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उत्तराखंड: प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षा में पदोन्नत एलटी शिक्षकों के लिए खुशखबरी, पुरानी सेवा भी जुड़ेगी

प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षा में पदोन्नत एलटी शिक्षकों के लिए खुशखबरी ( PHOTO-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षा में पदोन्नत एलटी शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है. अब प्राथमिक शिक्षा में समान वेतनमान वाले पद पर की गई पूर्व सेवा भी चयन एवं पदोन्नत वेतनमान की गणना में जुड़ेगी. शासन ने 2019 के आदेश में संशोधन कर इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान कर दिया है. इससे शिक्षकों की 10 साल की सेवा पर चयन वेतनमान और चयन वेतनमान में 12 साल बाद मिलने वाले प्रोन्नत वेतनमान का लाभ प्रभावित नहीं होगा. जिससे हजारों शिक्षकों को इसका फायदा मिलेगा.

उत्तराखंड में प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षा में पदोन्नत होने वाले एलटी शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है. अब पदोन्नति के कारण उनकी प्राथमिक शिक्षा में दी गई सेवा, वेतन लाभ की गणना से बाहर नहीं होगी. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्राथमिक शिक्षा में समान वेतनमान वाले पद पर की गई नियमित सेवा को भी चयन और प्रोन्नत वेतनमान के लिए जोड़ा जाएगा. इस फैसले से प्रदेश के हजारों शिक्षकों को सीधा लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है.