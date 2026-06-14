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बनारस-मेरठ समेत कई जिलों में GIC प्रवक्ता परीक्षा, सीसीटीवी से नजर

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से किया गया आयोजन, कड़ी चौकसी में संपन्न हुई.

GIC Lecturer Exam underway at 42 centers in Varanasi
वाराणसी के 42 केंद्रों पर चल रही GIC प्रवक्ता परीक्षा (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 11:27 AM IST

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Updated : June 14, 2026 at 11:37 AM IST

3 Min Read
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वाराणसी/मेरठ: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आज जीआईसी की परीक्षा आयोजित की गई. वाराणसी में भी 42 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई. बता दे कि इस बार परीक्षा में विशेष सख़्ती बरती गई है. एंट्री पॉइंट से लेकर के अंदर जाने तक में सीसीटीवी से निगरानी की गई. परीक्षा सिर्फ एक पाली में आयोजित होनी है.परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू हुई है जो 11:30 बजे तक चलेगी. वहीं, मेरठ में भी यह परीक्षा 11.30 बजे तक चली. परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई.

9:30 बजे से शुरू हुई परीक्षा: बता दे कि, 9:30 बजे से शुरू होने वाली परीक्षा में 45 मिनट पहले ही परीक्षा केंद्र का गेट बंद कर दिया गया. परीक्षा की अंतिम आधे घंटे में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्षा से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उन्हें परीक्षा कक्षा में प्रवेश दिया गया. अभ्यर्थी सिर्फ अपने साथ पीने के लिए पारदर्शी पानी की बोतल ही लेकर जा सके.

एक करोड़ का जुर्माना: बताते चलें कि इस बार नकल को लेकर विशेष कड़ाई की जा रही है.जिसमें एक करोड़ रुपए का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है. परीक्षा को लेकर के आयोग के स्पष्ट गाइडलाइन जारी की गई है. गाइडलाइन में यह कहा गया है कि यदि कोई भी नकल करते हुए या दूसरे के स्थान पर बैठकर परीक्षा देते हुए पाया गया उसके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यही नहीं यदि कोई भी व्यक्ति नकल के सामग्री के साथ पाया गया तो उसे आयोग की सभी परीक्षाओं से डिबार कर दिया जाएगा.

मेरठ में भी परीक्षा: जिले के 40 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें कुल 18,616 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं. ​परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए मेरठ पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के ऐसे कड़े इंतजाम किए हैं कि 'सॉल्वर गैंग' या किसी भी तरह के फर्जीवाड़े की गुंजाइश शून्य हो गई है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने बताया कि सभी 40 केंद्रों पर भारी संख्या में पुलिस बल, स्टेटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं. महिला अभ्यर्थियों की जांच के लिए हर केंद्र पर महिला पुलिसकर्मियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है. परीक्षा शुरू होने से ठीक 45 मिनट पहले (8:45 AM) केंद्रों के मुख्य द्वार पूरी तरह लॉक कर दिए गए.

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Last Updated : June 14, 2026 at 11:37 AM IST

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