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ताजनगरी को सौगात; सीएम योगी ने किया ग्रेटर आगरा परियोजना का शिलान्यास, बनेंगी 10 टाउनशिप

जनता का जताया आभार: सीएम योगी ने जनता से कहा, मैं 1:30 बजे आगरा एयरपोर्ट पर आ गया था. यहां से मथुरा वृंदावन के लिए प्रस्थान किया तो मौसम खराब हो गया. जिससे आधे रास्ते से वापस आना पड़ा. क्योंकि, मौसम भयंकर रूप से खराब हो गया था. इसके बाद दोपहर 3:30 बजे तक में आगरा एयरपोर्ट पर ही रहा. मैं सोच रहा था कि लेट होने से ऐसा ना हो कि जब मैं मंच पर जाऊं तो मैं और जनप्रतिनिधि ही हों. सामने सब खाली ना रहे. लेकिन मैं आपके यहां पर डटे रहने के लिए आपका अभिनंदन भी करता हूं. आपका स्वागत भी करता हूं कि मेरे इतने लेट होने के बावजूद आपका का उत्साह कम नहीं हुआ है.

बता दें कि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंगलवार शाम करीब 4:30 बजे आगरा आने का कार्यक्रम का प्रस्तावित था. मगर, मौसम खराब होने से करीब डेढ घंटे की देरी से सीएम योगी आगरा पहुंचे. सीएम योगी ने गांव गांव रहनकलां में 5142 करोड़ रुपये से विकसित हो रही ग्रेटर आगरा परियोजना का शिलान्यास और भूमि पूजन किया. इसके साथ ही सीएम योगी ने 124 अन्य विकास योजनाओं का शिलान्यास किया. कहें तो गांव रहनकलां से सीएम योगी ने आगरा की जनता को 6600 करोड रुपये की 125 परियोजाओं की सौगात दी है.

आगरा: सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार शाम करीब छह बजे ताजनगरी पहुंचे. सीएम योगी ने आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) की ग्रेटर आगरा परियोजना का शिलान्यास और भूमि पूजन किया, जो एक नया शहर है, जिसमें दस टाउनशिप बनेंगी. शहरीय प्रोत्साहन योजना के तहत ग्रेटर आगरा सौगात दी गई है. सीएम योगी ने इस अवसर पर आगरा को 6600 करोड़ रुपये की 125 ​परियोजाओं की सौगात दी. सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि ग्रेटर आगरा जल्द ही दूसरा नोएडा बनेगा. हमने जो मांगा, वो आपने दिया. अब आगरा से इन जनप्रतिनिधियों को जिताइए, आगरा के लिए जो मांगिये, वो पाइए. सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है. अभी जो युद्ध हो रहे हैं, उससे दुनिया में तबाही है. मगर, भारत में सब सही है. युद्ध की वजह से अमेरिका में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम चार गुना हो गए हैं. मगर, भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं.

पर्यटन विकास से जुड़ी हुई परियोजनाएं आएंगी: सीएम योगी ने कहा कि आज यमुना मैया की कृपा है. यहां पर अब देश के सभी पवित्र नदियों के नाम, परिचय हर सनातन धर्म लंबी प्रार्थना करने के पहले स्मरण करता है. पवित्र नदियों के नाम पर यहां पर आवासीय बड़ी परियोजना का शिलान्यस किया गया है. ये यहां के सांसद व केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और लोकप्रिय विधायक डॉ. धर्मपाल सिंह की सकारात्मक सोच व सहयोग का परिणाम है. मुख्यमंत्री शहरी योजना के तहत नए शहर के विकास के लिए ग्रेटर आगरा के लिए इस वृहद भूमि के प्रस्ताव दिया. यह भूमि में अभी तक तो बहुत कम उपज देती थी. ग्रेटर आगरा जल्द ही दूसरा नोएडा बनेगा. यहां पर कहीं पर्यटन विकास से जुड़ी हुई परियोजनाएं आएंगी. कहीं पेयजल की योजनाएं आएगी कहीं अच्छी सड़के बनेंगी. कहीं पर कोई अन्य संस्थान आएगा तो जनता के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर हॉस्पिटल बनेंगे. कहीं गौ रक्षा के कार्यक्रम होंगे. परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगा और आगरा स्मार्ट आगरा के साथ-साथ सेफ आगरा के रूप में भी अपने को स्थापित करेगा.

