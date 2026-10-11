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आगरा को तोहफा; धनौली में चमचमाता एयरपोर्ट, मुंबई-बेंगलुरु समेत अन्य शहरों से आसान होगी कनेक्टिविटी

आगरा को एयरपोर्ट की सौगात. ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा: मोहब्बत की निशानी ताजमहल का दीदार करने हर दिन हजारों की संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं. लंबे समय से इंटरनेशनल और घरेलू पर्यटकों की सुविधा के लिए आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मांग हो रही थी, जो दिसंबर में पूरी होने जा रही है. सरकार इसमें करीब 570 करोड़ रुपये खर्च कर रही है. नए टर्मिनल से आगरा में एयर कनेक्टिविटी बेहतर होने से पर्यटन कारोबार में बूम आएगा. इसके साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेगे.

एयरपोर्ट पर शुरू हुआ निर्माणकार्य (Video Credit; ETV Bharat) आगरा में नए सिविल एन्क्लेव और रनवे के निर्माण कार्य के लिए गांव धनौली, बल्हैरा और गांव अभयपुरा की जमीन का अधिग्रहण किया गया है. एन्क्लेव और रनवे के लिए करीब 60 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है. जिस पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. पहले सिविल एन्क्लेव की बिल्डिंग का निर्माण कार्य जुलाई माह तक पूरा होना था, जिसे आगे बढ़ाकर 30 सितंबर तक किया गया था. मगर, ये काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है. इसलिए नए सिविल एन्क्लेव और रनवे निर्माण क्षेत्र में आ रहे 407 पेड़ हैं. जिसकी वजह से देरी हुई. इन पेड़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा.

इन शहरों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी (Photo Credit; ETV Bharat) पेड़ों को काटने की सुप्रीम कोर्ट से मिली अनुमति: आगरा में खेरिया एयरपोर्ट के नए सिविल एन्क्लेव और रनवे निर्माण में सबसे बड़ी बाधा पेड़ थे. जिसकी वजह से निर्माण कार्य रुका था. मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा. जिस पर जुलाई माह में सुप्रीम कोर्ट ने सिविल एन्क्लेव और रनवे निर्माण क्षेत्र में आ रहे 286 पेड़ काटने और 121 पेड़ ट्रांस लोकेट करने की अनुमति दी. जिससे ही निर्माण कार्य में तेजी आई है. एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि 30 नवंबर तक नए सिविल एन्क्लेव की बिल्डिंग और रनवे का कार्य पूरा हो जाएगा. इन शहरों की एयरकनेक्टिविटी बढ़ेगी. (Photo Credit; ETV Bharat) यात्रियों के लिए ये सुविधाएं- आगरा एयरपोर्ट अथॉरिटी के डॉयरेक्टर विवेक कुमार शर्मा ने बताया... नए सिविल एन्क्लेव भवन करीब 33845 वर्गमीटर क्षेत्रफल में विकसित

वार्षिक क्षमता करीब 25 लाख यात्रियों को सेवा देने की

नए सिविल एन्क्लेव में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखकर आधुनिक चेक-इन और बैगेज सुविधाएं

नया सिविल एन्क्लेव आधुनिक होने से एक साथ 1400 यात्रियों के आवागमन की क्षमता

यहां पर 32 चेक-इन काउंटर, डिजी यात्रा और सेल्फ चेक-इन की आधुनिक सुविधाएं

टर्मिनल भवन से विमान में सीधे प्रवेश की यात्री बोर्डिंग सुविधा भी

यात्रियों की सुविधा के लिए 12 लिफ्ट, 6 एस्केलेटर, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 2 कन्वेयर बेल्ट

यात्रियों के वाहनों को लेकर 400 कारों के पार्क करने की क्षमता वाली मल्टी लेवल पार्किंग

