किसानों को सौगात: 21 क्विंटल धान के बजाय 15 क्विंटल बेचने पर भी मिलेगा अंतर राशि: मुख्यमंत्री
गन्ने का मूल्य 355 से बढ़ाकर 425 प्रति क्विंटल किया गया. यह व्यवस्था खरीफ सत्र 2025-26 से लागू होगी. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 12, 2026 at 8:15 PM IST
रायपुर: 15 नवंबर को सरकार राज्य स्तर पर जनजाति गौरव दिवस का आयोजन रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में करने जा रही है. जिसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस की. सीएम ने कहा, ''जनजातीय समाज का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है. 1857 की क्रांति से पहले ही जनजातीय महापुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया था. भगवान बिरसा मुंडा और छत्तीसगढ़ के वीर नारायण सिंह जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का योगदान अविस्मरणीय है. अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पहली बार जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया और छत्तीसगढ़-झारखंड जैसे जनजातीय बहुल राज्यों का निर्माण किया.''
किसानों की हो गई बल्ले-बल्ले
विष्णुदेव साय ने कहा, "सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है. हम लोग छत्तीसगढ़ के किसानों का धान प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक खरीदते हैं, लेकिन यह देखा जाता है कि हमारा बस्तर और जो सरगुजा संभाग है, वहां पर हमारे किसान इतना धान पैदा नहीं कर पाते हैं. लेकिन अब इस साल से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने का वादा हमने किसानों से किया है. भले ही किसान 15 क्विंटल बेचता है, उत्पादन नहीं होने के कारण अगर 6 क्विंटल नहीं बेच पाता है तो भी हम उनको 21 क्विंटल धान की जो अंतर की राशि (बोनसर) होता है वह देंगे. कृषक उन्नत योजना के तहत उसे हम पूरा कर किसानों को देंगे. इस तरह से प्रत्येक किसान को 1 एकड़ में 13839 रुपए की आदान सहायता राशि सरकार देगी. इससे निश्चित रूप से हमारे बस्तर और सरगुजा संभाग के किसानों को लाभ होगा, जो 21 क्विंटल तक प्रति एकड़ धान नहीं कमा पाते हैं. गन्ने का मूल्य 355 रुपये से बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है. यह व्यवस्था खरीफ सत्र 2025-26 से लागू होगी."
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जनजातीय विकास के बजट में वृद्धि हुई है. पीएम जनमन योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजातियों और जनजातीय बहुल गांवों तक सड़क, आवास, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं. छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की पांच प्रमुख श्रेणियां हैं. इनके विकास के लिए विशेष योजनाएं संचालित की जा रही हैं. वहीं, बस्तर और सरगुजा के जनजातीय परिवारों की आजीविका को मजबूत करने के लिए तेंदूपत्ता संग्रहण की दर 4 हजार से बढ़ाकर 5,500 प्रति मानक बोरा की गई है: विष्णु देव साय, सीएम
कांग्रेस पर कसा सीएम ने तंज
सीएम साय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, ''कांग्रेस ने लंबे समय तक जनजातीय समाज को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया. जबकि भाजपा सरकार ने जनजातीय महापुरुषों को सम्मान देने और उनके विकास के लिए ठोस कदम उठाए हैं. इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जन्म जयंती के पावन अवसर पर पूरा देश उनके अदम्य साहस और बलिदान को नमन कर रहा है.''
प्रदेश के किसानों के हित में आज हमारी सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी के अपने वादे को और मजबूत करते हुए हमने तय किया है कि यदि कोई किसान 21 क्विंटल के बजाय 15 क्विंटल धान भी बेचता है, तो उसे शेष 6 क्विंटल के अंतर की राशि भी कृषक उन्नति योजना के तहत पूरी दी जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक किसान को प्रति एकड़ ₹13,839 की आदान सहायता राशि देने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। इससे पूरे छत्तीसगढ़ सहित बस्तर और सरगुजा संभाग के धान किसानों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा।— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) November 12, 2026
“जनजातीय गौरव दिवस” का आयोजन
2021 में केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन को “जनजातीय गौरव दिवस” के रूप में मनाए जाने की ऐतिहासिक घोषणा की गई थी. जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर देश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ राज्य में भी स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले अमर सेनानियों शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गैंदसिंह, वीर गुण्डाधूर, महली भगत, मांझीराम गोंड, राजनाथ भगत, लाल कालिंदर सिंह, कंगला मांझी, तिलका मांझी, वीर सीताराम कंवर, ठाकुर रामप्रसाद पोटाई और रानी दुर्गावती के योगदान को कृतज्ञता के साथ याद किया गया.
जनजातीय समूहों (PGVT) का हो रहा विकास:सीएम
सीएम ने कहा, ''आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 नवंबर 2023 को शुरू किए गए. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PGVT) का तेजी से विकास हो रहा है. यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में पीवीटीजी समुदायों पर केंद्रित अब तक का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी अभियान है, जो 9 मंत्रालयों की 11 प्रमुख गतिविधियों के माध्यम से संचालित हो रहा है. छत्तीसगढ़ के बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबूझमाड़िया और बिरहोर जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य के 1545 गाँवों और 2365 बसाहटों में इस योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है.''