वन विभाग का अनोखा अभियान, एक ही नर्सरी में मिलेंगे सारे प्लांट्स, 20 से ₹120 तक है दाम
वन विभाग कुल्लू ने इस अभियान की शुरुआत नेचर कंजर्वेशन सोसायटी के जरिए की है. पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में निभाएगा अहम भूमिका.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 17, 2026 at 3:38 PM IST
कुल्लू: जिला कुल्लू में वन विभाग द्वारा एक अनोखी पहल 'गिफ्ट ए प्लांट ग्रो ए मेमोरी' अभियान की शुरुआत की गई है. इसके तहत कुल्लू वन विभाग द्वारा लोगों को फॉरेस्ट्री प्लांट के साथ-साथ मेडिसिनल प्लांट और ऑर्नामेंटल प्लांट भी उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि लोग अपने घरों में इन्हें लगा सके और इससे पर्यावरण संतुलन भी बना रहे. वन विभाग कुल्लू ने नेचर कंजर्वेशन सोसायटी के जरिए ढालपुर में नर्सरी तैयार की गई है, ताकि लोग यहां से ये सभी प्लांट ले सके. वन विभाग द्वारा ये कोशिश की गई है कि सभी प्लांट के दाम काफी कम हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके.
ढालपुर नर्सरी में मिलेंगे प्लांट
वन विभाग कुल्लू ने नेचर कंजर्वेशन सोसायटी के जरिए ये शुरुआत की है. हालांकि जिला कुल्लू में वन विभाग द्वारा 50 नर्सरियों का संचालन किया जाता है, लेकिन उन नर्सरियों में ज्यादातर फॉरेस्ट्री प्लांट ही तैयार किए जाते थे और वह प्लांट जंगलों में पौधारोपण करने के लिए ही महिला मंडल, युवक मंडल, स्वयं सहायता समूह को बांटे जाते थे. इसके अलावा वन विभाग द्वारा जो भी पौधारोपण का कार्यक्रम चलाया जाता है, ये पौधे वहीं पर बांटे जाते थे. ऐसे में लोगों को ऑर्नामेंटल और मेडिसिनल प्लांट के लिए निजी नर्सरी का रुख करना पड़ता था. जिसके चलते अब वन विभाग द्वारा ये मुहिम शुरू की गई है, ताकि एक जगह पर वन विभाग की ढालपुर नर्सरी में लोगों को फॉरेस्ट्री, ऑर्नामेंटल और मेडिसिनल प्लांट मिल सके.
"ढालपुर में वन विभाग की भूमि खाली पड़ी हुई थी. ऐसे में नेचर कंजर्वेशन सोसायटी के जरिए यह कार्य शुरू कर दिया गया है. यहां पर करीब 34 प्रकार के पौधे लोगों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिनमें ऑर्नामेंटल, फॉरेस्ट्री और मेडिसिनल प्लांट भी शामिल हैं. इन सभी प्लांट की खूबियों के बारे में भी लोगों को जानकारी दी जा रही है. ऐसे में जो लोग यह प्लांट खरीदना चाहते हैं, वे ढालपुर में वन विभाग की नर्सरी से इन्हें खरीद सकते हैं और निजी नर्सिंग के मुकाबले उनके दाम काफी कम रखे गए हैं." - संदीप शर्मा, अरण्यपाल, वन विभाग कुल्लू
कितने दाम में मिलेंगे ये प्लांट्स ?
वन विभाग कुल्लू के अरण्यपाल संदीप शर्मा ने बताया कि इस नर्सरी की खास बात यह है कि यहां पर लोगों को मेडिसिनल प्लांट और ऑर्नामेंटल प्लांट की खूबियों के बारे में भी बताया जा रहा है, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा इन प्लांट को अपने घरों में लगा सके. नर्सरी में अधिकतर वही प्लांट तैयार किया जा रहे हैं, जो जिला कुल्लू के पर्यावरण संतुलन में अपनी भूमिका निभाते हैं और घरों में भी वह आसानी से फल फूल सके. ऐसे में यहां पर जो प्लांट लगाए गए हैं, उनकी कीमत ₹20 से लेकर ₹120 प्रति प्लांट तक रखी गई है, जो कि निजी नर्सरी के मुकाबले काफी कम है. उन्होंने कहा कि वन विभाग की ये कोशिश है कि नेचर कंजर्वेशन सोसायटी के जरिए चलाई जा रही इस नर्सरी का सभी लोगों को फायदा मिल सके. साथ ही लोग पर्यावरण संतुलन और पौधारोपण के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो सके.