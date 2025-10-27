ETV Bharat / state

उत्तराखंड में मिला विशालकाय अजगर, ग्रामीणों की अटकाई सांसें

उत्तराखंड के रामनगर में निकला 18 फुट लंबा और 1 क्विंटल 75 किलो वजनी अजगर, ग्रामीणों में मचा हड़कंप

PYTHON FOUND IN RAMNAGAR
विशालकाय अजगर (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 27, 2025 at 3:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र में उस वक्त ग्रामीणों के होश फाख्ता हो गए, जब एक विशालकाय अजगर नजर आया. जिसे देख ग्रामीण सहम गए. ऐसे में ग्रामीणों ने आनन-फानन में इसकी सूचना तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अधिकारियों को दी. सूचना मिलते ही वन विभाग के अनुभवी स्नेक कैचर और उनकी टीम मौके पर पहुंची. जिसके बाद अजगर का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ा. जिस पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली.

जानकारी के मुताबिक, रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग के हेमपुर डेपो क्षेत्र में करीब 18 फुट लंबा एक विशालकाय अजगर मिला. जिसका वजन 1 क्विंटल 75 किलो था. इतने बड़े आकार के अजगर को देख ग्रामीणों के होश उड़ गए. उन्होंने इसकी सूचना तत्काल तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अधिकारियों को दी. सूचना मिलते ही अनुभवी स्नेक कैचर तालिब हुसैन के नेतृत्व में वन विभाग की सांप पकड़ने वाली टीम मौके पर पहुंची.

करीब 1 क्विंटल 75 किलो वजनी था अजगर: जहां टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस विशाल अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया. स्नेक कैचर तालिब हुसैन ने बताया कि अजगर का वजन करीब 1 क्विंटल 75 किलो थी. जिसकी लंबाई 18 फुट से ज्यादा थी. इतने बड़े आकार का अजगर बहुत कम ही देखने को मिलता है.

वहीं, ग्रामीणों ने बताया कि अजगर को आबादी किनारे में देखा गया था. भारी-भरकम आकार को देखकर आसपास के लोग सहम गए और मौके पर भीड़ जुट गई. हालांकि, वन विभाग की टीम ने सभी को सुरक्षित दूरी बनाकर रखने की अपील की. जिसके बाद अजगर को बिना किसी नुकसान के काबू में किया गया.

PYTHON FOUND IN RAMNAGAR
विशालकाय अजगर का रेस्क्यू (फोटो- ETV Bharat)

सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ा गया अजगर: डीएफओ तराई पश्चिमी के दिशा निर्देश पर इस अजगर को सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ा गया. ताकि, वन्यजीवों के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखा जा सके. वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि किसी भी प्रकार के वन्यजीव के दिखने पर घबराएं नहीं बल्कि, तत्काल वन विभाग को सूचना दें.

गौर हो कि हाल के दिनों में तराई पश्चिमी क्षेत्र में वन्यजीवों की गतिविधियों में तेजी आई है. सर्दियों के मौसम में अजगर या अन्य जीव अक्सर खुले इलाकों में आ जाते हैं. ऐसे में वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. उधर, ग्रामीणों ने वन विभाग की त्वरित कार्रवाई की सराहना की. उन्होंने कहा कि विभाग की टीम ने जिस तरह तेजी और सावधानी से इस विशालकाय अजगर को पकड़ा, वो सराहनीय है.

आमतौर पर इंसान पर हमला नहीं करता है यह अजगर: वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह भारतीय अजगर (Indian Rock Python) प्रजाति का सांप है, जो आमतौर पर इंसान पर हमला नहीं करता और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अहम भूमिका निभाता है. वनाधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि कहीं पर भी सांप दिखने पर उसे मारने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें. वन विभाग को इसकी सूचना दें.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

SNAKE FOUND IN UTTARAKHAND
NAINITAL PYTHON SNAKE FOUND
उत्तराखंड में विशालकाय अजगर
रामनगर में अगजर सांप
PYTHON FOUND IN RAMNAGAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.