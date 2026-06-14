ETV Bharat / state

एनएचएम कर्मचारियों को सौगात: 33 दिनों की हड़ताल अवधि का वेतन देने की घोषणा

सीएम ने कहा, दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में एनएचएम कर्मचारियों की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता.

Gift to NHM employees
33 दिनों की हड़ताल अवधि का वेतन मिलेगा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 14, 2026 at 10:15 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: सीएम विष्णु देव साय शनिवार को छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कर्मचारी संघ के प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन में शामिल हुए. सम्मेलन में सीएम ने कहा, पिछले ढाई वर्षों में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक विस्तार हुआ है, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हुई. मुख्यमंत्री ने प्रदेश के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में एनएचएम कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की. इस अवसर पर उन्होंने एनएचएम कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए 33 दिनों की हड़ताल अवधि का वेतन देने की घोषणा की. सीएम के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कर्मचारी संघ के सदस्यों में खुशी की लहर दौड़ गई.

33 दिनों की हड़ताल अवधि का वेतन मिलेगा

सीएम ने एनएचएम कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं की “रीढ़ की हड्डी” बताते हुए कहा, प्रदेश के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है. स्वस्थ छत्तीसगढ़ के निर्माण में एनएचएम कर्मियों का योगदान अतुलनीय है और सरकार उनके कार्यों का सम्मान करती है. मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा निभाई गई भूमिका को याद करते हुए कहा कि जब पूरी दुनिया संकट में थी, तब एनएचएम के अधिकारी और कर्मचारी अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा में लगे रहे.

Gift to NHM employees
33 दिनों की हड़ताल अवधि का वेतन मिलेगा (ETV Bharat)

कठिन समय में स्वास्थ्य कर्मियों ने मानवता की मिसाल पेश की, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता. आज भी प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों में, जहां सड़कें और परिवहन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, स्वास्थ्य कर्मी पैदल चलकर, नदी-नाले पार कर लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रहे हैं. विशेष रूप से बस्तर क्षेत्र में संचालित “मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान” में स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव पहुंचकर लोगों की स्वास्थ्य जांच कर रही है और अब तक लगभग 90 प्रतिशत आबादी की स्क्रीनिंग पूरी की जा चुकी है: विष्णु देव साय, सीएम

Gift to NHM employees
33 दिनों की हड़ताल अवधि का वेतन मिलेगा (ETV Bharat)

बस्तर में खुले विकास के द्वार-सीएम

सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन तथा सुरक्षा बलों के साहसिक प्रयासों से बस्तर में नक्सलवाद का सफाया हुआ है. अब वहां विकास और जनकल्याण की नई संभावनाएं खुल रही हैं, जिनमें स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार सबसे महत्वपूर्ण है. मुख्यमंत्री ने पिछले ढाई वर्षों में प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं में हुए व्यापक विस्तार के बारे में भी जानकारी दी.

प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज खोलने से लेकर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती से स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ हो रहा है. सरकार स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मजबूती से खड़ी है और सभी के सहयोग से विकसित एवं स्वस्थ छत्तीसगढ़ का निर्माण किया जाएगा. हम कर्मचारियों से इसी समर्पण और सेवा भावना के साथ कार्य करते रहने का आह्वान करते हैं: विष्णु देव साय, सीएम

Gift to NHM employees
33 दिनों की हड़ताल अवधि का वेतन मिलेगा (ETV Bharat)

जशपुर से लेकर सुकमा तक प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने में एनएचएम कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है. “स्वस्थ बस्तर अभियान” का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है. एनएचएम कर्मचारियों की कई मांगें पूरी की जा चुकी हैं तथा स्थानांतरण नीति भी जारी कर दी गई है. अब एनएचएम कर्मचारी भी कैशलेस उपचार योजना के दायरे में शामिल होंगे: श्याम बिहारी जायसवाल, संवास्थ्य मंत्री

एनएचएम कर्मियों के लिए जीवन बीमा सुविधा लागू

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि एनएचएम कर्मियों के लिए जीवन बीमा सुविधा लागू की गई है, जिसके तहत सामान्य मृत्यु की स्थिति में 6 लाख रुपये, दुर्घटना में मृत्यु होने पर 1 करोड़ 40 लाख तथा स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 1 करोड़ 40 लाख की सहायता प्रदान की जाएगी। श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में लगातार कमी आई है, नर्सों की भर्ती प्रक्रिया जारी है. शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी के लिए विशेषीकृत 116 नए स्वास्थ्य केंद्रों के लिए स्थानों का चयन किया जा चुका है.

सम्मेलन के मंच से मुख्यमंत्री द्वारा हड़ताल अवधि का वेतन देने की घोषणा के बाद एनएचएम कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने गजमाला पहनाकर उनका भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया.

विश्व रक्तदाता दिवस : टैटू बनवाने वालों के लिए ब्लड डोनेशन की शर्त, जानिए कितना फीसदी हो रहा रक्तदान

हसदेव अरण्य में रामगढ़ बचाने पर चर्चा, खनन के विरोध में बड़े जन आन्दोलन का शंखनाद, सिंहदेव करेंगे अगुवाई

पद्मश्री पंडित रामलाल बरेठ ने जीवित रखी है सांस्कृतिक विरासत, युवा पीढ़ी भी नृत्यकला को लेकर गंभीर

TAGGED:

CHHATTISGARH HEALTH DEPARTMENT
NHM EMPLOYEES UNION
INDOOR STADIUM RAIPUR
CORONA EPIDEMIC
GIFT TO NHM EMPLOYEES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.