ETV Bharat / state

प्रयागराज के किसानों को तोहफा: कृषि यंत्रों पर 80% तक सब्सिडी, जानिए आवेदन की लास्ट डेट

एकल कृषि यंत्रों पर किसानों को लागत पर अधिकतम 50 प्रतिशत तक की सीधी सब्सिडी दी जाएगी.

Photo Credit; ETV Bharat
प्रयागराज के किसानों के लिए बड़ा मौका: कृषि यंत्रों पर बंपर अनुदान. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 12:09 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने जिले के किसानों को आधुनिक खेती और तकनीक से जोड़ने के लिए कृषि यंत्रों पर बंपर अनुदान (सब्सिडी) देने का ऐलान किया है. इसीलिए मुंडेरा मंडी परिसर स्थित उप कृषि निदेशक कार्यालय में इन दिनों हलचल तेज है. टेलीफोन की घंटियां बज रही हैं और अधिकारी कागजों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं. बता दें, इस मौके का फायदा उठाने के लिए समय सीमित है. इसके लिए 10 अगस्त 2026 तक ही पोर्टल पर बुकिंग की जा सकती है.

50% से 80% तक मिलेगी राहत: आज की खेती केवल पारंपरिक हल और बैल तक सीमित नहीं रह गई है. ड्रोन और आधुनिक मशीनों के इस दौर में छोटे से लेकर बड़े किसानों तक को राहत देने के लिए विभाग ने कई योजनाओं को एक साथ मैदान में उतारा है. चाहे फसल अवशेष प्रबंधन (इन-सीटू/CRM योजना) के तहत पराली संभालने वाली मशीनें हों, या फिर 'सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन' के अंतर्गत आने वाले अन्य कृषि रक्षा उपकरण. विभाग किसानों को सीधे जोड़ने की तैयारी में है. बता दें, एकल कृषि यंत्रों पर किसानों को लागत पर अधिकतम 50 प्रतिशत तक की सीधी सब्सिडी दी जाएगी.

कस्टम हायरिंग सेंटर (CRM): फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर बनाने पर 80 प्रतिशत तक का अनुदान मिलेगा. ग्रामीण उद्यमियों के लिए सामान्य कस्टम हायरिंग सेंटर पर 40 प्रतिशत की छूट का प्रावधान है. इसके अलावा, एग्री-जंक्शन चलाने वाले कृषि स्नातकों, एफपीओ (FPO) और ग्रामीण युवाओं को खेती में 'कृषि ड्रोन' जैसी आधुनिक तकनीक अपनाने का विशेष मौका दिया जा रहा है.

ई-लॉटरी और ऑनलाइन जमानत राशि: अक्सर योजनाओं में पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इस बार प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल बनाया गया है. यदि निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन आते हैं, तो किसी मानवीय दखल के बिना 'ई-लॉटरी' (E-Lottery) के जरिए भाग्यशाली किसानों का चयन किया जाएगा. आवेदन को पारदर्शी बनाने और केवल गंभीर आवेदकों को जोड़ने के लिए विभाग ने जमानत राशि का नियम रखा है.

1 लाख रुपये से अधिक का अनुदान: 10,000 से 1 लाख रुपये तक का अनुदान ₹2,500 की जमानत राशि निर्धारित की गई है. (विशेष ध्यान रखें) यह जमानत राशि किसान को अपने ही बैंक खाते से ऑनलाइन जमा करनी होगी. यदि ई-लॉटरी में चयन नहीं होता है, तो पूरी राशि बिना किसी कटौती के उसी खाते में वापस भेज दी जाएगी.

कालाबाजारी पर नकेल: इस बार कृषि विभाग ने मशीनें बेचने वाले डीलरों और निर्माताओं पर भी शिकंजा कसा है. किसी भी किसान से निर्धारित मूल्य से ज्यादा वसूली न हो, इसके लिए कुछ सख्त शर्तें तय की गई हैं:

  1. दुकान पर प्रदर्शित MRP, कंपनी की वेबसाइट और राज्य सरकार के पोर्टल पर दी गई कीमत एक समान होनी चाहिए.
  2. जो विक्रेता या कंपनी इन नियमों का पालन नहीं करेगी, उसे योजना से तुरंत बाहर (ब्लैकलिस्ट) कर दिया जाएगा.

आखिरी तारीख का इंतजार न करें: प्रयागराज के उप कृषि निदेशक श्री पवन कुमार विश्वकर्मा ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि वे अंतिम समय में सर्वर की समस्या या हड़बड़ी से बचने के लिए अभी से आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें. किसान भाई अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से विभागीय पोर्टल www.agriculture.up.gov.in पर जाएं, 'किसान कॉर्नर' में 'यंत्र बुकिंग प्रारंभ' पर क्लिक करें और अपना टोकन जनरेट करें. अधिक जानकारी या किसी भी समस्या के समाधान के लिए किसान सीधे उप कृषि निदेशक कार्यालय, मुंडेरा मंडी परिसर, प्रयागराज में संपर्क कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- ग्लोबल हुआ कानपुर का जामुन, बिठूर से लंदन-यूरोप तक पहुंचा स्वाद, एक सीजन में 2 लाख कैरेट का बंपर निर्यात

TAGGED:

AGRICULTURE MACHINERY BOOKING UP
KRISHI YANTRA GRANT CRM SCHEME
SUBSIDY ELOTTERY AGRICULTURE UP
UP AGRI MACHINERY SUBSIDY PRAYAGRAJ
UP AGRICULTURE SUBSIDY 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.