आगरा को तोहफा; धनौली में चमचमाता एयरपोर्ट, मुंबई-बेंगलुरु समेत अन्य शहरों से आसान होगी कनेक्टिविटी
पर्यटन कारोबार के नए गणित की पूरी कहानी, पढ़िए संवाददाता श्यामवीर सिंह की खास रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 3:30 PM IST|
Updated : October 11, 2026 at 3:53 PM IST
आगरा: मोहब्बत की निशानी ताजमहल का दीदार करने हर दिन हजारों की संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं. लंबे समय से इंटरनेशनल और घरेलू पर्यटकों की सुविधा के लिए आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मांग हो रही थी, जो दिसंबर में पूरी होने जा रही है. सरकार इसमें करीब 570 करोड़ रुपये खर्च कर रही है. नए टर्मिनल से आगरा में एयर कनेक्टिविटी बेहतर होने से पर्यटन कारोबार में बूम आएगा. इसके साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेगे.
आगरा में नए सिविल एन्क्लेव और रनवे के निर्माण कार्य के लिए गांव धनौली, बल्हैरा और गांव अभयपुरा की जमीन का अधिग्रहण किया गया है. एन्क्लेव और रनवे के लिए करीब 60 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है. जिस पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. पहले सिविल एन्क्लेव की बिल्डिंग का निर्माण कार्य जुलाई माह तक पूरा होना था, जिसे आगे बढ़ाकर 30 सितंबर तक किया गया था. मगर, ये काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है. इसलिए नए सिविल एन्क्लेव और रनवे निर्माण क्षेत्र में आ रहे 407 पेड़ हैं. जिसकी वजह से देरी हुई. इन पेड़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा.
पेड़ों को काटने की सुप्रीम कोर्ट से मिली अनुमति: आगरा में खेरिया एयरपोर्ट के नए सिविल एन्क्लेव और रनवे निर्माण में सबसे बड़ी बाधा पेड़ थे. जिसकी वजह से निर्माण कार्य रुका था. मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा. जिस पर जुलाई माह में सुप्रीम कोर्ट ने सिविल एन्क्लेव और रनवे निर्माण क्षेत्र में आ रहे 286 पेड़ काटने और 121 पेड़ ट्रांस लोकेट करने की अनुमति दी. जिससे ही निर्माण कार्य में तेजी आई है. एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि 30 नवंबर तक नए सिविल एन्क्लेव की बिल्डिंग और रनवे का कार्य पूरा हो जाएगा.
यात्रियों के लिए ये सुविधाएं- आगरा एयरपोर्ट अथॉरिटी के डॉयरेक्टर विवेक कुमार शर्मा ने बताया...
- नए सिविल एन्क्लेव भवन करीब 33845 वर्गमीटर क्षेत्रफल में विकसित
- वार्षिक क्षमता करीब 25 लाख यात्रियों को सेवा देने की
- नए सिविल एन्क्लेव में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखकर आधुनिक चेक-इन और बैगेज सुविधाएं
- नया सिविल एन्क्लेव आधुनिक होने से एक साथ 1400 यात्रियों के आवागमन की क्षमता
- यहां पर 32 चेक-इन काउंटर, डिजी यात्रा और सेल्फ चेक-इन की आधुनिक सुविधाएं
- टर्मिनल भवन से विमान में सीधे प्रवेश की यात्री बोर्डिंग सुविधा भी
- यात्रियों की सुविधा के लिए 12 लिफ्ट, 6 एस्केलेटर, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 2 कन्वेयर बेल्ट
- यात्रियों के वाहनों को लेकर 400 कारों के पार्क करने की क्षमता वाली मल्टी लेवल पार्किंग
- 200 वाहनों की ओपन पार्किंग, इनमें बसें भी पार्क की जा सकेंगी
- इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 33 चार्जिंग प्वाइंट
- दिसंबर तक काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद इसका उदघाटन होगा
नए सिविल एन्क्लेव में रहेंगी ये सुविधाएं: आगरा एयरपोर्ट अथॉरिटी के डॉयरेक्टर विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि नए सिविल एन्क्लेव में 800 मीटर लंबाई में रनवे के विस्तार का काम तेजी से चल रहा है. 2 लिंक टैक्सी रनवे का निर्माण होना है. जिसमें 365 मीटर लंबा और 88 मी. चौड़ा एप्रन बनेगा. जहां पर 09 विमानों की पार्किंग की सुविधा होगी. इसके साथ ही बोइंग 747 और एयरबस 320 खड़े हो सकेंगे. सिविल एन्क्लेव में कैट-2 श्रेणी की नाइट लैंडिंग सुविधा रहेगी. इसके साथ ही 500 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट भी लगेगा. जिससे बिजली की बचत होगी. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा. आगरा के नए सिविल एन्क्लेव से 500 मीटर की दूरी पर कार्गो टर्मिनल का भी निर्माण किया जा रहा है.
