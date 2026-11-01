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फिरोजाबाद में दीपावली पर रोडवेज के चालकों-परिचालकों को तोहफा: जानिए पूरी स्कीम

फिरोजाबाद में दीपावली पर रोडवेज के चालक-परिचालकों को तोहफा. ( ईटीवी भारत )

फिरोजाबाद: रोडवेज के चालक और परिचालकों के लिए अच्छी खबर है. दीपावली और छठ पूजा के त्योहार पर घर जाने वाले यात्रियों को सुगम और सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं.

त्योहार के दौरान बसों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ और अतिरिक्त दबाव को देखते हुए रोडवेज विभाग ने चालक-परिचालकों और अन्य कर्मचारियों के लिए 12 दिवसीय विशेष प्रोत्साहन योजना लागू की है.

फिरोजाबाद में दीपावली पर रोडवेज के चालक-परिचालकों को तोहफा. (ईटीवी भारत) इसके तहत निर्धारित लक्ष्य पूरा करने वाले चालक-परिचालकों को चार हजार 800 रुपये तक अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. वहीं अन्य कर्मचारियों के लिए भी 2100 से 2500 रुपये तक प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई है. फिरोजाबाद जनपद के शिकोहाबाद डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक प्रेमपाल सिंह के मुताबिक रोडवेज विभाग की यह विशेष योजना 6 नवंबर से 17 नवंबर तक संचालित होगी. इसका मुख्य उद्देश्य त्योहार के दौरान बसों का नियमित संचालन बनाए रखना और अधिक से अधिक बसों को सड़क पर उतार कर यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाना है. विभाग को उम्मीद है कि प्रोत्साहन योजना से चालक-परिचालकों और अन्य कर्मचारियों का उत्साह बढ़ेगा तथा त्योहार के दौरान बसों की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी. 12 दिन में 4800 किलोमीटर बस चलाने पर मिलेंगे 4800 रुपये विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत चालक और परिचालकों के लिए प्रतिदिन 300 किलोमीटर बस संचालन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. यानी 12 दिनों में कुल 4800 किलोमीटर का लक्ष्य पूरा करना होगा. निर्धारित अवधि में इस लक्ष्य को पूरा करने वाले चालक-परिचालकों को 4800 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी. विभाग की मंशा है कि अधिक से अधिक चालक-परिचालक इस योजना में शामिल होकर नियमित रूप से बसों का संचालन करें, जिससे त्योहार के समय बसों की कमी न होने पाए.