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पेड़ पर चढ़ा 16 फुट लंबा विशालकाय अजगर, 6 घंटे बाद रेस्क्यू, वनकर्मियों से छूटे पसीने

पेड़ पर चढ़ा 16 फुट लंबा अजगर ( Etv Bharat )