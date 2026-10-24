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दिवाली से पहले रेलवे का तोहफा; कानपुर के रास्ते चलेंगी दो स्पेशल, ये है पूरा शेड्यूल

कानपुर सेंट्रल ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: रोशनी के महापर्व दिवाली से पहले रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है. त्योहारी सीजन के दौरान ट्रेनों में उमड़ने वाली भारी भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट की समस्या को दूर करने के लिए रेलवे प्रशासन ने दो नई स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है. राहत की बात यह है कि ये दोनों ही ट्रेनें कानपुर सेंट्रल से होकर गुजरेंगी. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इन दोनों गाड़ियों का संचालन फिलहाल उद्घाटन स्पेशल के रूप में शुरू किया जा रहा है.

उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) के जनसंपर्क अधिकारी अमित मालवीय ने जानकारी देते हुए बताया कि त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों को सफर में किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए रेलवे पूरी तरह मुस्तैद है. सांतरागाछी और टाटानगर से खातीपुरा के लिए चलाई जा रही इन दो नई उद्घाटन स्पेशल ट्रेनों से उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और राजस्थान के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को सुगम और आरामदायक सफर का विकल्प मिलेगा.