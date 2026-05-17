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महंगाई की मार से टूटा सब्र! दिल्ली में गिग वर्कर्स की हड़ताल, 20 रुपये प्रति किलोमीटर रेट की मांग

दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ता जा रहा है. लेकिन हम लोग आज भी पुराने रेट पर डिलीवरी कर रहे हैं. गीग वर्क्स जाकिर हुसैन

दिल्ली में गिग वर्कर्स की हड़ताल
दिल्ली में गिग वर्कर्स की हड़ताल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 17, 2026 at 2:24 PM IST

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नई दिल्ली: पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों, घटती कमाई और लंबे कामकाजी घंटों से परेशान दिल्ली के गिग वर्कर्स रविवार को हड़ताल पर हैं. ऑन लाइन फूड डिलीवरी जैसी कंपनियों से जुड़े डिलीवरी बॉय और राइडर्स ने 20 रुपये प्रति किलोमीटर न्यूनतम रेट तय करने की मांग को लेकर राजधानी में हड़ताल शुरू कर दी. हड़ताल का असर सुबह से ही कई इलाकों में दिखाई दिया, जहां डिलीवरी सेवाएं प्रभावित रहीं. लोगों को सामान समय पर नहीं मिल पाया.

कालकाजी इलाके में गिग वर्कर्स ने बताया कि 10-12 घंटे काम करने के बावजूद उनकी कमाई इतनी नहीं हो पा रही कि परिवार का खर्च, वाहन की मेंटेनेंस और बढ़ती महंगाई का बोझ उठा सकें. वर्कर्स का कहना है कि जोखिम भरे हालात में काम करने के बावजूद उन्हें न पर्याप्त भुगतान मिल रहा है और न ही किसी सामाजिक सुरक्षा का लाभ.

दिल्ली में गिग वर्कर्स की हड़ताल (ETV Bharat)

दिल्ली में गिग वर्कर्स की हड़ताल: कालकाजी इलाके में ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले गीग वर्क्स जाकिर हुसैन बताते हैं कि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ता जा रहा है. पेट्रोल के दाम में भी ईजाफा हो गया है लेकिन हम लोग आज भी पुराने रेट पर डिलीवरी कर रहे हैं. कम से कम ₹20 प्रति किलोमीटर हम लोगों का चार्ज बढ़ाना चाहिए लेकिन 5 किलोमीटर पर 30 से ₹32 रुपया ही मिल पाता है, 10 से 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, इसके बावजूद भी मेंटेनेंस परिवार का नहीं हो पा रहा है, इतनी महंगाई बढ़ी हुई है, ऐसे में हम लोग मांग करते हैं कि प्रति किलोमीटर हर डिलीवरी पर कम से कम ₹20 की बढ़ोतरी की जाय.

प्रति किलोमीटर रेट मेें इजाफे की मांग: डिलीवरी बॉय कैलाश सिंह बताते हैं कि जब डिलीवरी के लिए ऑर्डर आता है तो थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर पर पहुंचाना पड़ता है, उतनी सीढ़ी चढ़कर के हम लोग जाते हैं, इसके बावजूद भी हम लोगों को पैसा उतना ही मिलता है, जीतना तय है. महंगाई बढ़ी हुई है, दिन भर में इलेक्ट्रिक चार्ज करने के लिए गाड़ी के ₹250 लग जाते हैं, ऐसे में बताइए हम लोग कैसे सरवाइव कर पाएंगे, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कम से कम ₹20 प्रति डिलीवरी चार्ज बढ़ा दिया जाए.

गिग वर्कर्स पुराने रेट पर डिलीवरी करने पर मजबूर: अरविंद कुमार बताते हैं कि अगर ₹20 प्रति किलोमीटर पर डिलीवरी रेट नहीं बढ़ा तो फिर बताइए हम लोग अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे. पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, अभी भी हम लोगों को 5 किलोमीटर चलने पर 30 से ₹32 ही मिल रहा है जबकि पर किलोमीटर कम से कम ₹20 होना चाहिए, धूप में बरसात में ठंड में हम लोग दिन-रात लोगों के लिए काम करते हैं, ऐसे में अगर हम लोगों का डिलीवरी चार्ज नहीं बढ़ेगा तो हम लोग अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे?.

बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी ने गिग वर्क्स के घर के बजट को पूरी तरह बिगाड़ दिया है. हाल ही में पेमेंट स्ट्रक्चर में हुए बदलावों के कारण 7-8 घंटे काम करने के बाद भी उनकी कमाई में काफी गिरावट आई है. गिग वर्कर्स असंगठित क्षेत्र में आते हैं, जिसके कारण उन्हें कोई निश्चित वेतन, दुर्घटना बीमा या सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता है. सभी ऐप कंपनियों से डिलीवरी और राइड के लिए न्यूनतम 20 रुपये प्रति किलोमीटर का रेट तय करने की मांग की गई है.

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