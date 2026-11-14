छठ पूजा में 5 करोड़ का अदरक बिका, जानिए कैसे मालामाल हो रहे किसान
Bihar Ginger Cultivation: गया इमामगंज के किसान छठ महापर्व पर अदरक बेचकर करोड़ों की कमाई की. रिपोर्ट-सरताज अहमद
Published : November 14, 2026 at 3:02 PM IST
गयाजी: लोक आस्था का महान पर्व छठ प्रकृति पूजा की अनोखी मिसाल है. बिहार इसी महान पर्व को शुद्धता के साथ मनाने में जुटा है. छठ की शुरुआत के साथ ही बाजारों में उन तमाम फल, फूल और सब्जियों की मंडी सज चुकी है जो कार्तिक महीने में उत्पादित होते हैं. इन्हीं में एक अदरक भी है, जिसे छठी मैया को चढ़ाने की परंपरा सदियों पुरानी है. अदरक को पत्तों और जड़ के साथ चढ़ाया जाता है.
15 करोड़ से अधिक की बिकती है फसल
इमामगंज प्रखंड में 15-20 करोड़ रुपए से अधिक की अदरक का उत्पादन बताया जाता है. किसान बिंदी यादव कहते हैं, कि छठ में इमामगंज क्षेत्र के किसानों की लगभग 5 करोड़ रुपए से अधिक की फसल बिकती है. अदरक के उत्पादन में 5000 से अधिक किसान जुड़े हुए हैं. इन गांवों के अधिकतर घरों के किसान कम से कम एक कट्ठा जमीन में इसकी खेती जरूर करते हैं.
"अदरक की खेती करने वाले किसानों को छठ महापर्व का साल भर इंतजार रहता है. वे इस अवसर पर कच्ची अदरक यानी पत्तों के साथ फसल बेचते हैं." - बिंदी यादव, किसान
गया जिले के इमामगंज प्रखंड के दर्जनों गांव जिनमें भंगहर, बहेरा, चुआबार और अन्य गांव शामिल हैं, वहां 200 बीघा से ज्यादा भूमि पर इसकी खेती होती है. इन गांवों के अधिकतर किसान छठ महापर्व में ही अपनी फसल बेच देते हैं, जिससे उन्हें 5 गुना ज्यादा मुनाफा होता है क्योंकि पत्ते भी तौल में आते हैं.
कई राज्यों से खेतों तक आते हैं व्यापारी
गांव के एक किसान महावीर सिंह कहते हैं कि कई शहरों की बड़ी मंडियों में उनके गांव की पहचान अदरक से ही है. यहां बिहार के कई जिलों समेत मध्य प्रदेश, झारखंड और बंगाल से व्यापारी खुद आकर अदरक और सोंठ ले जाते हैं. छठ महापर्व के दौरान 5-6 दिन पहले से ही खेत से अदरक बाजार पहुंचा दी गई है.
"अकेले भंगहर गांव में ही अदरक और सोंठ का 2 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हो जाता है. इसके अलावे अन्य इलाकों में बिक्री होती है. व्यापार खुद खेत तक आते हैं और अदरक ले जाते हैं." -महावीर सिंह, किसान
छठी मैया को क्यों किया जाता है अर्पित
रायसा के किसान प्रदीप कुमार का मानना है कि छठी मैया को अदरक का पौधा अपने गुणों के कारण विशेष रूप से पसंद है और यह कार्तिक महीने में ही तैयार होता है. छठ व्रती पूजा के लिए विशेष रूप से इसके पौधों को खरीदते हैं. प्रदीप कहते हैं कि मार्केट में अभी थोक में अदरक 80 से 180 रुपए प्रति किलो और सोंठ 1000 से 1500 रुपए प्रति किलो बिक रही है.
300 साल पहले से हो रही है खेती
भंगहर गांव के किसान नरेश प्रसाद बताते हैं कि, वैसे तो इस क्षेत्र में अदरक की खेती करने का इतिहास 300 साल पुराना है, हालांकि पिछले 50 वर्षों में हर साल इसका दायरा बढ़ता चला गया है. इसकी खेती में कम लागत में पारंपरिक खेती से कई गुना अधिक मुनाफा है.छठ से लेकर ठंड के मौसम तक व्यापारी खुद खेतों तक पहुंच कर खरीदारी कर लेते हैं, जिससे किसानों को भटकना नहीं पड़ता है. करोड़ रुपये की बिक्री होती है.
"पहले लोग खुद ही छठ के लिए सारी चीजों को उगाते थे, जबकि अब पर्व मनाने वालों की संख्या करोड़ों में है इसलिए मांग और कीमत दोनों बढ़ी है." -नरेश प्रसाद, किसान
इसकी खेती की खासियत यह भी है कि फसल अच्छी होने पर सूखने के बाद सोंठ के रूप में इसकी कीमत 400 रुपए से बढ़कर 1500 रुपए प्रति किलो या उससे अधिक हो जाती है. बस शर्त यह है कि फसल तूफान या भारी वर्षा से बर्बाद न हो.
कम लागत और अधिक मुनाफे का गणित
इसी क्षेत्र के किसान कृष्ण प्रसाद ने पिछले साल 10 कट्ठा में खेती कर दो लाख से अधिक कमाए थे, इसलिए इस बार 2 बीघा में फसल लगाई है. वे बताते हैं कि एक कट्ठा में लगभग 4 क्विंटल अदरक की पैदावार होती है और लागत केवल 4000 रुपए तक आती है. 150 रुपए प्रति किलो के भाव से भी एक कट्ठा में 60000 रुपए की अदरक बिकती है.
यानी सीधे 56000 रुपए की शुद्ध आमदनी होती है. इस हिसाब से एक बीघा (20 कट्ठा) में 40 हजार की लागत पर करीब 11 लाख 50 हजार रुपए का मुनाफा निश्चित है. किसानों के अनुसार अदरक की फसल आमतौर पर 6 से 7 महीने में तैयार हो जाती है, हालांकि यह किस्म पर भी निर्भर करता है. इमामगंज प्रखंड के इन गांवों में देसी वैरायटी की अदरक उगाई जाती है.
कैसे करें खेती?
इसकी खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी जरूरी है, जिसका पीएच मान 5.5 से 6.5 के बीच हो. मानसून के आगमन से पहले बीज डाला जाता है और मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए उचित सिंचाई व खाद का उपयोग किया जाता है.
अदरक से ही सोंठ बनाया जाता है, जिसकी प्रक्रिया जटिल नहीं है लेकिन इसमें मेहनत, धैर्य और समय लगता है. सोंठ बनाने के लिए अदरक को खूब उबाला जाता है और फिर सुखाने के लिए धूप में रखा जाता है. ठंड के समय में इसे तैयार किया जाता है, इसलिए इसे पूरी तरह सूखने में एक महीने तक का वक्त लग जाता है.
5 किलो अदरक से बनता है 2 किलो सोंठ
किसान बिंदी यादव बताते हैं कि सोंठ ठोस होती है लेकिन सूखने की वजह से इसके वजन में कमी आती है. यदि 5 किलो अदरक को उबालकर सुखाया जाए, तो लगभग 2 किलो या उससे थोड़ा अधिक सोंठ तैयार होता है.
वजन कम होने के बावजूद इसमें बड़ा फायदा है, क्योंकि 5 किलो कच्ची अदरक 200 रुपए के भाव से 1000 रुपए की बिकेगी, जबकि 2 किलो सोंठ 1000 रुपए प्रति किलो के भाव से 2000 रुपए की बिकती है.
औषधि से शुरू होकर व्यवसाय तक का सफर
बहेरा गांव के किसान अशोक कुमार बताते हैं कि पहले इस गांव के लोग सिर्फ दवा के रूप में उपयोग करने के लिए कुछ कट्ठा में इसकी खेती करते थे. लेकिन पिछले 15-20 वर्षों में बढ़ती कीमत को देखकर युवा किसानों ने बड़े पैमाने पर खेती शुरू की.
"मैंने पिछले साल 18 कट्ठा में खेती की थी और प्रति कट्ठा कम से कम 50000 रुपए की आमदनी हुई, जिससे मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया-लिखाया." -अशोक कुमार, किसान
अदरक के फायदे और गांव की बदली तस्वीर
किसान सुरेंद्र प्रसाद बताते हैं कि, अदरक छठी मैया को चढ़ाने की परंपरा हजारों साल से चली आ रही है. अदरक में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं. इस वजह से छठ पूजा वाली सामग्री के सूप में अदरक और उसके पौधों को भी चढ़ाया जाता है, ताकि प्रसाद की शुद्धता बरकरार रहे.
"छठ पूजा में अदरक का इस्तेमाल धार्मिक, स्वास्थ्य और सौंदर्य संबंधी कामों में भी किया जाता है. इसे छठ महापर्व में अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है."- सुरेंद्र प्रसाद, किसान
अदरक के प्रमुख स्वास्थ्य लाभ
चिकित्सकीय विशेषज्ञ डॉ. संजय प्रसाद कहते हैं कि अदरक में रोगनाशक गुण होते हैं, जो संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं. अदरक और सोंठ पाचन एंजाइमों को बढ़ाकर पाचन में सुधार करते हैं, जिससे गैस, एसिडिटी, कब्ज और अपच से राहत मिलती है. इसमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर वायरल इंफेक्शन से बचाते हैं.
इसके अलावा, इसमें मौजूद एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों के खिंचाव, मासिक धर्म के दर्द और गठिया में भी राहत देते हैं. अदरक के सोंठ के लड्डू ठंड के मौसम में खाने से सर्दी में होने वाली बीमारियों से बचाव होता है. इसे प्रसव के बाद महिलाओं को भी खिलाया जाता है, जिससे उनके शरीर को शक्ति मिलती है.
किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरी
अकेले भंगहर गांव में 25 एकड़ से अधिक भूमि पर इसकी खेती हो रही है और जिनके पास खेत नहीं हैं, वे बंटाई पर खेती करते हैं. गांव में 10 से अधिक ऐसे किसान हैं जिन्हें एक सीजन में 10 से 15 लाख रुपए तक की आमदनी होती है.
प्रदीप कुमार जो पहले प्रवासी मजदूर थे, आज खुशहाल जीवन जी रहे हैं. महावीर सिंह के बच्चे सरकारी नौकरी में हैं. किसान कृष्ण कुमार ने इसी खेती की आय से 13 लाख की गाड़ी खरीदी और दो बेटियों की शादी की. हालांकि, किसानों को सरकारी उपेक्षा से मायूसी है क्योंकि इतने बड़े उत्पादन के बावजूद कृषि विभाग या सरकार से उन्हें कोई सहयोग नहीं मिलता है.
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