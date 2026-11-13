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गिधौरी नरधा मारपीट मामला : SP से पीड़ित परिवार ने की शिकायत, काउंटर केस पर सवाल, धाराएं बढ़ाने की भी मांग

बलौदाबाजार : गिधौरी-टुण्डरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नरधा में पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है.एक ओर पुलिस ने युवक पर बेसबॉल स्टिक, बेल्ट और पत्थरों से हमला करने के मामले में दो युवकों सहित विधि से संघर्षरत एक बालक को गिरफ्तार किया है, वहीं दूसरी ओर पीड़ित परिवार ने पुलिस की कार्रवाई और काउंटर केस पर सवाल उठाते हुए गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज करने की मांग की है.

परिवार का आरोप है कि युवक पर जानलेवा हमला करने के साथ ही घर में घुसकर महिला से मारपीट, अभद्रता और उसके कपड़े फाड़ने की घटना को भी पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया. इसी को लेकर पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और न्याय की गुहार लगाई.

SP से पीड़ित परिवार ने की शिकायत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

9 नवंबर 2026 को शाम करीब 5 बजे ग्राम नरधा में पुरानी रंजिश को लेकर नवरत्न साहू उर्फ ननकी, सुनील साहू और सोहन उर्फ योगेश पटेल ने एक राय होकर उन पर हमला किया.बेसबॉल स्टिक, कमर में पहने बेल्ट और पत्थरों से ताबड़तोड़ वार किए गए.इस हमले में उनके सिर, पीठ और बाएं हाथ में गंभीर चोटें आईं-जयप्रकाश प्रधान, पीड़ित

घर में घुसकर मारपीट करने का भी लगाया आरोप

परिवार ने एक्सरे रिपोर्ट और डॉक्टरी मुलाहिजा के आधार पर दावा किया है कि इस मारपीट में जयप्रकाश के हाथ की हड्डी टूट गई है.इतना ही नहीं पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि घटना के दौरान परिवार के पुरुष सदस्य घायल जयप्रकाश के इलाज और पुलिस कार्रवाई के लिए बाहर थे.इसी दौरान रात करीब 8 बजे आरोपी पक्ष से हेतराम साहू और मनी साहू सहित अन्य लोग पीड़ित परिवार के घर के आंगन में घुस आए. आरोप है कि उन्होंने परिवार की एक महिला के साथ मारपीट की, बाल खींचे और ब्लाउज फाड़कर अभद्रता करते हुए उसकी स्त्री लज्जा भंग करने का प्रयास किया

इस घटना की लिखित शिकायत 9-10 नवंबर की दरम्यानी रात करीब 12:30 बजे थाना गिधौरी में दी गई थी, जिसकी पावती भी हमारे पास है.10 नवंबर को महिला का चिकित्सकीय परीक्षण भी कराया गया. बाद में गिधौरी पुलिस ने इस मामले में अलग से काउंटर एफआईआर दर्ज कर दिया.जबकि पीड़ित परिवार के घर में घुसकर यह घटना हुई थी- संतोषी प्रधान, पीड़ित

एसपी को ज्ञापन देकर धाराएं बढ़ाने की मांग



पीड़ित परिवार ने मांग की है कि गांव के बीच महिला के साथ की गई मारपीट, अभद्रता और कपड़े फाड़ने की घटना पर अपराध के अनुसार एफआईआर दर्ज कर स्त्री की लज्जा भंग करने से संबंधित उचित धाराएं जोड़ी जाएं. परिवार ने बीएनएस की धारा 74, 76 और 333 सहित अन्य प्रासंगिक गंभीर धाराओं में कार्रवाई की मांग की है.परिवार का कहना है कि घर में प्रवेश कर महिला के साथ की गई कथित घटना को केवल सामान्य मारपीट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.शिकायत में बताए गए तथ्यों, चिकित्सकीय परीक्षण और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को उचित धाराओं में अपराध दर्ज कर जांच करनी चाहिए.

