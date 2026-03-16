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शाहजहांपुर को सौगात; 155 करोड़ की 9 परियोजनाओं को हरी झंडी

शाहजहांपुर पहुंचे वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना. ( Photo Credit; @SureshKKhanna X )