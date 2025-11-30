यूपी के कॉलेज शिक्षकों को योगी सरकार की सौगात; मिलेगी पुरानी पेंशन, विशेष सचिव ने जारी किए आदेश
संविदा, दैनिक वेतन, सीजनल सेवाओं और मृतक आश्रित कोटे से भर्ती कर्मियों को नहीं मिलेगा OPS का लाभ.
लखनऊ : योगी सरकार ने शिक्षकों के हितों के मद्देनजर बड़ा कदम उठाया है. उच्च शिक्षा के 154 प्रवक्ताओं, असिस्टेंट प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों और सेवानिवृत्त कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ दिया जाएगा.
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के अनुमोदन के बाद यह निर्णय उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से भेजे गए प्रस्तावों और वित्त विभाग के शासनादेश के प्रावधानों के अवलोकन के बाद लिया गया.
उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि योगी सरकार शिक्षकों के हित, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है. शिक्षक समाज की बौद्धिक आधारशिला हैं और उनके भविष्य को सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है. इसे योगी सरकार लगातार निभा रही है.
इस संबंध में विशेष सचिव उच्च शिक्षा गिरिजेश त्यागी की तरफ से जारी आदेश के अनुसार निदेशक उच्च शिक्षा प्रयागराज को निर्देशित किया गया है कि OPS का लाभ देने से पहले 154 शिक्षकों/कार्मिकों से संबंधित सभी अभिलेखों की सत्यता, प्रमाणिकता व वित्त विभाग के शासनादेशों में वर्णित व्यवस्थाओं के अनुरूप जांच सुनिश्चित किया जाए.
नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाए, साथ ही वित्त विभाग की तरफ से विभिन्न कार्यालय-ज्ञाप और स्पष्टीकरणों में वर्णित प्रावधानों में भी सभी प्रकरणों का परीक्षण अनिवार्य होगा. विशेष सचिव उच्च शिक्षा गिरिजेश त्यागी ने बताया कि यह भी स्पष्ट किया गया है कि तदर्थ, संविदा, वर्क चार्ज, दैनिक वेतन, सीजनल सेवाओं और मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त कार्मिकों पर यह शासनादेश लागू नहीं होगा.
इससे पूर्व 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर भी योगी सरकार ने शिक्षकों के हित में बड़ा कदम उठाया था. सभी शिक्षकों, शिक्षामित्र, अनुदेशक और रसोइया को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का ऐलान किया था. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कदम से प्रदेश के नौ लाख परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई थी. लंबे समय से शिक्षक इसकी मांग कर रहे थे.