200 वाहनों की ओपन पार्किंग, इनमें बसें भी पार्क की जा सकेंगी

इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 33 चार्जिंग प्वाइंट

दिसंबर तक काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद इसका उदघाटन होगा नए एयरपोर्ट पर कार्य शुरू (Photo Credit; ETV Bharat) नए सिविल एन्क्लेव में रहेंगी ये सुविधाएं: आगरा एयरपोर्ट अथॉरिटी के डॉयरेक्टर विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि नए सिविल एन्क्लेव में 800 मीटर लंबाई में रनवे के विस्तार का काम तेजी से चल रहा है. 2 लिंक टैक्सी रनवे का निर्माण होना है. जिसमें 365 मीटर लंबा और 88 मी. चौड़ा एप्रन बनेगा. जहां पर 09 विमानों की पार्किंग की सुविधा होगी. इसके साथ ही बोइंग 747 और एयरबस 320 खड़े हो सकेंगे. सिविल एन्क्लेव में कैट-2 श्रेणी की नाइट लैंडिंग सुविधा रहेगी. इसके साथ ही 500 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट भी लगेगा. जिससे बिजली की बचत होगी. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा. आगरा के नए सिविल एन्क्लेव से 500 मीटर की दूरी पर कार्गो टर्मिनल का भी निर्माण किया जा रहा है. एयरपोर्ट पर ये सुविधाएं (Photo Credit; ETV Bharat) बेंगलुरु और मुंबई की फ्लाइट: खेरिया एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि अभी 2 फ्लाइट संचालित हो रही हैं. जिसमें बेंगलुरु फ्लाइट अब हर दिन चलेगी. जबकि, पहले सप्ताह में 5 दिन चल रही थी. ऐसे ही नवी मुंबई फ्लाइट भी अब सप्ताह में 3 दिन चल रही है. जो पहले दो दिन ही संचालित हो रही थी. अभी 25 अक्टूबर से फ्लाइट की टाइमिंग में बदलाव होगा. 1 साल में 89417 बढ़े हवाई यात्री: आगरा एयरपोर्ट अथॉरिटी डॉयरेक्टर विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि आगरा में हवाई यात्रा करने वालों का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ रहा है. सत्र 2024-25 में आगरा 655 आगमन और 655 प्रस्थान उड़ानें हुईं. जिनमें 165233 यात्रियों ने हवाई सफर किया. जबकि, सत्र् 2025-26 में 987 निर्धारित आगमन और 987 प्रस्थान उड़ानें हुईं. जिनमें 254650 यात्रियों ने आगरा से आवाजाही की. जिसमें 128423 यात्री हवाई सफर करके आगरा आए. जबिक, 126227 यात्री आगरा से रवाना हुए. यदि दो सत्रों के हवाई यात्रियों के आंकडे देखें तो आगरा एयरपोर्ट पर 89417 हवाई यात्रियों का इजाफा हुआ है. एयरपोर्ट पर ये सुविधाएं (Photo Credit; ETV Bharat) आगरा एयर कनेक्टिवटी के आंकड़े- सन् अप एंड डाउन फ्लाइट हवाई यात्री 2024-25 655 165233 2025-26 987 254650



15 अक्टूबर को नई फ्लाइट को लेकर निर्णय: अभी आगरा के खेरिया एयरपोर्ट से बेंगलुरु और मुंबई की फ्लाइट संचालित हो रही हैं. पहले खेरिया एयरपोर्ट से हैदराबाद, लखनऊ और अहमदाबाद फ्लाइट संचालित हो रही थीं, जो अभी बंद हैं. अब दोनों से हैदराबाद, लखनऊ और अहमदाबाद फ्लाइट संचालित करने को लेकर 15 अक्टूबर को निर्णय होना है. इसका प्रस्ताव बनाकर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भेजा गया है. जो इंडिगो की फ्लाइट होंगी. यदि इन तीनों शहर के लिए फ्लाइट की अनुमति मिली तो आगरा के खेरिया एयरपोर्ट में फ्लाइट की संख्या बढ़ेगी. निर्माण कार्य शुरू (Photo Credit; ETV Bharat)