उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व पहुंचा विशालकाय गिद्ध, लगा हुआ था माइक्रो ट्रांसमीटर और जीपीएस

धमतरी: ओडिशा से आये बीमार हाथियों के बाद अब महाराष्ट्र के बीमार गिद्ध का इलाज एवं रेस्क्यू किया गया है. 400 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व आये बीमार गिद्ध का उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व ने सफल रेस्क्यू किया है. बताया जा रहा है कि गिद्ध की पीठ पर माइक्रो ट्रांसमीटर और जीपीएस लगा हुआ था. डीएफओ ने पुष्टि करते हुए बताया कि वाइट रम्पड वल्चर (white rumped vulture) ने महाराष्ट्र के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से उड़ान भरी थी.

उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के उप निदेशक वरुण जैन ने बताया कि इन्दागांव (बफर) परिक्षेत्र के काण्डसर बीट में पेट्रोलिंग के दौरान एक गिद्ध बीमार स्थिति में पाया गया जिसका सफल रेस्क्यू किया गया. पेट्रोलिंग श्रमिक राधेश्याम यादव ने गिद्ध को बीमार अवस्था में देखते ही परिक्षेत्र अधिकारी सुशील कुमार सागर को तुरंत सूचित किया, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. संभवतः डी-हाइड्रेशन या बिमारी की वजह से गिद्ध की तबियत खराब थी जिस कारण वह उड़ नही पा रहा था एवं गर्दन झुकाकर बैठा हुआ था.

उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में विशालकाय गिद्ध (ETV Bharat Chhattisgarh)

उदंती से गरियाबंद फिर जंगल सफारी पहुंचाया

वरुण जैन ने आगे बताया कि बिलासपुर के वल्चर एक्सपर्ट अभिजीत शर्मा ने टेलीफोनिक कांफ्रेंस में उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व की टीम को सुरक्षित रेस्क्यू के लिए कहा. गिद्ध को पानी एवं आर्टिफीसियल फीड (आहार) दिया गया. गिद्ध को घने जंगल से सुरक्षित निकाला गया और बीट गार्ड रामकृष्ण साहू ने गरियाबंद परिवहन किया गया. जंगल सफारी से डॉक्टर जडिया और ऋचा ने गरियाबंद पहुंचकर गिद्ध को रेस्क्यू केज में शिफ्ट किया. जहां से उसे नया रायपुर स्थित जंगल सफारी लेकर जाया जा रहा है. इलाज के बाद गिद्ध को फिर से सुरक्षित रहवास में छोड़ा जाएगा.

गिद्ध के पंजे में जीपीएस (ETV Bharat Chhattisgarh)

उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में 70 प्रतिशत पहाड़ी वन क्षेत्र है जिनमे से ओढ़-आमामोरा की पहाड़ियों में पहलें भी गिद्धों की उपस्तिथि दर्ज की गयी है. रेस्क्यू ऑपरेशन में इन्दागांव परिक्षेत्र की टीम एवं जंगल सफारी की टीम का अहम योगदान रहा है.