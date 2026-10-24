दिवाली से पहले रेलवे का तोहफा; कानपुर के रास्ते चलेंगी दो स्पेशल, ये है पूरा शेड्यूल
त्योहारी सीजन के दौरान ट्रेनों में उमड़ने वाली भारी भीड़ के मद्देनजर फैसला
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 7:42 PM IST
कानपुर: रोशनी के महापर्व दिवाली से पहले रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है. त्योहारी सीजन के दौरान ट्रेनों में उमड़ने वाली भारी भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट की समस्या को दूर करने के लिए रेलवे प्रशासन ने दो नई स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है. राहत की बात यह है कि ये दोनों ही ट्रेनें कानपुर सेंट्रल से होकर गुजरेंगी. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इन दोनों गाड़ियों का संचालन फिलहाल उद्घाटन स्पेशल के रूप में शुरू किया जा रहा है.
उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) के जनसंपर्क अधिकारी अमित मालवीय ने जानकारी देते हुए बताया कि त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों को सफर में किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए रेलवे पूरी तरह मुस्तैद है. सांतरागाछी और टाटानगर से खातीपुरा के लिए चलाई जा रही इन दो नई उद्घाटन स्पेशल ट्रेनों से उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और राजस्थान के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को सुगम और आरामदायक सफर का विकल्प मिलेगा.
रेलवे की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, इन दोनों नई ट्रेनों को 26 अक्टूबर सोमवार को उद्घाटन स्पेशल के रूप में पटरी पर उतारा जाएगा. इन ट्रेनों के नियमित संचालन को लेकर रेलवे की तरफ से आने वाले दिनों में आधिकारिक घोषणा की जाएगी.
पहली ट्रेन,सांतरागाछी से खातीपुरा स्पेशल (गाड़ी संख्या 08061)
यह उद्घाटन स्पेशल ट्रेन 26 अक्टूबर को दोपहर दो बजे सांतरागाछी से अपनी यात्रा शुरू करेगी. इसके बाद यह टाटानगर और चांडिल के रास्तों से होते हुए आगे बढ़ेगी. सफर तय करते हुए यह ट्रेन अगले दिन दोपहर दो बजे कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचेगी. कानपुर सेंट्रल पर पांच मिनट के ठहराव के बाद यह गाड़ी टूंडला, ईदगाह, आगरा और दौसा के रास्ते होते हुए रात 11 बजे अपने गंतव्य खातीपुरा पहुंचेगी.
दूसरी ट्रेन,टाटानगर से खातीपुरा स्पेशल (गाड़ी संख्या 08181)
इसी प्रकार, दूसरी उद्घाटन स्पेशल ट्रेन भी 26 अक्टूबर को दोपहर ठीक दो बजे टाटानगर से ही रवाना होगी. यह ट्रेन रांची, डालटनगंज और सासाराम जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों से होकर गुजरेगी. विभिन्न रूटों से होते हुए यह गाड़ी अगले दिन सुबह 10 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी. कानपुर में पांच मिनट के ठहराव के बाद यह ट्रेन टूंडला और बांदीकुई के रास्ते होते हुए रात आठ बजे खातीपुरा पहुंचेगी.
दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहारों के समय ट्रेनों में सीट मिलना किसी चुनौती से कम नहीं होता है. ऐसे में कानपुर सेंट्रल से गुजरने वाली इन दो नई ट्रेनों के शुरू होने से यात्रियों को आवागमन में बहुत बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
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