कार्यक्रम में उपस्थित लोग. (Photo Credit; ETV Bharat)

आगरा की कई महानगर से एयर कनेक्टिविटी : सीएम योगी ने कहा कि हमारे सभी नवरत्न इस बात के प्रमाण हैं कि आपने महापौर जिताया. जिला पंचायत अध्यक्ष जिताया. दो सांसद जिताए. जिससे ही आगरा में मेट्रो आ गई. मां यमुना के आंचल में गंगाजल यहां के लोगों को पीने के लिए मिल रहा है. आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी उपलब्ध करवाने को सिविल टर्मिनल बन रहा है. मैं आज वहां पर देख रहा था एयर कनेक्टिविटी कई महानगरों से बढ़ी है.

कश्मीर में एक विधान, एक प्रधान और निशान : सीएम योगी ने कहा कि युद्ध की वजह से दुनिया के तमाम देशों में तबाही मची है. पेट्रोलियम पदार्थों के दाम आसमान पर हैं. पाकिस्तान तबाह है. मगर, भारत में सबकुछ सही है. पेट्रोल और डीजल की कीमत नहीं बढ़ी है. इसके लिए पीएम मोदी ने एक्साइज ड्यूटी कम की. तेल कंपनियों को भी कहा है कि गरीब पर बड़ा असर ना हो. कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके विकास का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है. अब कश्मीर में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं. बल्कि, भरत का प्रधानमंत्री ही कश्मीर का प्रधानमंत्री है. भारत का प्रधानमंत्री का संकल्प खुद देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान रहेगा. जो बाबा साहब आंबेडकर जी का सपना साकार होगा.

नौजवान को नौकरियां मिल रही: सीएम योगी ने कहा कि 500 वर्षों के बाद अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि राम मंदिर का निर्माण हो गया. कल्पना कीजिए, 1526 में संभल में हरिहर मंदिर को बाबर ने तोड़ कर सनातन पर बड़ा हमला किया था. यह हमारा सौभाग्य है उसे फिर से पुनर्जीवित कर दिया गया है. फिर से 84 कोसी परिक्रमा के लिए हमारी सरकार ने पैसा दे दिया है. माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम भी यूपी सरकार ने किया. अब कोई राजू पाल और उमेश पाल की हत्या करने का साहस नहीं कर पाएगा. पिछली सरकार हर जिले में माफिया बनाती थी. उनका विकास से मतलब नहीं था. प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था. विकास का पिछली सरकारें पैसा हजम कर जाती थीं. लेकिन अब हजम नहीं. आपको विकास का पैसा विकास में लग रहा है. नौजवान को नौकरी मिल रही है. सुरक्षा पुख्ता है. विकास की नई-नई योजनाओं को लेकर के हम आ रहे हैं. राणा सांगा, महाराणा प्रताप और महाराजा सूरजमल भारत की सनातन परंपरा के महापुरुष हैं. लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर का नाम लिया. छत्रपति शिवाजी म्युजियम और कोठी मीना बाजार में बनने वाले म्यूजियम का भी नाम लिया. इन्हें जाति के नाम पर बांटने का काम किया जा रहा है. हमें बंटना नहीं, अब एकजुट होना है.

यहां पर हाई राइज बिल्डिंग बनेंगी : सीएम योगी ने कहा कि ग्रेटर आगरा नाम पर आवासीय परियोजना में 10000 से अधिक लोगों के लिए आवास मिलेगा. हाई राइज बिल्डिंग बनेंगी. गरीबों को आवास मिलेंगे. आगरा के पेठा को भी यहां की मिठास पहुंचाने का काम भी करेंगे. आगरा के एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम आउंगा. अगर डीपीआर बन गई तो यमुना नदी पर रबर डैम के निर्माण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ेगा.

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