GI टैग तो मिला, पर कन्नौज की खुशबू से अभी भी दूर पर्यटक, 10 साल बाद भी तैयार नहीं हुआ करोड़ों का संग्रहालय
रजनीश त्रिगुणायत के संपादन में कन्नौज से संवाददाता नित्य मिश्रा की खास रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 8:29 PM IST
कन्नौज : "इत्र नगरी" के रूप में प्रसिद्ध, कन्नौज भारत का एक अनोखा शहर है, जो इत्र की सदियों पुरानी परंपरा के साथ पर्यटकों को लुभाता है. कन्नौज में कदम रखना एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने जैसा है जहां सुगंध हवा में नृत्य करती है. यहां की हवा भी चमेली, गुलाब और चंदन की खुशबू से महकती है. यहां की मिट्टी के हर एक कण में इत्र की ही महक बसी है. यहां बने इत्र की डिमांड देश-विदेशों तक है. खाड़ी देशों में इसकी मांग सबसे ज्यादा है.
यहां कई घरों में इत्र बनाया जाता है. कन्नौज शहर की संकरी गलियों में इत्र की खूशबू किसी को भी दीवाना बना लेंगी. यहां की गलियों में गुलाब, चंदन और चमेली की खुशबू आती है. कन्नौज में इत्र बनाने का काम सदियों से चला आ रहा है. सम्राट हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था. इस खुशबू भरे शहर का इतिहास 5000 साल से भी पुराना है.
पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा : यहां की देग-भभका पद्धति से तैयार होने वाला इत्र व रूह इस शहर की सबसे बड़ी पहचान है, यही जिले का ओडीओपी उत्पाद भी है. इसे GI टैग भी मिल चुका है. गुलाब, बेला, चमेली, मेंहदी, केवड़ा और मिट्टी के अत्तर की परंपरा यहां पीढ़ियों से चली आ रही है. इस शिल्प की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसकी पूरी प्रक्रिया प्राकृतिक और देखने लायक है. फूलों की तुड़ाई, तांबे की देग में भाप से आसवन, भभके में उतरता तेल, बांस की नली, चमड़े के कुप्पे और महीनों तक चलने वाली परिपक्वता, यानी यह अपने आप में शिल्प पर्यटन का तैयार विषय है.
10 साल बाद भी संग्रहालय अधूरा : इसी को ध्यान में रखकर यहां इत्र संग्रहालय की परिकल्पना सामने आई. जिसे देश के पहले इत्र संग्रहालय के रूप में प्रचारित किया गया. साथ में पुरातत्व संग्रहालय, प्राचीन मंदिर, टीले और गंगा घाट भी इस शहर को खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन असल सवाल व्यवस्था का है. इत्र विरासत को दुनिया के सामने लाने के लिए 2016 में पहले अंतरराष्ट्रीय इत्र संग्रहालय की नींव रखी गई. परफ्यूम पार्क (Perfume Park) का सपना दिखाया गया. लेकिन जमीन और प्रोजेक्ट बदल गया. करोड़ों के प्रावधान के बावजूद संग्रहालय 10 साल बाद भी पर्यटकों के लिए पूरी तरह नहीं खुला.
इत्र संग्रहालय का कार्य यूपीडा द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है. यूपीसीडा के अधिकारी आशीष कुमार तोमर ने बताया कि इत्र संग्रहालय लेआउट में है, लेकिन अभी कोई बजट निर्धारित नहीं हुआ है. अभी स्टीमेट बनाया जा रहा है. इत्र पार्क में इत्र फैक्ट्री आ जाये उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी.
25 करोड़ रुपये जारी हुआ था बजट : 12 अप्रैल 2016 को अंतरराष्ट्रीय परफ्यूम म्यूजियम एवं पार्क की आधारशिला रखी गई थी. शुरुआत में परियोजना के लिए जमीन और बजट को लेकर कई बदलाव हुए. मार्च 2016 में सरकार ने परियोजना के लिए 25 करोड़ रुपये जारी किए. बाद में निर्माण कार्य यूपी राजकीय निर्माण निगम को सौंपा गया. 2018 में पहले चरण में 30 एकड़ के बजाय 50 एकड़ भूमि पर पार्क और संग्रहालय विकसित करने का निर्णय हुआ.
प्रोजेक्ट पर CAG ने खड़े किए सवाल : अतिरिक्त भूमि की प्रक्रिया के चलते पहले जारी धनराशि वापस मंगाई गई. रिकॉर्ड के मुताबिक, 26 करोड़ में से 24.75 लाख खर्च होने के बाद 25.75 करोड़ वापस किए गए. यानी जिस परियोजना की शुरुआत करोड़ों रुपये की राशि से हुई, उसके शुरुआती चरण में वास्तविक खर्च का बड़ा हिस्सा निर्माण पूरा करने के बजाय धन वापसी में चला गया. CAG की रिपोर्ट ने इस मामले में एक और सवाल खड़ा किया. ऑडिट में पता चला कि वापस किए गए 25.75 करोड़ पर करीब 1.48 करोड़ का ब्याज भी वसूल नहीं किया गया था.
