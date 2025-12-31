ETV Bharat / state

नोएडा में कैसी चल रही डिलीवरी वालों की हड़ताल, खुद डिलीवरी बॉय ने बताई पूरी बात

नए साल की जश्न को लेकर लोग काफी उत्सुक है, वही अचानक खबर फैली की डिलीवरी बॉय हड़ताल करने वाले हैं.

डिलीवरी वालों की हड़ताल का सच
डिलीवरी वालों की हड़ताल का सच (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 31, 2025 at 5:16 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली/नोएडा: नए साल के जश्न के लिए पूरा दिल्ली-एनसीआर तैयार नजर आ रहा है. लोग घर पर ही पार्टी करने के लिए खाने-पीने का सामान ऑनलाइन मंगाने की योजना बना रहे हैं. इसी बीच यह खबर भी सामने आती रही कि आज स्विगी और जोमैटो के डिलीवरी बॉय हड़ताल पर रहेंगे. ऐसे में सवाल उठने लगा कि क्या वाकई दिल्ली-एनसीआर में आज स्विगी-जोमैटो की डिलीवरी सेवाएं ठप हैं? क्या डिलीवरी बॉय सच में हड़ताल कर रहे हैं?

इन सवालों का जवाब जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम नोएडा के कई इलाके में पहुंची, जहां डिलीवरी बॉयज बड़ी संख्या में स्विगी और जोमैटो के डिलीवरी पार्टनर मौजूद मिले. बातचीत के दौरान पता चला कि सुबह से ही कई डिलीवरी बॉय लगातार काम कर रहे हैं और अब तक सैकड़ों ऑर्डर ग्राहकों तक पहुंचाए जा चुके हैं. वहीं, दिल्ली की सड़कों पर भी डिलीवरी बैग के साथ बाइक चलाते डिलीवरी बॉय साफ नजर आ रहे हैं. वही रेस्टोरेंट चलाने वाले भी यह बता रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई डिलीवरी बॉय की नोएडा में हड़ताल नहीं है और नहीं किसी प्रकार का कोई असर देखने को मिल रहा है.

हड़ताल पर डिलीवरी बॉय ने बताई पूरी बात (ETV Bharat)

ईटीवी भारत से बातचीत में नोएडा के सेक्टर-12 और सेक्टर-18 के रेस्टोरेंट सहित अन्य सामानों की डिलीवरी देने वाले डिलीवरी बॉय ने बताया कि वह किसी भी प्रकार की हड़ताल पर नहीं है और न ही वह किसी हड़ताल में शामिल है. उनका कहना है कि नए साल के जश्न में अधिक से अधिक आर्डर मिलते हैं और यह दिन पैसे कमाने का है ना की हड़ताल करने का. उन्होंने बताया कि सुबह से ही हम ऑर्डर ले रहे हैं और ग्राहकों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं.

उन्होंने यह भी बताया कि इससे पूर्व 25 दिसंबर को हड़ताल एक आंशिक रूप से हुई थी, पर उसमें हमारा नुकसान हुआ, जिसे देखते हुए हम नए साल के जश्न के दौरान किसी भी तरह की हड़ताल नहीं कर रहे हैं. वही रेस्टोरेंट संचालक का कहना है कि सुबह से ग्राहकों के आर्डर आ रहे हैं और डिलीवरी बॉय उसे रिसीव कर ले जाने का काम कर रहे हैं. किसी प्रकार की कोई हड़ताल का असर फिलहाल नोएडा में दिखाई नहीं दिख रहा है.

ऑनलाइन फूड डिलीवरी देने वालों का कहना है कि हम अपने घरों से दो पैसे कमाने के लिए आए हुए हैं, ना कि यहां हड़ताल और यूनियन बाजी करने. उन्होंने कहा कि हम किसी प्रकार की किसी हड़ताल में शामिल नहीं है और फिलहाल नोएडा में ऑनलाइन डिलीवरी देने वाले किसी भी कंपनी के लड़के हड़ताल में शामिल नहीं है. उन्होंने बताया कि कुछ लोगों द्वारा हड़ताल किए जाने की बात कही गई थी, पर यह हड़ताल नोएडा में कहीं पर नहीं है. वही जो हड़ताल करेंगे वह उनका व्यक्तिगत निर्णय होगा, उसमें सभी डिलीवरी बॉय शामिल नहीं है.

