गिग वर्कर्स हड़ताल: नए साल की पूर्व संध्या पर डिलीवरी सेवाएं ठप, गहलोत ने उठाई कानून की मांग

इस मामले पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से राजस्थान की तर्ज पर गिग वर्कर्स के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने की मांग की है. साथ ही राजस्थान सरकार से अपील की है कि वे तत्काल 2023 के कानून के नियम बनाकर इसे मूल भावना के अनुरूप लागू करें और गिग वर्कर्स को राहत प्रदान करें.

जयपुर: डिलीवरी सेवा में 10 मिनट की समय सीमा हटाने, वेतन बढ़ाने और अन्य मांगों को लेकर गिग वर्कर्स ने नए साल से एक दिन पहले यानी 31 दिसंबर को देश के कई राज्यों में हड़ताल कर दी है. इससे ऑनलाइन फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स सेवाएं जैसे स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट, जीप्टो आदि काफी प्रभावित हुई हैं, जिससे लोगों को नव वर्ष की तैयारियों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज जब पूरा देश नव वर्ष के स्वागत की तैयारी में व्यस्त है, तब हमारे गिग वर्कर्स (डिलीवरी पार्टनर्स) हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हैं. यह वो मजदूर हैं जो रोजाना पैसे कमाकर अपना परिवार चलाते हैं. इसके बावजूद जिस दिन इन्हें ज्यादा ऑर्डर्स मिलने की संभावना है, उस दिन अपनी दिहाड़ी छोड़कर हड़ताल करना इनका शौक नहीं बल्कि आर्थिक मजबूरी है.

हमारी सरकार ने बनाया था कानून: पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गिग वर्कर्स ने राहुल गांधी से मुलाकात कर अपनी पीड़ा उनके सामने रखी थी. राहुल गांधी की पहल पर हमारी कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में उनकी पीड़ा को समझते हुए देश का पहला 'राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार (रजिस्ट्रीकरण और कल्याण) अधिनियम 2023' पारित किया था, ताकि इन्हें सामाजिक सुरक्षा मिल सके. दुर्भाग्य है कि उस ऐतिहासिक कानून के क्रियान्वयन में वर्तमान सरकार की उदासीनता के कारण आज इन श्रमिकों को अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है.

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को अविलंब इस कानून के नियम बनाकर इसकी मूल भावना के अनुरूप लागू कर इन्हें राहत देनी चाहिए. गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार की तर्ज पर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने भी गिग वर्कर्स के लिए कानून बनाया था. भारत सरकार को भी राजस्थान की तर्ज पर ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कि निजी कंपनियां गिग वर्कर्स का शोषण नहीं कर सके.

