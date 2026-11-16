उत्तराखंड: प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षा में पदोन्नत एलटी शिक्षकों के लिए खुशखबरी, पुरानी सेवा भी जुड़ेगी
प्राथमिक शिक्षा में समान वेतनमान वाले पद पर की गई नियमित सेवा को भी चयन और प्रोन्नत वेतनमान के लिए जोड़ा जाएगा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 16, 2026 at 7:40 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षा में पदोन्नत एलटी शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है. अब प्राथमिक शिक्षा में समान वेतनमान वाले पद पर की गई पूर्व सेवा भी चयन एवं पदोन्नत वेतनमान की गणना में जुड़ेगी. शासन ने 2019 के आदेश में संशोधन कर इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान कर दिया है. इससे शिक्षकों की 10 साल की सेवा पर चयन वेतनमान और चयन वेतनमान में 12 साल बाद मिलने वाले प्रोन्नत वेतनमान का लाभ प्रभावित नहीं होगा. जिससे हजारों शिक्षकों को इसका फायदा मिलेगा.
उत्तराखंड में प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षा में पदोन्नत होने वाले एलटी शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है. अब पदोन्नति के कारण उनकी प्राथमिक शिक्षा में दी गई सेवा, वेतन लाभ की गणना से बाहर नहीं होगी. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्राथमिक शिक्षा में समान वेतनमान वाले पद पर की गई नियमित सेवा को भी चयन और प्रोन्नत वेतनमान के लिए जोड़ा जाएगा. इस फैसले से प्रदेश के हजारों शिक्षकों को सीधा लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है.
दरअसल, प्राथमिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक एलटी के पद पर पदोन्नत होने वाले शिक्षकों के सामने पुरानी सेवा की गणना को लेकर असमंजस बना हुआ था. पदोन्नति के बाद उनकी पूर्व सेवाओं को चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की पात्रता तय करने में शामिल किए जाने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी. अब शासन ने साल 2019 में जारी शासनादेश में संशोधन कर इस विसंगति को दूर कर दिया है.
सचिव विद्यालयी शिक्षा ज्योति यादव की ओर से जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि,
'प्राथमिक शिक्षा में समान वेतनमान वाले पद पर की गई सेवाओं को भी चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की गणना में शामिल किया जाएगा. यानी माध्यमिक शिक्षा में पदोन्नति मिलने के बाद शिक्षकों की पूर्व सेवा अवधि बेकार नहीं जाएगी'.
संशोधित व्यवस्था के तहत नियमित रूप से नियुक्त शिक्षकों को साधारण वेतनमान में 10 साल की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर चयन वेतनमान और चयन वेतनमान में 12 वर्ष की नियमित एवं संतोषजनक सेवा पूरी करने पर प्रोन्नत वेतनमान दिया जाएगा. शासनादेश में संशोधन के अलावा पुराने आदेश की दूसरी शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी.
शिक्षा विभाग के इस फैसले से उन शिक्षकों को विशेष राहत मिलेगी, जिनकी पदोन्नति के बाद पुरानी सेवा की गणना को लेकर वेतन संबंधी लाभ प्रभावित हो रहे थे. विभिन्न शिक्षक संगठनों ने भी फैसले का स्वागत किया है.
सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में शिक्षकों को लाभ मिलेगा और पुरानी सेवाओं के जुड़ने से चयन वेतनमान और पदोन्नत वेतनमान का भी लाभ शिक्षकों को मिल सकेगा.
-डॉ. धन सिंह रावत, शिक्षा मंत्री-
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