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प्रयागराज के किसानों को तोहफा: कृषि यंत्रों पर 80% तक सब्सिडी, जानिए आवेदन की लास्ट डेट

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने जिले के किसानों को आधुनिक खेती और तकनीक से जोड़ने के लिए कृषि यंत्रों पर बंपर अनुदान (सब्सिडी) देने का ऐलान किया है. इसीलिए मुंडेरा मंडी परिसर स्थित उप कृषि निदेशक कार्यालय में इन दिनों हलचल तेज है. टेलीफोन की घंटियां बज रही हैं और अधिकारी कागजों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं. बता दें, इस मौके का फायदा उठाने के लिए समय सीमित है. इसके लिए 10 अगस्त 2026 तक ही पोर्टल पर बुकिंग की जा सकती है.

50% से 80% तक मिलेगी राहत: आज की खेती केवल पारंपरिक हल और बैल तक सीमित नहीं रह गई है. ड्रोन और आधुनिक मशीनों के इस दौर में छोटे से लेकर बड़े किसानों तक को राहत देने के लिए विभाग ने कई योजनाओं को एक साथ मैदान में उतारा है. चाहे फसल अवशेष प्रबंधन (इन-सीटू/CRM योजना) के तहत पराली संभालने वाली मशीनें हों, या फिर 'सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन' के अंतर्गत आने वाले अन्य कृषि रक्षा उपकरण. विभाग किसानों को सीधे जोड़ने की तैयारी में है. बता दें, एकल कृषि यंत्रों पर किसानों को लागत पर अधिकतम 50 प्रतिशत तक की सीधी सब्सिडी दी जाएगी.

कस्टम हायरिंग सेंटर (CRM): फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर बनाने पर 80 प्रतिशत तक का अनुदान मिलेगा. ग्रामीण उद्यमियों के लिए सामान्य कस्टम हायरिंग सेंटर पर 40 प्रतिशत की छूट का प्रावधान है. इसके अलावा, एग्री-जंक्शन चलाने वाले कृषि स्नातकों, एफपीओ (FPO) और ग्रामीण युवाओं को खेती में 'कृषि ड्रोन' जैसी आधुनिक तकनीक अपनाने का विशेष मौका दिया जा रहा है.

ई-लॉटरी और ऑनलाइन जमानत राशि: अक्सर योजनाओं में पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इस बार प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल बनाया गया है. यदि निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन आते हैं, तो किसी मानवीय दखल के बिना 'ई-लॉटरी' (E-Lottery) के जरिए भाग्यशाली किसानों का चयन किया जाएगा. आवेदन को पारदर्शी बनाने और केवल गंभीर आवेदकों को जोड़ने के लिए विभाग ने जमानत राशि का नियम रखा है.