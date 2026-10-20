Exclusive: विजयादशमी पर मिली ऐतिहासिक सौगात, कुरूद पहुंची यात्री ट्रेन, 10 साल का इंतजार खत्म, लोगों को मिला सस्ता सफर
रायपुर से कुरूद तक रेल सेवा की शुरुआत हो गई. विधायक अजय चंद्राकर और लोगों ने ट्रेन का जोरदार स्वागत किया. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 20, 2026 at 9:25 PM IST
धमतरी : करीब 10 साल का लंबा इंतजार, रेलवे स्टेशन पर उमड़ी लोगों की भीड़, ढोल-नगाड़ों की गूंज और भारत माता के जयकारे. मंगलवार को कुरूद रेलवे स्टेशन का नजारा किसी उत्सव से कम नहीं था. रायपुर से चली बड़ी रेल लाइन की यात्री ट्रेन जब कुरूद पहुंची, तो लोगों ने फूल बरसाकर उसका स्वागत किया. जनप्रतिनिधियों ने ट्रेन को फूलों की माला पहनाई, वहीं रायपुर से सफर करके पहुंचे यात्रियों का भी बाजे-गाजे के साथ अभिनंदन किया गया. इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग स्टेशन पहुंचे.
रायपुर से डायरेक्ट जुड़ा धमतरी का कुरुद
विजयादशमी के दिन कुरूद पहुंची इस ट्रेन ने केवल एक रेल सेवा की शुरुआत नहीं की, बल्कि क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी उम्मीदों को भी नई रफ्तार दे दी. रायपुर-अभनपुर-कुरूद रेलखंड पर यात्री ट्रेन का परिचालन शुरू होने से अब राजधानी तक आवागमन आसान होने की उम्मीद है. इस मौके पर कुरूद विधायक अजय चंद्राकर सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे.
10 साल बाद फिर सुनाई दी रेल की सीटी
रायपुर से कुरूद तक बड़ी रेल लाइन पर यात्री ट्रेन चलने का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था. छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने की योजना के तहत वर्ष 2017 में रायपुर-धमतरी रेल सेवा बंद कर दी गई थी. इसके बाद क्षेत्र के लोगों को रेल से सफर करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा. अब रायपुर से कुरूद तक यात्री ट्रेन पहुंचने के साथ इस इंतजार का एक बड़ा पड़ाव खत्म हुआ है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रायपुर-कुरूद तथा रावघाट-रायपुर रेल यात्री सेवाओं का शुभारंभ किया. इस अवसर पर रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-7 पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्रिमंडल के सदस्यों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही.
फूलों की बारिश से रेलगाड़ी का स्वागत
कुरूद स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचते ही लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था. फूलों की बारिश और जयघोष के बीच यात्रियों का स्वागत किया गया. कई लोगों के लिए यह केवल ट्रेन का आगमन नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र में रेल सुविधा की वापसी का यादगार क्षण था. लोग बेहद खुश नजर आ रहे थे.
ट्रेन पहुंची तो स्टेशन पर उमड़ पड़ा जनसैलाब
कुरूद में ट्रेन पहुंचने की खबर मिलते ही आसपास के क्षेत्रों से लोग स्टेशन पर जुटने लगे. लोगों ने बड़ी रेल लाइन पर दौड़ती ट्रेन को करीब से देखा और इस सुविधा के शुरू होने पर खुशी जाहिर की. स्थानीय नागरिकों का कहना था कि रायपुर तक पहुंचने के लिए रेल सेवा उपयोगी साबित होगी. खासकर रोजमर्रा के काम, पढ़ाई और अन्य जरूरतों के लिए राजधानी जाने वाले लोगों को इसका फायदा मिल सकता है.
लोगों ने उम्मीद जताई कि बड़ी रेल लाइन पर आधुनिक ट्रेन के संचालन से यात्रा पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक होगी. स्टेशन पर उत्साह के बीच लोगों के मन में एक सवाल भी बना रहा. जब बड़ी रेल लाइन पर ट्रेन कुरूद तक पहुंच गई है, तो धमतरी तक यात्री रेल सेवा कब शुरू होगी?
इतिहास में दर्ज हो गया यह दिन- अजय चंद्राकर
कुरूद से बीजेपी के विधायक अजय चंद्राकर ने रेल सेवा की शुरुआत को क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि लंबे समय बाद कुरूद से रायपुर तक यात्री रेल परिचालन शुरू हुआ है. कुरूद को बड़ी रेल लाइन की सौगात मिलना क्षेत्र के विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम है. यह दिन इतिहास में दर्ज किया जाएगा.
