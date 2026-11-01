फिरोजाबाद में दीपावली पर रोडवेज के चालकों-परिचालकों को तोहफा: जानिए पूरी स्कीम
बसों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ और अतिरिक्त दबाव पर रोडवेज ने चालक-परिचालकों और अन्य कर्मचारियों के लिए 12 दिवसीय विशेष प्रोत्साहन योजना लागू की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 11:27 AM IST
फिरोजाबाद: रोडवेज के चालक और परिचालकों के लिए अच्छी खबर है. दीपावली और छठ पूजा के त्योहार पर घर जाने वाले यात्रियों को सुगम और सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं.
त्योहार के दौरान बसों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ और अतिरिक्त दबाव को देखते हुए रोडवेज विभाग ने चालक-परिचालकों और अन्य कर्मचारियों के लिए 12 दिवसीय विशेष प्रोत्साहन योजना लागू की है.
इसके तहत निर्धारित लक्ष्य पूरा करने वाले चालक-परिचालकों को चार हजार 800 रुपये तक अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. वहीं अन्य कर्मचारियों के लिए भी 2100 से 2500 रुपये तक प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई है.
फिरोजाबाद जनपद के शिकोहाबाद डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक प्रेमपाल सिंह के मुताबिक रोडवेज विभाग की यह विशेष योजना 6 नवंबर से 17 नवंबर तक संचालित होगी.
इसका मुख्य उद्देश्य त्योहार के दौरान बसों का नियमित संचालन बनाए रखना और अधिक से अधिक बसों को सड़क पर उतार कर यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाना है.
विभाग को उम्मीद है कि प्रोत्साहन योजना से चालक-परिचालकों और अन्य कर्मचारियों का उत्साह बढ़ेगा तथा त्योहार के दौरान बसों की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी.
12 दिन में 4800 किलोमीटर बस चलाने पर मिलेंगे 4800 रुपये
विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत चालक और परिचालकों के लिए प्रतिदिन 300 किलोमीटर बस संचालन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. यानी 12 दिनों में कुल 4800 किलोमीटर का लक्ष्य पूरा करना होगा.
निर्धारित अवधि में इस लक्ष्य को पूरा करने वाले चालक-परिचालकों को 4800 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी.
विभाग की मंशा है कि अधिक से अधिक चालक-परिचालक इस योजना में शामिल होकर नियमित रूप से बसों का संचालन करें, जिससे त्योहार के समय बसों की कमी न होने पाए.
अन्य कर्मचारियों को भी मिलेगा प्रोत्साहन
रोडवेज विभाग ने केवल चालक-परिचालकों तक ही इस योजना को सीमित नहीं रखा है, बल्कि अन्य कर्मचारियों के लिए भी प्रोत्साहन राशि निर्धारित की है.
इसके तहत 12 दिन का निर्धारित लक्ष्य पूरा करने वाले कर्मचारियों को 2500 रुपये और 11 दिन का लक्ष्य पूरा करने वाले कर्मचारियों को 2100 रुपये प्रोत्साहन के रूप में दिए जाएंगे. इससे त्योहार के दौरान बस संचालन से जुड़े सभी कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है.
अतिरिक्त बसों का होगा संचालन, यात्रियों को मिलेगी राहत
दीपावली और छठ पूजा के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने घरों और गांवों की ओर यात्रा करते हैं. ऐसे में बस अड्डों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने के साथ ही लंबी दूरी के मार्गों पर भी यात्रियों का दबाव रहता है. इसे देखते हुए रोडवेज विभाग ने अतिरिक्त बसों की संख्या बढ़ाने की भी तैयारी की है.
आवश्यकता के अनुसार बसों का संचालन बढ़ाया जाएगा, ताकि यात्रियों को बसों के लिए अधिक इंतजार न करना पड़े और उन्हें समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने की सुविधा मिल सके.
सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि दीपावली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहारों पर यात्रियों की संख्या सामान्य दिनों की अपेक्षा काफी बढ़ जाती है. ऐसे में सभी बसों का संचालन सुचारु बनाए रखना विभाग की प्राथमिकता है.
इसी उद्देश्य से चालक-परिचालकों और अन्य कर्मचारियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना लागू की गई है. कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर लगातार सेवाएं देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को आवागमन में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.
रोडवेज विभाग का प्रयास है कि त्योहार के दौरान यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध हो, बसों का संचालन नियमित रहे और लोग सुरक्षित तरीके से अपने परिवार के बीच त्योहार मना सकें.