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chaitra navratri 2026; काशी विश्वनाथ धाम में विशेष अनुष्ठान, प्रथम दिन मुखनिर्मालिका गौरी और मां विशालाक्षी को भेजे गये उपहार

इस क्रम में नवरात्र के आगामी दिनों में भी मां गौरी के विभिन्न स्वरूपों, जिनके लिए जो दिन समर्पित है, उनके लिए वस्त्र एवं श्रृंगार सामग्री श्री विश्वेश्वर से अवलोकित करवा कर उपहार स्वरूप नवरात्र अवधि में प्रतिदिन प्रेषित की जाएगी.

चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन मां मुखनिर्मालिका गौरी को समर्पित है. इस पावन अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम में श्री विश्वेश्वर को अवलोकित करवा कर, उपहार स्वरूप मां के धारण किए जाने के लिये वस्त्र एवं श्रृंगार सामग्री मंदिर के शास्त्रियों द्वारा विधिपूर्वक मां मुखनिर्मालिका गौरी तथा शक्तिपीठ मां विशालाक्षी को अर्पित की गई.

वाराणसी : आज यानी 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है. नवरात्रि के नौ दिनों तक मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है. भगवान शिव की नगरी काशी में बाबा विश्वनाथ के धाम में माता की आराधना भी शुरू की गई है. एक तरफ जहां कलश स्थापना और पूजन का क्रम शुरू हुआ है तो, वहीं देवी मंदिरों को विशेष उपहार सामग्री भी विश्वनाथ मंदिर न्यास की तरफ से भेजी जा रही है.

मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा का कहना है कि यह हमारा सौभाग्य है कि काशी में हम बाबा विश्वनाथ की आराधना के लिए प्रशासनिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि हम परंपराओं के साथ पूजन पाठ का पूरा ध्यान रखें.



बाबा विश्वनाथ के मंदिर में नवरात्र का पावन पर्व भी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है. मंदिरों में बाबा विश्वनाथ के विशेष उपहार भेजे जा रहे हैं. काशी अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां शक्तिपीठ के रूप में माता विशालाक्षी विराजमान हैं. इतना ही नहीं यहां पर नौ गौरी और नवदुर्गा के अलग-अलग मंदिर हैं. इसलिए विश्वनाथ मंदिर प्रशासन सभी मंदिरों में नौ दिनों तक बाबा विश्वनाथ की तरफ से खास उपहार भेज रहा है.

काशी विश्वनाथ धाम में विशेष अनुष्ठान (Photo credit: temple administration)

मुखनिर्मालिका गौरी : यह माता पार्वती का गौरी रूप हैं. माता मुखनिर्मालिका का दर्शन नवरात्रि के पहले दिन करने की मान्यता है. इस दिन महिलाएं देवी की पूजा के साथ मंदिर परिसर में स्थित बरगद के पेड़ की भी पूजा कर अपने सुहाग की कामना करती हैं.

विशालाक्षी देवी : सप्त पुरी काशी को काशीपुराधिपति के साथ मां जगदंबा का शहर भी कहा जाता है. यहां पर 51 शक्तिपीठों में से एक विशालाक्षी शक्तिपीठ मौजूद है. माता विशालाक्षी का मंदिर काशी के मीरघाट क्षेत्र में स्थित है. ऐसी मान्यता है कि माता सती ने अपने शरीर का त्याग किया था और हवन कुंड में कूदी थीं. यहां माता सती के कर्ण कुंडल गिरे थे.

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