रेल सुविधा से आम नागरिकों और विशेषकर मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. रायपुर आने-जाने वाले यात्रियों के समय और खर्च में बचत होगी. शिक्षा, व्यापार, उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में भी इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए रेलवे पास की सुविधा से राजधानी में पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं को लाभ मिलने की उम्मीद है- अजय चंद्राकर, बीजेपी विधायक, कुरुद
कुरुद में रेक प्वाइंट बनाने की जरूरत
बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर कुरूद में रेक पॉइंट की जरूरत पर भी जोर दिया. विधायक के मुताबिक, कुरूद में बड़ी संख्या में राइस मिलें हैं और क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं. ऐसे में यहां माल ढुलाई की सुविधा विकसित होने से व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है. इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है.
कुरूद रेलवे स्टेशन का गौरवशाली इतिहास
कुरूद में रेल की सीटी पहली बार आज नहीं गूंजी है. इस स्टेशन का इतिहास 126 साल पुराना बताया जाता है. वर्ष 1900 में नैरो गेज रेल सेवा की शुरुआत के साथ कुरूद क्षेत्र का रेल सफर शुरू हुआ था. समय बदला, रेल की तकनीक बदली और परिचालन के तौर-तरीके भी बदले, लेकिन इस क्षेत्र का रेल से जुड़ाव लंबे समय तक बना रहा.
साल 1900: रायपुर से कुरूद तक रेल की शुरुआत
ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार, बंगाल-नागपुर रेलवे के दौर में 10 सितंबर 1900 को रायपुर से कुरूद तक नैरो गेज रेलमार्ग पर सेवा शुरू हुई. इसके करीब तीन महीने बाद, 17 दिसंबर 1900 को कुरूद से धमतरी तक भी नैरो गेज रेल सेवा शुरू हो गई. उस समय रेल केवल सफर का साधन नहीं थी, बल्कि क्षेत्र के व्यापार और लोगों के आवागमन का महत्वपूर्ण माध्यम भी बनी.
1926: वन क्षेत्र से जुड़ा ट्रामवे
कुरूद के रेल इतिहास में एक और अध्याय 1 दिसंबर 1926 को जुड़ा, जब वन विभाग ने कुरूद स्टेशन से सिहावा क्षेत्र की ओर करीब 96 किलोमीटर लंबे ट्रामवे का निर्माण कराया. इस व्यवस्था का उपयोग वन क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों में किया जाता था. इससे स्पष्ट होता है कि कुरूद की रेल व्यवस्था का संबंध यात्री परिवहन के साथ-साथ वन संपदा के आवागमन से भी रहा.
1941: द्वितीय विश्व युद्ध का असर
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1941 में इस ट्रामवे को बंद कर दिया गया. ऐतिहासिक विवरणों के मुताबिक, युद्ध संबंधी जरूरतों के लिए इसकी पटरियां निकाल ली गई थीं. इस बदलाव के साथ कुरूद के रेल इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया.
1987: भाप इंजन से डीजल इंजन तक
समय के साथ रेल परिचालन में तकनीकी बदलाव आए. वर्ष 1987 में रायपुर-धमतरी नैरो गेज रेलमार्ग पर भाप इंजन की जगह डीजल इंजन से परिचालन शुरू हुआ. लेकिन बदलते दौर में नैरो गेज रेल सेवा भी बंद होने की ओर बढ़ी और वर्ष 2017 में रायपुर-धमतरी रेलमार्ग पर परिचालन बंद कर दिया गया. इसके बाद क्षेत्र के लोगों को दोबारा रेल सेवा शुरू होने की प्रतीक्षा करनी पड़ी.
2026: बड़ी रेल लाइन के नए दौर में कुरूद
अब वर्ष 2026 में रायपुर-अभनपुर-कुरूद ब्रॉड गेज रेलखंड पर यात्री ट्रेन का परिचालन शुरू होने से कुरूद के रेल इतिहास में नया अध्याय जुड़ गया है. स्टेशन पर उमड़ी भीड़, फूलों से सजी ट्रेन और भारत माता के जयकारों ने इस दिन को यादगार बना दिया. करीब सवा सदी से अधिक पुराने रेल इतिहास वाला कुरूद अब बड़ी रेल लाइन के नए दौर में प्रवेश कर चुका है.
अब धमतरी तक ट्रेन पहुंचने का इंतजार
रायपुर से कुरूद तक यात्री रेल सेवा शुरू होना क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है, लेकिन धमतरी तक ट्रेन चलने का इंतजार अभी बाकी है. बड़ी रेल लाइन का विस्तार और यात्री सेवा का आगे संचालन कब तक शुरू होगा, इस पर लोगों की नजरें टिकी हैं.
कुरूद में रेल की वापसी से आवागमन, शिक्षा, व्यापार और रोजगार को नई गति मिलने की उम्मीद है. वर्ष 1900 में नैरो गेज रेल से शुरू हुआ सफर अब बड़ी रेल लाइन के दौर तक पहुंच गया है. ऐसे में कुरूद के लोगों के लिए यह दिन सिर्फ एक नई ट्रेन का स्वागत नहीं, बल्कि इतिहास, विकास और भविष्य की उम्मीदों का उत्सव बन गया.