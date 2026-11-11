शिकोहाबाद की गिहार बस्ती: बुलडोजर लेकर पहुंची पुलिस तो जेसीबी के नीचे लेटी महिलाएं, जानिए पूरा मामला
पुलिस बुलडोजर लेकर गयी थी, महिलाएं बुलडोजर के नीचे लेटने से पुलिस कब्जा दिलाने में कामयाब नहीं हो सकी. कब्जेदारों को कुछ दिन का समय.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 11:46 AM IST|
Updated : November 11, 2026 at 11:53 AM IST
फिरोजाबाद: जनपद के शिकोहाबाद शहर की वर्षों पुरानी गिहार कॉलोनी पर बुलडोजर एक्शन होगा? मंगलवार को कोर्ट के आदेश पर पुलिस कब्जा दिलाने गयी थी, लेकिन पुलिस टीम महिलाओं के भारी विरोध के बाद वापस लौट आयी.
हालांकि पुलिस बुलडोजर लेकर गयी थी, लेकिन महिलाएं बुलडोजर के नीचे लेटने से पुलिस कब्जा दिलाने में कामयाब नहीं हो सकी. पुलिस ने कब्जेदारों को कुछ दिन का समय दिया है. इस दौरान कई थानों का पुलिस बल मौजूद रहा.
जानें क्या है पूरा मामला ?
दरअसल, यह मामला शिकोहाबाद शहर के तहसील तिराहे का है, जहां गिहार बस्ती है. गिहार समाज के कई मकान बने हैं और यह लोग पिछले कई सालों से यहां रह रहे हैं. इस जमीन को लेकर कोर्ट में विवाद भी चल रहा है. कोर्ट ने इस जमीन का फैसला एक पक्ष में कर दिया है.
कोर्ट अमीन राम प्रवेश यादव मंगलवार को कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर एसडीएम, सीओ के पास पहुंचे और आदेश का पालन करने के लिए अनुरोध किया. कोर्ट के आदेश के बाद कई थानों की पुलिस बुलाई गई और एसडीएम, सीओ बुलडोजर लेकर गिहार कॉलोनी पहुंचे, लेकिन समाज की महिलाओं ने हंगामा खड़ा कर दिया. कई महिलाएं तो बुलडोजर के पंजे के नीचे तक लेट गईं.
उनका कहना था कि वह लोग पिछले सौ साल से यहां रह रहे हैं. अब वह कहां जाएंगे. कुछ लोगों का यह भी आरोप था कि जो पक्ष कोर्ट का आदेश दिखा रहा है, उसने फर्जी बैनामा कराया है. हालांकि पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने गिहार समाज के लोगों को काफी समझाया भी, लेकिन महिलाएं हटने के लिए तैयार नहीं थीं.
बाद में, इन लोगों को जमीन खाली करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है. इंस्पेक्टर शिकोहाबाद अनुज कुमार का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर कब्जा हटवाने के लिए पुलिस गिहार कॉलोनी गयी थी, लेकिन स्थानीय लोगो के विरोध के बाद कार्यवाही को 10 दिन के लिए स्थगित किया गया है.