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शाहजहांपुर को सौगात; 155 करोड़ की 9 परियोजनाओं को हरी झंडी

कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना ने किया निरीक्षण, एक्सप्रेस-वे की रिपोर्ट भी सीईओ ने शासन को सौंपी.

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शाहजहांपुर पहुंचे वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना. (Photo Credit; @SureshKKhanna X)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 2:58 PM IST

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शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना सोमवार को शाहजहांपुर पहुंचे. यहां उन्होंने स्मार्ट सिटी के लिए 155 करोड़ की 9 परियोजनाओं को हरी झंडी दी है. शासन से परियोजनाओं की स्वीकृति मिलने पर उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर बेहतरीन स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होगा. इस दौरान उन्होंने गंगा एक्सप्रेस-वे को लेकर भी बड़ी घोषणा की है.

उन्होंने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे के सीईओ मनोज कुमार सिंह ने पूरे 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया है. उसकी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है. बहुत जल्द ही सीएम योगी के हाथों उद्घाटन होगा और गंगा एक्सप्रेस-वे की शुरुआत करेंगे. जिसके बाद गंगा एक्सप्रेस-वे पर वाहन फर्राटा भरेंगे.

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कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना (Photo Credit; ETV Bharat)

शहर के म्यूजियम, गेस्ट हाउस में बातचीत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की राज्य स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत 108 करोड़ 55 लाख की 9 परियोजनाओं को स्वीकृति मिल गई है. इसके अलावा राज सेक्टर सिवरेज जल निकासी योजना के तहत 22 करोड़ 59 लाख 91 हजार की स्वीकृति शासन से मिल गई.

अगले 10 महीने में सभी 9 परियोजनाओं पर काम शुरू हो जाएगा, और जल्द ही नगर निगम की स्मार्ट सिटी एक नए रूप में नजर आएगी. वहीं मीटिंग के दौरान महापौर, नगर निगम अर्चना वर्मा ने शहर के विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी वित्त मंत्री से साझा की.


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शाहजहांपुर को विकास की सौगात
शाहजहांपुर 155 करोड़ की 9 परियोजना
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