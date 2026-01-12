ETV Bharat / state

दिल्ली में ऑनलइन डिलीवरी कंपनी के स्टोर में गिग वर्कर के साथ मारपीट, मामले में कार्रवाई शुरू

पुलिस ने पीड़ित का बयान दर्ज कर लिया है और मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है.

ETV Bharat Delhi Team

January 12, 2026

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोंडली स्थित ऑनलइन डिलीवरी कंपनी के स्टोर से गंभीर घटना सामने आई है. यहां कंपनी में कार्यरत एक राइडर (गिग वर्कर) से अमानवीय व्यवहार किए जाने और मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि पूरी घटना स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसके अधार पर पुलिस जांच कर रही है.

मिली जानकारी के अनुसार, आरोप है कि पीड़ित ने स्टोर में रखे एक परफ्यूम को निकालकर छिड़क लिया था, जिसे वहां मौजूद कर्मचारियों ने देख लिया. इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया. साथ ही स्टोर में मौजूद कुछ लोगों ने पीड़ित को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के बाद कथित रूप से उसे मुर्गा बनने पर मजबूर किया और उसके साथ मारपीट की. पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद डीसीपी ईस्ट को मामले की जानकारी मिलते ही न्यू अशोक नगर थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है.

डीसीपी अभिषेक धानिया ने कहा कि कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए आगे की जांच की जा रही है. पुलिस ने पीड़ित का बयान दर्ज किया है और सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लेकर जांच की जा रही है. सभी तथ्यों और सबूतों के आधार पर निष्पक्ष जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

