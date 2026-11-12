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किसानों को सौगात: 21 क्विंटल धान के बजाय 15 क्विंटल बेचने पर भी मिलेगा अंतर राशि: मुख्यमंत्री

किसानों को सौगात ( ETV Bharat )

रायपुर: 15 नवंबर को सरकार राज्य स्तर पर जनजाति गौरव दिवस का आयोजन रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में करने जा रही है. जिसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस की. सीएम ने कहा, ''जनजातीय समाज का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है. 1857 की क्रांति से पहले ही जनजातीय महापुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया था. भगवान बिरसा मुंडा और छत्तीसगढ़ के वीर नारायण सिंह जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का योगदान अविस्मरणीय है. अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पहली बार जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया और छत्तीसगढ़-झारखंड जैसे जनजातीय बहुल राज्यों का निर्माण किया.''



किसानों की हो गई बल्ले-बल्ले विष्णुदेव साय ने कहा, "सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है. हम लोग छत्तीसगढ़ के किसानों का धान प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक खरीदते हैं, लेकिन यह देखा जाता है कि हमारा बस्तर और जो सरगुजा संभाग है, वहां पर हमारे किसान इतना धान पैदा नहीं कर पाते हैं. लेकिन अब इस साल से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने का वादा हमने किसानों से किया है. भले ही किसान 15 क्विंटल बेचता है, उत्पादन नहीं होने के कारण अगर 6 क्विंटल नहीं बेच पाता है तो भी हम उनको 21 क्विंटल धान की जो अंतर की राशि (बोनसर) होता है वह देंगे. कृषक उन्नत योजना के तहत उसे हम पूरा कर किसानों को देंगे. इस तरह से प्रत्येक किसान को 1 एकड़ में 13839 रुपए की आदान सहायता राशि सरकार देगी. इससे निश्चित रूप से हमारे बस्तर और सरगुजा संभाग के किसानों को लाभ होगा, जो 21 क्विंटल तक प्रति एकड़ धान नहीं कमा पाते हैं. गन्ने का मूल्य 355 रुपये से बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है. यह व्यवस्था खरीफ सत्र 2025-26 से लागू होगी."