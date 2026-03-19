chaitra navratri 2026; काशी विश्वनाथ धाम में विशेष अनुष्ठान, प्रथम दिन मुखनिर्मालिका गौरी और मां विशालाक्षी को भेजे गये उपहार
देवी मंदिरों को विशेष उपहार सामग्री भी विश्वनाथ मंदिर न्यास की तरफ से भेजी जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 19, 2026 at 7:56 PM IST
वाराणसी : आज यानी 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है. नवरात्रि के नौ दिनों तक मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है. भगवान शिव की नगरी काशी में बाबा विश्वनाथ के धाम में माता की आराधना भी शुरू की गई है. एक तरफ जहां कलश स्थापना और पूजन का क्रम शुरू हुआ है तो, वहीं देवी मंदिरों को विशेष उपहार सामग्री भी विश्वनाथ मंदिर न्यास की तरफ से भेजी जा रही है.
चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन मां मुखनिर्मालिका गौरी को समर्पित है. इस पावन अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम में श्री विश्वेश्वर को अवलोकित करवा कर, उपहार स्वरूप मां के धारण किए जाने के लिये वस्त्र एवं श्रृंगार सामग्री मंदिर के शास्त्रियों द्वारा विधिपूर्वक मां मुखनिर्मालिका गौरी तथा शक्तिपीठ मां विशालाक्षी को अर्पित की गई.
इस क्रम में नवरात्र के आगामी दिनों में भी मां गौरी के विभिन्न स्वरूपों, जिनके लिए जो दिन समर्पित है, उनके लिए वस्त्र एवं श्रृंगार सामग्री श्री विश्वेश्वर से अवलोकित करवा कर उपहार स्वरूप नवरात्र अवधि में प्रतिदिन प्रेषित की जाएगी.
दिनांक 19 मार्च 2026— Shri Kashi Vishwanath Temple Trust (@ShriVishwanath) March 19, 2026
आज चैत्र नवरात्र का प्रथम दिवस है, जो श्री मुखनिर्मालिका गौरी को समर्पित है। इस पावन अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्री विश्वेश्वर को अवलोकित करवा कर, उपहार स्वरूप मां के धारण किए जाने हेतु वस्त्र एवं श्रृंगार सामग्री मंदिर के शास्त्रियों द्वारा… pic.twitter.com/LGAxMWP5C4
मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा का कहना है कि यह हमारा सौभाग्य है कि काशी में हम बाबा विश्वनाथ की आराधना के लिए प्रशासनिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि हम परंपराओं के साथ पूजन पाठ का पूरा ध्यान रखें.
बाबा विश्वनाथ के मंदिर में नवरात्र का पावन पर्व भी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है. मंदिरों में बाबा विश्वनाथ के विशेष उपहार भेजे जा रहे हैं. काशी अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां शक्तिपीठ के रूप में माता विशालाक्षी विराजमान हैं. इतना ही नहीं यहां पर नौ गौरी और नवदुर्गा के अलग-अलग मंदिर हैं. इसलिए विश्वनाथ मंदिर प्रशासन सभी मंदिरों में नौ दिनों तक बाबा विश्वनाथ की तरफ से खास उपहार भेज रहा है.
मुखनिर्मालिका गौरी : यह माता पार्वती का गौरी रूप हैं. माता मुखनिर्मालिका का दर्शन नवरात्रि के पहले दिन करने की मान्यता है. इस दिन महिलाएं देवी की पूजा के साथ मंदिर परिसर में स्थित बरगद के पेड़ की भी पूजा कर अपने सुहाग की कामना करती हैं.
विशालाक्षी देवी : सप्त पुरी काशी को काशीपुराधिपति के साथ मां जगदंबा का शहर भी कहा जाता है. यहां पर 51 शक्तिपीठों में से एक विशालाक्षी शक्तिपीठ मौजूद है. माता विशालाक्षी का मंदिर काशी के मीरघाट क्षेत्र में स्थित है. ऐसी मान्यता है कि माता सती ने अपने शरीर का त्याग किया था और हवन कुंड में कूदी थीं. यहां माता सती के कर्ण कुंडल गिरे थे.
यह भी पढ़ें : चैत्र नवरात्रि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत; पहले दिन मां विंध्यवासिनी मंदिर पर उमड़ी भक्तों का जनसैलाब
यह भी पढ़ें : बनारस के इस जगह गिरा था मां जगदंबा का कुंडल, रात्रि विश्राम करने आते हैं बाबा विश्वनाथ, पढ़िए- विशालाक्षी मंदिर की महिमा