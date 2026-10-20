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Exclusive: विजयादशमी पर मिली ऐतिहासिक सौगात, कुरूद पहुंची यात्री ट्रेन, 10 साल का इंतजार खत्म, लोगों को मिला सस्ता सफर

रायपुर से कुरूद ट्रेन सेवा की शुरुआत ( ETV BHARAT )

धमतरी : करीब 10 साल का लंबा इंतजार, रेलवे स्टेशन पर उमड़ी लोगों की भीड़, ढोल-नगाड़ों की गूंज और भारत माता के जयकारे. मंगलवार को कुरूद रेलवे स्टेशन का नजारा किसी उत्सव से कम नहीं था. रायपुर से चली बड़ी रेल लाइन की यात्री ट्रेन जब कुरूद पहुंची, तो लोगों ने फूल बरसाकर उसका स्वागत किया. जनप्रतिनिधियों ने ट्रेन को फूलों की माला पहनाई, वहीं रायपुर से सफर करके पहुंचे यात्रियों का भी बाजे-गाजे के साथ अभिनंदन किया गया. इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग स्टेशन पहुंचे.

रायपुर से डायरेक्ट जुड़ा धमतरी का कुरुद विजयादशमी के दिन कुरूद पहुंची इस ट्रेन ने केवल एक रेल सेवा की शुरुआत नहीं की, बल्कि क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी उम्मीदों को भी नई रफ्तार दे दी. रायपुर-अभनपुर-कुरूद रेलखंड पर यात्री ट्रेन का परिचालन शुरू होने से अब राजधानी तक आवागमन आसान होने की उम्मीद है. इस मौके पर कुरूद विधायक अजय चंद्राकर सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे.