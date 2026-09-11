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दिल्ली के युवा खिलाड़ियों को सौगात: ग्रासरूट स्तर पर मिलेगा 2,000 रुपये का मासिक प्रोत्साहन, रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला

सीएम रेखा गुप्ता मंत्रियों के साथ ( फाइल फोटो )