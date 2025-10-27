ETV Bharat / state

उत्तराखंड में मिला विशालकाय अजगर, ग्रामीणों की अटकाई सांसें

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र में उस वक्त ग्रामीणों के होश फाख्ता हो गए, जब एक विशालकाय अजगर नजर आया. जिसे देख ग्रामीण सहम गए. ऐसे में ग्रामीणों ने आनन-फानन में इसकी सूचना तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अधिकारियों को दी. सूचना मिलते ही वन विभाग के अनुभवी स्नेक कैचर और उनकी टीम मौके पर पहुंची. जिसके बाद अजगर का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ा. जिस पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली.

जानकारी के मुताबिक, रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग के हेमपुर डेपो क्षेत्र में करीब 18 फुट लंबा एक विशालकाय अजगर मिला. जिसका वजन 1 क्विंटल 75 किलो था. इतने बड़े आकार के अजगर को देख ग्रामीणों के होश उड़ गए. उन्होंने इसकी सूचना तत्काल तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अधिकारियों को दी. सूचना मिलते ही अनुभवी स्नेक कैचर तालिब हुसैन के नेतृत्व में वन विभाग की सांप पकड़ने वाली टीम मौके पर पहुंची.

करीब 1 क्विंटल 75 किलो वजनी था अजगर: जहां टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस विशाल अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया. स्नेक कैचर तालिब हुसैन ने बताया कि अजगर का वजन करीब 1 क्विंटल 75 किलो थी. जिसकी लंबाई 18 फुट से ज्यादा थी. इतने बड़े आकार का अजगर बहुत कम ही देखने को मिलता है.

वहीं, ग्रामीणों ने बताया कि अजगर को आबादी किनारे में देखा गया था. भारी-भरकम आकार को देखकर आसपास के लोग सहम गए और मौके पर भीड़ जुट गई. हालांकि, वन विभाग की टीम ने सभी को सुरक्षित दूरी बनाकर रखने की अपील की. जिसके बाद अजगर को बिना किसी नुकसान के काबू में किया गया.