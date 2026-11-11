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शिकोहाबाद की गिहार बस्ती: बुलडोजर लेकर पहुंची पुलिस तो जेसीबी के नीचे लेटी महिलाएं, जानिए पूरा मामला

शिकोहाबाद की गिहार बस्ती: बुलडोजर लेकर पहुंची पुलिस तो जेसीबी ने नीचे लेटी महिलाएं. ( ETV Bharat )

फिरोजाबाद: जनपद के शिकोहाबाद शहर की वर्षों पुरानी गिहार कॉलोनी पर बुलडोजर एक्शन होगा? मंगलवार को कोर्ट के आदेश पर पुलिस कब्जा दिलाने गयी थी, लेकिन पुलिस टीम महिलाओं के भारी विरोध के बाद वापस लौट आयी.

हालांकि पुलिस बुलडोजर लेकर गयी थी, लेकिन महिलाएं बुलडोजर के नीचे लेटने से पुलिस कब्जा दिलाने में कामयाब नहीं हो सकी. पुलिस ने कब्जेदारों को कुछ दिन का समय दिया है. इस दौरान कई थानों का पुलिस बल मौजूद रहा.

शिकोहाबाद की गिहार बस्ती: बुलडोजर लेकर पहुंची पुलिस तो जेसीबी ने नीचे लेटी महिलाएं. (ETV Bharat) जानें क्या है पूरा मामला ? दरअसल, यह मामला शिकोहाबाद शहर के तहसील तिराहे का है, जहां गिहार बस्ती है. गिहार समाज के कई मकान बने हैं और यह लोग पिछले कई सालों से यहां रह रहे हैं. इस जमीन को लेकर कोर्ट में विवाद भी चल रहा है. कोर्ट ने इस जमीन का फैसला एक पक्ष में कर दिया है.