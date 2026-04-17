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वन विभाग का अनोखा अभियान, एक ही नर्सरी में मिलेंगे सारे प्लांट्स, 20 से ₹120 तक है दाम

कुल्लू: जिला कुल्लू में वन विभाग द्वारा एक अनोखी पहल 'गिफ्ट ए प्लांट ग्रो ए मेमोरी' अभियान की शुरुआत की गई है. इसके तहत कुल्लू वन विभाग द्वारा लोगों को फॉरेस्ट्री प्लांट के साथ-साथ मेडिसिनल प्लांट और ऑर्नामेंटल प्लांट भी उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि लोग अपने घरों में इन्हें लगा सके और इससे पर्यावरण संतुलन भी बना रहे. वन विभाग कुल्लू ने नेचर कंजर्वेशन सोसायटी के जरिए ढालपुर में नर्सरी तैयार की गई है, ताकि लोग यहां से ये सभी प्लांट ले सके. वन विभाग द्वारा ये कोशिश की गई है कि सभी प्लांट के दाम काफी कम हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके.

ढालपुर नर्सरी में मिलेंगे प्लांट

वन विभाग कुल्लू ने नेचर कंजर्वेशन सोसायटी के जरिए ये शुरुआत की है. हालांकि जिला कुल्लू में वन विभाग द्वारा 50 नर्सरियों का संचालन किया जाता है, लेकिन उन नर्सरियों में ज्यादातर फॉरेस्ट्री प्लांट ही तैयार किए जाते थे और वह प्लांट जंगलों में पौधारोपण करने के लिए ही महिला मंडल, युवक मंडल, स्वयं सहायता समूह को बांटे जाते थे. इसके अलावा वन विभाग द्वारा जो भी पौधारोपण का कार्यक्रम चलाया जाता है, ये पौधे वहीं पर बांटे जाते थे. ऐसे में लोगों को ऑर्नामेंटल और मेडिसिनल प्लांट के लिए निजी नर्सरी का रुख करना पड़ता था. जिसके चलते अब वन विभाग द्वारा ये मुहिम शुरू की गई है, ताकि एक जगह पर वन विभाग की ढालपुर नर्सरी में लोगों को फॉरेस्ट्री, ऑर्नामेंटल और मेडिसिनल प्लांट मिल सके.