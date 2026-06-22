ETV Bharat / state

बदायूं को सौगात, लखनऊ के लिए चलेगी सीधी ट्रेन, यह रहेगा समय

बदायूं : केंद्रीय राज्यमंत्री बीएल वर्मा के प्रयास से बदायूं से लखनऊ के लिए सीधी ट्रेन मिलने जा रही है. रेल मंत्री ने इसकी घोषणा कर दी है. आपको बता दें कि 13 अप्रैल को बीएल वर्मा ने बदायूं से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जल्दी ही एक ट्रेन लखनऊ जाने के लिए मिलेगी. यह ट्रेन 15312/15311 नंबर से चलेगी. यह ट्रेन कासगंज से चलकर बदायूं, बरेली, पीलीभीत, मैलानी, सीतापुर, होते हुए लखनऊ पहुंचेगी और उसी दिन वापस भी आएगी. यह ट्रेन बदायूं से सुबह 5:15 बजे रवाना हुआ करेगी.

केंद्रीय राज्यमंत्री बीएल वर्मा (Video Credit; ETV Bharat)

बदायूं को आजादी के बाद से कोई भी ट्रेन सीधे दिल्ली के लिए नहीं थी और मीटर गेज के समय में लखनऊ को चलने वाली ट्रेन भी कई सालों से बंद हो गई. अब ब्रॉड गेज होने के बाद बदायूं से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन 13 अप्रैल को बीएल वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की थी. इसकी मांग बहुत समय से चल रही थी. बीएल वर्मा ने आज एक और ट्रेन की घोषणा की. यह ट्रेन बदायूं से चलकर सीधे लखनऊ पहुंचेगी और उसी दिन यह वापस होगी. इससे बदायूं के लोगों को बहुत फायदा होगा.