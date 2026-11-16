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गोरखपुर में गीडा ला रहा 855 प्लॉट; 371 करोड़ रुपए की योजना, पढ़िए डिटेल

गोरखपुर में गीडा लाया प्लॉट ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) लोगों की आवासीय जरूरतों को देखते हुए बड़ी योजना लेकर आया है. अपने औद्योगिक क्षेत्र के 'चकभोप' स्थान पर आवासीय सुविधा विकसित करने के लिए गीडा भूखंड देने जा रहा है. इस परियोजना को विकसित करने पर करीब 371 करोड़ रुपए खर्च होंगे. यह योजना कुल सात श्रेणी में भूखंड के जरिए लोगों को प्राप्त होगी. जिसमें 300 वर्ग मीटर का सबसे बड़ा प्लाट साइज होगी.

गोरखपुर में गीडा लाया प्लॉट (Video Credit; ETV Bharat) गीडा के सीईओ विशाल कुमार ने बताया कि इस योजना में 300 वर्ग मीटर के कुल 129, 250 वर्ग मीटर के 89, 200 वर्ग मीटर के 157, 180 वर्ग मीटर के 103, 150 वर्ग मीटर 118, 120 पर मीटर के 162 और 90 वर्ग मीटर के भूखंड शामिल हैं. इस तरह कुल 855 भूखंडों का सृजन किया जाएगा. सबसे अधिक 162 भूखंड 120 वर्ग मीटर श्रेणी के हैं.जबकि सबसे कम 89 भूखंड ढाई सौ वर्ग मीटर श्रेणी में हैं. यह औद्योगिक क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी जरूरत है.