बेंगलुरु और मुंबई की फ्लाइट: खेरिया एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि अभी 2 फ्लाइट संचालित हो रही हैं. जिसमें बेंगलुरु फ्लाइट अब हर दिन चलेगी. जबकि, पहले सप्ताह में 5 दिन चल रही थी. ऐसे ही नवी मुंबई फ्लाइट भी अब सप्ताह में 3 दिन चल रही है. जो पहले दो दिन ही संचालित हो रही थी. अभी 25 अक्टूबर से फ्लाइट की टाइमिंग में बदलाव होगा.
1 साल में 89417 बढ़े हवाई यात्री: आगरा एयरपोर्ट अथॉरिटी डॉयरेक्टर विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि आगरा में हवाई यात्रा करने वालों का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ रहा है. सत्र 2024-25 में आगरा 655 आगमन और 655 प्रस्थान उड़ानें हुईं. जिनमें 165233 यात्रियों ने हवाई सफर किया. जबकि, सत्र् 2025-26 में 987 निर्धारित आगमन और 987 प्रस्थान उड़ानें हुईं. जिनमें 254650 यात्रियों ने आगरा से आवाजाही की. जिसमें 128423 यात्री हवाई सफर करके आगरा आए. जबिक, 126227 यात्री आगरा से रवाना हुए. यदि दो सत्रों के हवाई यात्रियों के आंकडे देखें तो आगरा एयरपोर्ट पर 89417 हवाई यात्रियों का इजाफा हुआ है.
|सन्
|अप एंड डाउन फ्लाइट
|हवाई यात्री
|2024-25
|655
|165233
|2025-26
|987
|254650
15 अक्टूबर को नई फ्लाइट को लेकर निर्णय: अभी आगरा के खेरिया एयरपोर्ट से बेंगलुरु और मुंबई की फ्लाइट संचालित हो रही हैं. पहले खेरिया एयरपोर्ट से हैदराबाद, लखनऊ और अहमदाबाद फ्लाइट संचालित हो रही थीं, जो अभी बंद हैं. अब दोनों से हैदराबाद, लखनऊ और अहमदाबाद फ्लाइट संचालित करने को लेकर 15 अक्टूबर को निर्णय होना है. इसका प्रस्ताव बनाकर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भेजा गया है. जो इंडिगो की फ्लाइट होंगी. यदि इन तीनों शहर के लिए फ्लाइट की अनुमति मिली तो आगरा के खेरिया एयरपोर्ट में फ्लाइट की संख्या बढ़ेगी.
पहले आती थी इंग्लैंड से सीधी फ्लाइट: सिविल सोसायटी ऑफ आगरा के सदस्य राजीव सक्सेना बताते हैं कि आगरा का एयरपोर्ट अभी तक एयरफोर्स स्टेशन के परिसर में संचालित हो रहा है. जिसकी सुरक्षा और अन्य वजहों से दिक्कतें होती थीं. अब नया धनौली में सिविल एन्क्लेव बन रहा है. नए सिविल एन्क्लेव की कहें तो आगरा ही नहीं, पूरे यूपी के लिए अहम है.
