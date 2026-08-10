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अयोध्या में मिलेगी त्रेतायुग की झलक; 418.98 करोड़ की लागत से बन रहा 15 किमी लंबा दशरथ पथ

अयोध्या का दशरथ पथ. ( Photo Credit; ETV Bharat )

अयोध्या: रामनगरी अयोध्या में अब त्रेतायुग की झलक भी देखने को मिलेगी. अयोध्या को योगी सरकार उसी के अनुरूप संवार रही है. इसी क्रम में अयोध्यावासियों को दशरथ पथ की सौगात मिलने जा रही है. दीपावली से पहले इसे लोगों को समर्पित करने की योजना है. 15.390 किलोमीटर लंबा यह भव्य फोरलेन मार्ग श्रद्धालुओं को त्रेतायुग से गुजरने की अनुभूति कराएगा. साकेत पेट्रोल पंप से बिल्वहरी घाट स्थित महाराज दशरथ के समाधि स्थल तक पहुंचने वाला यह मार्ग अयोध्या की यातायात व्यवस्था को भी नई रफ्तार देगा. दशरथ पथ पर लगेंगे मुद्रा स्तंभ (Photo Credit; ETV Bharat) दशरथ पथ की खासियत दशरथ पथ पर कदम बढ़ाते ही रामनगरी की प्राचीन स्मृतियों और आधुनिक अयोध्या का संगम दिखाई देगा. इस पथ के निर्माण की कुल लागत 418.98 करोड़ रुपये है. यह मार्ग 14 मीटर चौड़ा बनाया जा रहा है. परियोजना का लगभग 92 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है. दीपोत्सव से पहले इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि शहर के निवासी और श्रद्धालु दोनों इसका लाभ उठा सकें. इस मार्ग पर आधुनिक लाइटें लग रही हैं. साथ ही लगभग एक मीटर चौड़ा फुटपाथ और बीच में डिवाइडर होगा. इससे न केवल वाहनों का सुगम आवागमन सुनिश्चित होगा, बल्कि पैदल यात्रियों की सुरक्षा भी बढ़ेगी. दशरथ पथ से शहर के अंदरूनी इलाकों का सफर आसान हो जाएगा और कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होगा. इस मार्ग के बनने से आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी. इससे धार्मिक पर्यटन के बढ़ते दबाव को संभालने में भी मदद मिलेगी.