2022 में फिर आया 100 करोड़ का प्रावधान : परियोजना को बाद में नए स्वरूप में आगे बढ़ाया गया. वर्ष 2022 के बजट में इत्र पार्क एवं संग्रहालय, कन्नौज के विकास के लिए 100 करोड़ का बजटीय प्रावधान ऋण के रूप में किया गया. सरकार की ओर से उस समय बताया गया कि 30 एकड़ भूमि पर 2.65 करोड़ की लागत से बाउंड्रीवाल और 38 करोड़ के सड़क, नाली एवं पुलिया विकास कार्य चल रहे हैं तथा इनकी भौतिक प्रगति लगभग 50 प्रतिशत थी. यानी परियोजना का फोकस केवल संग्रहालय भवन तक सीमित नहीं था. इसके साथ पूरा परफ्यूम पार्क, औद्योगिक इकाइयां, सड़क, नाली और अन्य आधारभूत सुविधाएं विकसित की जानी थीं.
30 एकड़ में परफ्यूम पार्क बनना है : कन्नौज का परफ्यूम पार्क (Perfume Park) करीब 30 एकड़ क्षेत्र में दर्ज है. प्रस्तावित सुविधाओं में संग्रहालय के साथ ऑडिटोरियम, रिटेल शॉप, कार्यालय, फैक्ट्री और स्किल डेवलपमेंट जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं. इत्र एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन त्रिवेदी बताते हैं कि 2017 में स्वीकृत हुए इत्र पार्क में इत्र संग्रहालय बनने की अनुमति सरकार ने दे दी है, लेकिन अभी तक निर्माण के लिए बजट आवांटित नहीं किया है. इत्र पार्क में अभी तक 46 दुकानों का आवंटन हुआ.
500 छोटी-बड़ी इकाइयां : पवन त्रिवेदी बताते हैं कन्नौज का इत्र उद्योग लगभग 5000 साल पुराना है. राजा महाराजाओं के जमाने से इत्र बनाने की प्राकृतिक प्रक्रिया चली आ रही है. सरकारी आंकड़ों में कन्नौज में 350 इत्र इकाइयां काम कर रही हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो करीब 500 के आसपास छोटी-बड़ी इत्र इकाइयां संचालित हैं. इन इकाइयों में खेत में काम करने वाला किसान, खेतों से फूल तोड़ने वाला मजदूर और इत्र इकाइयों तक फुल पहुंचाने वाले मजदूर के अलावा इकाइयों में इत्र निकालने वाले कारीगरों को रोजगार मिलता है.
निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ : पवन त्रिवेदी ने कहा, कन्नौज का प्राकृतिक इत्र कंडा और लकड़ी जलाकर बनाया जाता है. ऐसे में वनों में लकड़ी की कटान ज्यादा होती है, लेकिन पशुपालक किसानों को फायदा मिलता है. उन्होंने कहा कि सरकार अगर गैस लाइन की व्यवस्था कर देती है, तो लकड़ी की खपत कम होगी और पर्यावरण स्वच्छ बना रहेगा. इत्र संग्रहालय की स्वीकृत तो मिल गई है, लेकिन अभी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है. इस कारण वहां पर अभी लोग नहीं आ रहे हैं.
पर्यटकों के लिए कई होटल खुले : शहर भ्रमण पर जो भी सैलानी आते हैं, उसकी गिनती पर्यटन विभाग करता है. बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए इत्र इकाइयों तक जाने के लिए कोई तय भ्रमण मार्ग और अनुमति व्यवस्था नहीं है. सैलानियों के ठहरने के लिए कई होटल खुल गये हैं. कन्नौज के इत्र और इतिहास को बताने लिए पर्यटन विभाग द्वारा गाइड की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.
पुरातत्व संग्रहालय ऐतिहासिक धरोहरों में : कन्नौज का राजकीय पुरातत्व संग्रहालय जिले की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरों में है. यहां मौर्य, कुषाण, गुप्त, उत्तर-गुप्त और हर्षकाल से जुड़ी पुरातात्विक सामग्री का उल्लेख सरकारी वेबसाइट पर मिलता है. जिला प्रशासन की वेबसाइट के मुताबिक, संग्रहालय सामान्यतः सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलता है और प्रवेश शुल्क 5 रुपये है. हाल ही में पुरातत्व संग्रहालय में टिकट लगना शुरू हुआ है.
