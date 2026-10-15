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GI टैग तो मिला, पर कन्नौज की खुशबू से अभी भी दूर पर्यटक, 10 साल बाद भी तैयार नहीं हुआ करोड़ों का संग्रहालय

'इत्र कैपिटल' से दूर टूरिस्ट! ( Photo Credit; ETV Bharat )

कन्नौज : "इत्र नगरी" के रूप में प्रसिद्ध, कन्नौज भारत का एक अनोखा शहर है, जो इत्र की सदियों पुरानी परंपरा के साथ पर्यटकों को लुभाता है. कन्नौज में कदम रखना एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने जैसा है जहां सुगंध हवा में नृत्य करती है. यहां की हवा भी चमेली, गुलाब और चंदन की खुशबू से महकती है. यहां की मिट्टी के हर एक कण में इत्र की ही महक बसी है. यहां बने इत्र की डिमांड देश-विदेशों तक है. खाड़ी देशों में इसकी मांग सबसे ज्यादा है.

यहां कई घरों में इत्र बनाया जाता है. कन्नौज शहर की संकरी गलियों में इत्र की खूशबू किसी को भी दीवाना बना लेंगी. यहां की गलियों में गुलाब, चंदन और चमेली की खुशबू आती है. कन्नौज में इत्र बनाने का काम सदियों से चला आ रहा है. सम्राट हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था. इस खुशबू भरे शहर का इतिहास 5000 साल से भी पुराना है.

