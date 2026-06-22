बदायूं को सौगात, लखनऊ के लिए चलेगी सीधी ट्रेन, यह रहेगा समय
केंद्रीय राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने की घोषणा, सुबह 5.15 बजे होगी बदायूं से होगी रवाना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 8:07 PM IST
बदायूं : केंद्रीय राज्यमंत्री बीएल वर्मा के प्रयास से बदायूं से लखनऊ के लिए सीधी ट्रेन मिलने जा रही है. रेल मंत्री ने इसकी घोषणा कर दी है. आपको बता दें कि 13 अप्रैल को बीएल वर्मा ने बदायूं से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जल्दी ही एक ट्रेन लखनऊ जाने के लिए मिलेगी. यह ट्रेन 15312/15311 नंबर से चलेगी. यह ट्रेन कासगंज से चलकर बदायूं, बरेली, पीलीभीत, मैलानी, सीतापुर, होते हुए लखनऊ पहुंचेगी और उसी दिन वापस भी आएगी. यह ट्रेन बदायूं से सुबह 5:15 बजे रवाना हुआ करेगी.
बदायूं को आजादी के बाद से कोई भी ट्रेन सीधे दिल्ली के लिए नहीं थी और मीटर गेज के समय में लखनऊ को चलने वाली ट्रेन भी कई सालों से बंद हो गई. अब ब्रॉड गेज होने के बाद बदायूं से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन 13 अप्रैल को बीएल वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की थी. इसकी मांग बहुत समय से चल रही थी. बीएल वर्मा ने आज एक और ट्रेन की घोषणा की. यह ट्रेन बदायूं से चलकर सीधे लखनऊ पहुंचेगी और उसी दिन यह वापस होगी. इससे बदायूं के लोगों को बहुत फायदा होगा.
बताया कि ट्रेन चलाने का स्वीकृति पत्र प्राप्त हो चुका है. बीएल वर्मा ने कहा कि इसके अलावा भी एक और ट्रेन की जल्दी सौगात बदायूं को मिलेगी. यह ट्रेन बदायूं, शाहजहांपुर होते हुए लखनऊ पहुंचेगी. जिससे और कम समय में बदायूं के लोग लखनऊ पहुंच सकेंगे.
केंद्रीय राज्यमंत्री ने राम मंदिर चढ़ावे विवाद पर कहा कि गडबड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है. अखिलेश यादव को राम मंदिर पर सवाल उठाने अधिकार नहीं है. उनकी सरकार में कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थीं. उन्होंने राम मंदिर का लगातार विरोध किया. योगी सरकार में अपराधियों को माफी नहीं है.
बिहार में भरत एकाउंटर पर कहा कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद हमेशा भाजपा को मिला है. बिहार में जो हुआ, उसकी जांच हो रही है. भाजपा सरकारें कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कदम उठा रही हैं.
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