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हिबा की वैधता को लेकर हाईकोर्ट का फैसला, डीड और रजिस्ट्रेशन को नहीं माना गया वैध

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुस्लिम कानून के तहत हिबा की वैधता को लेकर अहम फैसला सुनाया है.

High Court on Validity of gift
हिबा की वैधता को लेकर हाईकोर्ट का फैसला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 11, 2026 at 5:49 PM IST

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बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुस्लिम कानून के तहत हिबा यानी उपहार की वैधता को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है.कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल गिफ्ट डीड बनवाने और उसका पंजीकरण कराने से हिबा स्वतः वैध नहीं हो जाती.इसके लिए दानदाता की घोषणा, प्राप्तकर्ता की स्वीकृति और संपत्ति के कब्जे की वास्तविक एवं प्रभावी सुपुर्दगी साबित करना जरूरी है.

क्या है हिबा से जुड़ा मामला ?

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने 10 अगस्त 2026 को फैसला सुनाते हुए प्रथम अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखा था. मामला रायपुर के रानी दुर्गावती वार्ड की करीब 1500 वर्गफुट संपत्ति से जुड़ा था. इस भूमि के कथित स्वामी ने 27 मार्च 2019 को चार लोगों के पक्ष में पंजीकृत गिफ्ट डीड की थी. वादियों ने इसे चुनौती देते हुए कहा था कि मुस्लिम कानून के अनुसार हिबा की आवश्यक शर्तें पूरी नहीं हुई हैं.

4 लोगों के हिस्से का भी स्पष्ट उल्लेख नहीं
हाईकोर्ट ने कहा कि गिफ्ट डीड में कब्जा सौंपने का उल्लेख मात्र वास्तविक कब्जे की सुपुर्दगी का निर्णायक प्रमाण नहीं है. मामले में वादी संपत्ति के करीब 370 वर्गफुट निर्मित हिस्से में लंबे समय से रह रहे थे और प्रतिवादी यह साबित नहीं कर सके कि गिफ्ट डीड के बाद उन्हें पूरी संपत्ति का वास्तविक कब्जा दिया गया था. कोर्ट ने ‘Musha’ सिद्धांत पर भी विचार किया और कहा कि संयुक्त रूप से चार लोगों को संपत्ति देने के बावजूद उनके हिस्सों का स्पष्ट निर्धारण नहीं किया गया था. इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने अपील खारिज कर निचली अदालत का फैसला कायम रखा.

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