ताजमहल की वजह से यहां पर घरेलू और इंटरनेशनल पर्यटक आते हैं. इसे यूं समझें कि आपने नहर और नदियों में देखा होगा कि पानी ले जाने के लिए डायवर्जन किए जाते हैं. टूरिस्ट आकर्षित करने के लिए भी तमाम आकर्षण के केंद्र बनाए जाते हैं. नोएडा की बात करें तो कनेक्टिविटी पर ही मोटा खर्च किया है. आगरा में इसकी जरूरत नहीं है. यूपी की अधिकतर फ्लाइट आगरा में आती हैं. आगरा में इंटरनेशनल फ्लाइट की क्लीरेंस पहले से ही है. आगरा के लिए इंग्लैड से एक ट्रैवल कंपनी ने सीधी फ्लाइट शुरू की थी, जो सप्ताह में दो दिन संचालित होती थी. मगर, दोनों दिन की फ्लाइट हाउसफुल रहती थी.
लोगों को मिला रोजगार: स्थानीय निवासी महेंद्र सिंह ने बताया कि आगरा में नए सिविल एन्क्लेव के निर्माण कार्य से यहां के लोगों को रोजगार मिल रहा है. सैकडों लोग यहां पर काम कर रहे हैं. जब ये चालू हो जाएगा तो भी रोजगार बढ़ने की पूरी उम्मीद है. स्थानीय निवासी प्रमोद ने बताया कि नए सिविल एन्क्लेव के निर्माण से इस क्षेत्र में विकास भी होने लगा है. लोगों को रोजगार और मजदूरी भी समय से मिल रही है.
बेहतर एयर कनेक्टिविटी से लाभ: होटल एंड रेस्टोरेंट के अध्यक्ष रमेश वाधवा बताते हैं कि आगरा के नए सिविल एन्क्लेव के चालू होने से आगरा में एयर कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी. जहां घरेलू फ्लाइट बढ़ेगी. इसके साथ ही इंटरनेशनल फ्लाइटें आएंगी और जाएंगी. कहें तो नए सिविल एन्क्लेव से आगरा में एयर कनेक्टिविटी बेहतर होने से घरेलू और विदेशी पर्यटकों की आवाजाही में वृद्धि होने की पूरी उम्मीद है.
टूरिस्टों के समय की बचत: वरिष्ठ टूरिस्ट गाइड राजीव सिंह का कहना है कि तमाम विदेशी पर्यटक आगरा आते हैं, जो दिल्ली या देश के अन्य शहर जाना नहीं चाहते हैं. मगर, उन्हें आगरा की सीधी फ्लाइट नहीं मिलती है. इसलिए, उन्हें दिल्ली, मुम्बई या अन्य शहर की फ्लाइट लेनी पड़ती है. नए सिविल एन्क्लेव से सीधी घरेलू के साथ ही इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो फ्लाइट भी सीधी मिलेंगी. जिससे घरेलू के साथ ही विदेशी पर्यटकों के समय और रुपये की बचत होगी. उन्हें आगरा में घूमने का समय अधिक मिलेगा. जिससे यहां पर भी स्टे बढ़ेगा. जो यहां के पर्यटन कारोबार के लिए अच्छी बात होगी.
इन क्षेत्रों में बढ़ेगा रोजगार-
- होटल एंड रेस्टोरेंट
- टैक्सी और बस
- टूरिस्ट गाइड
- हस्तशिल्प कारोबार
एक नजर सिविल एन्क्लेव पर-
- 2012 में मायावती सरकार ने नए सिविल एन्क्लेव का प्रस्ताव तैयार किया
- 2014 में सपा सरकार ने इसके लिए जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव बनाया
- 2015 में फिरोजाबाद फिर सैफई में एयरपोर्ट ले जाने की कवायद हुई
- 2016 में आगरा सिविल एन्क्लेव के प्रस्ताव पर जमीन अधिग्रहण
- 2018 में जमीन का अधिग्रहण करके बाउंड्री का निर्माण कार्य शुरू
- 2019 में हवाई यातायात बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई
- 2022 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सिविल एन्क्लेव की योजना ड्रॉप की
- जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने आगरा में फ्लाइट बढ़ाने की मंजूरी दी
- अक्टूबर 2024 में पीएम मोदी ने नए सिविल एन्क्लेव का वर्चुअली शिलान्यास किया
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