2023 में 91 विदेशी पर्यटक आए : एक साल में कितने लोग टिकट लेकर संग्रहालय देखने पहुंचे हैं, इसका कोई अभी आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है. भारतीय और विदेशी पर्यटकों का अलग-अलग आंकड़ा है. पुराने पर्यटन विभाग के आंकड़ों में वर्ष 2023 में कन्नौज में 9,20,603 घरेलू और सिर्फ 91 विदेशी पर्यटक पहुंचे. कन्नौज का इत्र अंतरराष्ट्रीय बाजार में जाता है. विदेशी खरीदार और परफ्यूम उद्योग से जुड़े लोग भी यहां आते हैं, लेकिन पर्यटन विभाग के सामान्य आंकड़े में विदेशी पर्यटकों की संख्या बहुत कम दिखाई देती है.
2025 में 21.73 पर्यटक पहुंचे : कन्नौज में बड़ी संख्या में लोग पर्यटन के लिए नहीं बल्कि इत्र खरीदने, व्यापार करने, सैंपल लेने या उत्पादन देखने आते हैं. लेकिन ऐसे लोगों की कोई सार्वजनिक, समेकित और नियमित गिनती दिखाई नहीं देती. लेकिन कन्नौज में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है. 2024 में करीब 13 लाख और 2025 में 21.73 लाख से अधिक पर्यटक इत्र नगरी पहुंचे.
संगठनों में भी मतभेद : यूपी पर्यटन विभाग ने भी 2026 में कन्नौज के पारंपरिक इत्र कारखानों को पर्यटन से जोड़ने की दिशा में FAM Tour कराया, जिसमें टूर ऑपरेटरों और अन्य पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों को पारंपरिक इकाइयों में इत्र बनते हुए दिखाया गया. कन्नौज के प्रमुख इत्र व्यापारी निशीष तिवारी बताते हैं कि इत्र एसोसिएशन कन्नौज के पदाधिकारी और इत्र व्यापारियों के बीच मतभेद के चलते बहुत सारी सरकारी योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पातीं. संगठन व्यापारियों को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं देता है और ना ही किसी प्रकार की कोई राय लेता है. कन्नौज का इत्र बाजार कन्नौज मुख्यालय पर ही है. सरकार द्वारा जो इत्र पार्क बनाया जा रहा है वह बहुत दूरी पर स्थित है. इसके चलते कन्नौज का इत्र व्यापारी वहां जाने को तैयार नहीं है.
परफ्यूम टूरिज्म पर हो रहा काम : कन्नौज के पर्यटन अधिकारी डॉ. एम मकबूल ने बताया कि परफ्यूम टूरिज्म को लेकर काम कर रहे हैं. परफ्यूम टूरिज्म से संबंधित कई ब्रोसर भी बनवाए हैं. यहां के ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को भी कवर किया जा रहा है. यहां की परफ्यूम इकाइयों का प्रमोशन किया जाएगा. टूरिस्ट यहां पर अधिक से अधिक संख्या में आएं इसके लिए भी काम हो रहा है. कन्नौज में स्पेन और फ्रांस से जुड़े हुए कुछ टूरिस्ट आए थे. हम लोगों ने भ्रमण कराया. इसके अलावा जो हमारे इत्र के बागान हैं या फिर फूलों से संबंधित खेती है उसका विजिट कराया है. हिस्टोरिकल, रिलिजियस प्लेस हैं सभी जगहों पर विजिट कराया गया था.
प्राकृतिक गुणों से लबरेज है ये इत्र : आज फ्रांस के ग्रास शहर का परफ्यूम लोगों की पहली पसंद बना हुआ है. उसी प्रकार कभी किसी दौर में कन्नौज का इत्र लोगों की पहली पसंद हुआ करता था. हालांकि, आज भी कन्नौज में बना अलीगढ़ के दश्मक गुलाबों वाला इत्र दुनियाभर में मशहूर है. कन्नौज का बना इत्र पूरी तरह प्राकृतिक गुणों वाला और एल्कोहल मुक्त होता है. इसी वजह से कुछ रोगों जैसे नींद न आना, एंग्जाइटी और स्ट्रेस आदि में यहां के इत्र की खुशबू रामबाण इलाज मानी जाती है.
यहां का इत्र है लोगों की पहली पसंद : आज भी परंपरागत इत्र की महक जिसमें गुलाब, बेला, केवड़ा, चमेली, मेहंदी, और गेंदा को पसंद करने वाले लोगों की कमी नहीं है. इसके अलावा कुछ खास किस्म के इत्र जैसे शमामा, शमाम-तूल-अंबर और मास्क-अंबर भी हैं. सबसे कीमती इत्र अदर ऊद है, जिसे असम की एक विशेष लकड़ी 'आसामकीट' से बनाते हैं. इस इत्र के एक ग्राम की कीमत 5 हजार रुपये तक है.
अदर ऊद की बाजार में कीमत 50 लाख रुपये प्रति किलो तक होती है. गुलाब से बनने वाला इत्र भी करीब 3 लाख रुपये किलो तक में खरीदा जाता है. कन्नौज में सुगंधित तेल की कीमत 25 रुपये से लेकर लाखों में होती है. साथ ही यहां के जैसमिन, खस, कस्तूरी, चंदन और मिट्टी अत्तर बेहद मशहूर हैं.
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