पहले लोग खुद ही छठ के लिए सारी चीजों को उगाते थे, जबकि अब पर्व मनाने वालों की संख्या करोड़ों में है इसलिए मांग और कीमत दोनों बढ़ी है." -नरेश प्रसाद, किसान

इसकी खेती की खासियत यह भी है कि फसल अच्छी होने पर सूखने के बाद सोंठ के रूप में इसकी कीमत 400 रुपए से बढ़कर 1500 रुपए प्रति किलो या उससे अधिक हो जाती है. बस शर्त यह है कि फसल तूफान या भारी वर्षा से बर्बाद न हो.

कम लागत और अधिक मुनाफे का गणित

इसी क्षेत्र के किसान कृष्ण प्रसाद ने पिछले साल 10 कट्ठा में खेती कर दो लाख से अधिक कमाए थे, इसलिए इस बार 2 बीघा में फसल लगाई है. वे बताते हैं कि एक कट्ठा में लगभग 4 क्विंटल अदरक की पैदावार होती है और लागत केवल 4000 रुपए तक आती है. 150 रुपए प्रति किलो के भाव से भी एक कट्ठा में 60000 रुपए की अदरक बिकती है.

गया में अदरक की खेती करने वाले किसान (ETV Bharat)

यानी सीधे 56000 रुपए की शुद्ध आमदनी होती है. इस हिसाब से एक बीघा (20 कट्ठा) में 40 हजार की लागत पर करीब 11 लाख 50 हजार रुपए का मुनाफा निश्चित है. किसानों के अनुसार अदरक की फसल आमतौर पर 6 से 7 महीने में तैयार हो जाती है, हालांकि यह किस्म पर भी निर्भर करता है. इमामगंज प्रखंड के इन गांवों में देसी वैरायटी की अदरक उगाई जाती है.

कैसे करें खेती?

इसकी खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी जरूरी है, जिसका पीएच मान 5.5 से 6.5 के बीच हो. मानसून के आगमन से पहले बीज डाला जाता है और मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए उचित सिंचाई व खाद का उपयोग किया जाता है.