गोरखपुर में गीडा ला रहा 855 प्लॉट; 371 करोड़ रुपए की योजना, पढ़िए डिटेल

गोरखपुर में गीडा ला रहा 855 प्लॉट; 371 करोड़ रुपए की योजना, पढ़िए डिटेल
योजना कुल सात श्रेणी में भूखंड के जरिए लोगों को प्राप्त होगी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 2:33 PM IST
गोरखपुर: गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) लोगों की आवासीय जरूरतों को देखते हुए बड़ी योजना लेकर आया है. अपने औद्योगिक क्षेत्र के 'चकभोप' स्थान पर आवासीय सुविधा विकसित करने के लिए गीडा भूखंड देने जा रहा है. इस परियोजना को विकसित करने पर करीब 371 करोड़ रुपए खर्च होंगे. यह योजना कुल सात श्रेणी में भूखंड के जरिए लोगों को प्राप्त होगी. जिसमें 300 वर्ग मीटर का सबसे बड़ा प्लाट साइज होगी.
गीडा के सीईओ विशाल कुमार ने बताया कि इस योजना में 300 वर्ग मीटर के कुल 129, 250 वर्ग मीटर के 89, 200 वर्ग मीटर के 157, 180 वर्ग मीटर के 103, 150 वर्ग मीटर 118, 120 पर मीटर के 162 और 90 वर्ग मीटर के भूखंड शामिल हैं. इस तरह कुल 855 भूखंडों का सृजन किया जाएगा. सबसे अधिक 162 भूखंड 120 वर्ग मीटर श्रेणी के हैं.जबकि सबसे कम 89 भूखंड ढाई सौ वर्ग मीटर श्रेणी में हैं. यह औद्योगिक क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी जरूरत है.
उन्होंने कहा कि इसके अलावा गीडा क्षेत्र में स्थापित उद्योगों, संस्थागत व्यवसायिक कार्यों में कार्यरत कर्मचारियों और मजदूरों के लिए निम्न दरों पर ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के आवास भी प्रस्तावित किए गए हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोगों को प्राप्त होंगे. इससे औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अपने कार्य स्थल के आसपास आवास की सुविधा मिल सकेगी.
सीईओ विशाल कुमार ने कहा कि चकभोप में आवासीय योजना विकसित करना समय की मांग है. गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे से सटे होने के कारण यह क्षेत्र आवागमन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है. यहां सड़क पर प्रकाश, जल, निकासी और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए कार्य प्रारंभ हो रहा है. योजना के तहत 90 से 300 वर्ग मीटर तक के भूखंड बनाए गए हैं. जिनका आवंटन दो चरणों में किया जाएगा. प्राधिकरण इसके लिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी(रेरा) में पंजीकरण कराने जा रहा है पंजीकरण के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी.
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