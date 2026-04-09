वाराणसी में पुलिसकर्मियों को सौगात, तैयार हो रही 11 मंजिला इमारत, मिलेंगे 192 फ्लैट
2674.64 लाख रुपये की लागत अनुमानित, कुल 192 टाइप-2 फ्लैट बनाए जाएंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 2:17 PM IST
वाराणसी : पुलिसकर्मियों की संख्या के हिसाब से आवासीय सुविधा न होने से उनके परिवार वालों को हमेशा परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन अब उनकी ये दिक्कत धीरे-धीरे समाप्त होने जा रही है. वाराणसी पुलिस लाइन में 11 मंजिला आवासीय बिल्डिंग तैयार हो रही है, जो पुलिसकर्मियों के आवासीय जरूरतों को पूरा करेगी. बता दें कि, उत्तर प्रदेश में पुलिसकर्मियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनके परिवारों को सुरक्षित व सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. सरकार आधुनिक मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग का निर्माण करवा रही है. 11 मंजिल की इमारत में पुलिसकर्मियों को 2 बीएचके का फ्लैट में रहने को मिलेगा.
11 मंजिला तैयार हो रही इमारत: पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया कि, पुलिस लाइन में भूतल प्लस 11 मंजिल की इमारत में कुल 192 टाइप-2 फ्लैट बनाए जा रहे हैं, जहां पुलिसकर्मी अपने परिवार के साथ बेहतर सुविधाओं के बीच रह सकेंगे. लगभग 2674.64 लाख रुपये की लागत से बन रही यह योजना पुलिसकर्मियों की आवासीय समस्या को दूर करेगी. उन्होंने बताया कि, बहुमंजिला इमारत की खास बात यह है कि इसमें पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखा गया है. परिसर में हरियाली को बढ़ावा दिया जाएगा और जल संरक्षण व स्वच्छता के लिए एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) भी स्थापित किया जाएगा.
22,836 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित हो रहा आवासीय परिसर: उन्होंने बताया कि, इसके अलावा 192 वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है. करीब 22,836 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित हो रहे इस आवासीय परिसर में पानी की आपूर्ति के लिए अपना ट्यूबवेल भी होगा, जिससे निर्बाध जल उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके. इस बेहतर आवास, सुरक्षित वातावरण और मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता से पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ेगा. सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ सुरक्षा कर्मियों के कल्याण और उनके परिवारों की जरूरतों को भी प्राथमिकता दी जा रही है
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