10 साल बाद भी तैयार नहीं हुआ करोड़ों का संग्रहालय. (Video Credit; ETV Bharat) पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा : यहां की देग-भभका पद्धति से तैयार होने वाला इत्र व रूह इस शहर की सबसे बड़ी पहचान है, यही जिले का ओडीओपी उत्पाद भी है. इसे GI टैग भी मिल चुका है. गुलाब, बेला, चमेली, मेंहदी, केवड़ा और मिट्टी के अत्तर की परंपरा यहां पीढ़ियों से चली आ रही है. इस शिल्प की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसकी पूरी प्रक्रिया प्राकृतिक और देखने लायक है. फूलों की तुड़ाई, तांबे की देग में भाप से आसवन, भभके में उतरता तेल, बांस की नली, चमड़े के कुप्पे और महीनों तक चलने वाली परिपक्वता, यानी यह अपने आप में शिल्प पर्यटन का तैयार विषय है. कन्नौज के कण-कण में बसी है इत्र की महक. (Photo Credit; ETV Bharat) 10 साल बाद भी संग्रहालय अधूरा : इसी को ध्यान में रखकर यहां इत्र संग्रहालय की परिकल्पना सामने आई. जिसे देश के पहले इत्र संग्रहालय के रूप में प्रचारित किया गया. साथ में पुरातत्व संग्रहालय, प्राचीन मंदिर, टीले और गंगा घाट भी इस शहर को खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन असल सवाल व्यवस्था का है. इत्र विरासत को दुनिया के सामने लाने के लिए 2016 में पहले अंतरराष्ट्रीय इत्र संग्रहालय की नींव रखी गई. परफ्यूम पार्क (Perfume Park) का सपना दिखाया गया. लेकिन जमीन और प्रोजेक्ट बदल गया. करोड़ों के प्रावधान के बावजूद संग्रहालय 10 साल बाद भी पर्यटकों के लिए पूरी तरह नहीं खुला. इत्र संग्रहालय का कार्य यूपीडा द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है. यूपीसीडा के अधिकारी आशीष कुमार तोमर ने बताया कि इत्र संग्रहालय लेआउट में है, लेकिन अभी कोई बजट निर्धारित नहीं हुआ है. अभी स्टीमेट बनाया जा रहा है. इत्र पार्क में इत्र फैक्ट्री आ जाये उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी. नेचुरल परफ्यूम बनाने के लिए दुनियाभर में मशहूर है. (Photo Credit; ETV Bharat) 25 करोड़ रुपये जारी हुआ था बजट : 12 अप्रैल 2016 को अंतरराष्ट्रीय परफ्यूम म्यूजियम एवं पार्क की आधारशिला रखी गई थी. शुरुआत में परियोजना के लिए जमीन और बजट को लेकर कई बदलाव हुए. मार्च 2016 में सरकार ने परियोजना के लिए 25 करोड़ रुपये जारी किए. बाद में निर्माण कार्य यूपी राजकीय निर्माण निगम को सौंपा गया. 2018 में पहले चरण में 30 एकड़ के बजाय 50 एकड़ भूमि पर पार्क और संग्रहालय विकसित करने का निर्णय हुआ. जानिए संग्रहालय में कहां फंसा पेंच. (Photo Credit; ETV Bharat) प्रोजेक्ट पर CAG ने खड़े किए सवाल : अतिरिक्त भूमि की प्रक्रिया के चलते पहले जारी धनराशि वापस मंगाई गई. रिकॉर्ड के मुताबिक, 26 करोड़ में से 24.75 लाख खर्च होने के बाद 25.75 करोड़ वापस किए गए. यानी जिस परियोजना की शुरुआत करोड़ों रुपये की राशि से हुई, उसके शुरुआती चरण में वास्तविक खर्च का बड़ा हिस्सा निर्माण पूरा करने के बजाय धन वापसी में चला गया. CAG की रिपोर्ट ने इस मामले में एक और सवाल खड़ा किया. ऑडिट में पता चला कि वापस किए गए 25.75 करोड़ पर करीब 1.48 करोड़ का ब्याज भी वसूल नहीं किया गया था. कन्नौज में इत्र बनाने की 500 इकाइयां हैं. (Photo Credit; ETV Bharat) 2022 में फिर आया 100 करोड़ का प्रावधान : परियोजना को बाद में नए स्वरूप में आगे बढ़ाया गया. वर्ष 2022 के बजट में इत्र पार्क एवं संग्रहालय, कन्नौज के विकास के लिए 100 करोड़ का बजटीय प्रावधान ऋण के रूप में किया गया. सरकार की ओर से उस समय बताया गया कि 30 एकड़ भूमि पर 2.65 करोड़ की लागत से बाउंड्रीवाल और 38 करोड़ के सड़क, नाली एवं पुलिया विकास कार्य चल रहे हैं तथा इनकी भौतिक प्रगति लगभग 50 प्रतिशत थी. यानी परियोजना का फोकस केवल संग्रहालय भवन तक सीमित नहीं था. इसके साथ पूरा परफ्यूम पार्क, औद्योगिक इकाइयां, सड़क, नाली और अन्य आधारभूत सुविधाएं विकसित की जानी थीं. जानिए कन्नौज का इतिहास. (Photo Credit; ETV Bharat) 30 एकड़ में परफ्यूम पार्क बनना है : कन्नौज का परफ्यूम पार्क (Perfume Park) करीब 30 एकड़ क्षेत्र में दर्ज है. प्रस्तावित सुविधाओं में संग्रहालय के साथ ऑडिटोरियम, रिटेल शॉप, कार्यालय, फैक्ट्री और स्किल डेवलपमेंट जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं. इत्र एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन त्रिवेदी बताते हैं कि 2017 में स्वीकृत हुए इत्र पार्क में इत्र संग्रहालय बनने की अनुमति सरकार ने दे दी है, लेकिन अभी तक निर्माण के लिए बजट आवांटित नहीं किया है. इत्र पार्क में अभी तक 46 दुकानों का आवंटन हुआ. ऐसे तैयार किया जाता है इत्र. (Photo Credit; ETV Bharat) 500 छोटी-बड़ी इकाइयां : पवन त्रिवेदी बताते हैं कन्नौज का इत्र उद्योग लगभग 5000 साल पुराना है. राजा महाराजाओं के जमाने से इत्र बनाने की प्राकृतिक प्रक्रिया चली आ रही है. सरकारी आंकड़ों में कन्नौज में 350 इत्र इकाइयां काम कर रही हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो करीब 500 के आसपास छोटी-बड़ी इत्र इकाइयां संचालित हैं. इन इकाइयों में खेत में काम करने वाला किसान, खेतों से फूल तोड़ने वाला मजदूर और इत्र इकाइयों तक फुल पहुंचाने वाले मजदूर के अलावा इकाइयों में इत्र निकालने वाले कारीगरों को रोजगार मिलता है. इत्र में फूलों का 'जादू'. (Photo Credit; ETV Bharat) निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ : पवन त्रिवेदी ने कहा, कन्नौज का प्राकृतिक इत्र कंडा और लकड़ी जलाकर बनाया जाता है. ऐसे में वनों में लकड़ी की कटान ज्यादा होती है, लेकिन पशुपालक किसानों को फायदा मिलता है. उन्होंने कहा कि सरकार अगर गैस लाइन की व्यवस्था कर देती है, तो लकड़ी की खपत कम होगी और पर्यावरण स्वच्छ बना रहेगा. इत्र संग्रहालय की स्वीकृत तो मिल गई है, लेकिन अभी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है. इस कारण वहां पर अभी लोग नहीं आ रहे हैं. इत्र बनाने के लिए इस तरह की भट्ठियों का इस्तेमाल होता है. (Photo Credit; ETV Bharat)