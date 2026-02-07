ETV Bharat / state

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले- 'घूसखोर पंडत' टाइटल ही गलत; हाईकोर्ट में याचिका

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले- 'घूसखोर पंडत' टाइटल ही गलत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी/प्रयागराज: OTT पर रिलीज होने जा रही मूवी 'घूसखोर पंडत' का विरोध जारी है. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी फिल्म को ब्राह्मणों के खिलाफ साजिश करार दिया है. उन्होंने फिल्म को टाइटल को गलत बताया और कहा कि यह टाइटल होना ही नहीं चाहिए. वहीं, दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने याचिका दायर करके केंद्र सरकार से मूवी के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की है. वाराणसी में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि घूसखोर पंडित यह शीर्षक बनता ही नहीं है. घूसखोरी कौन कर सकता है? जो किसी पद पर हो, जिसके हाथ में कोई अधिकार हो. उन अधिकारों से वह किसी को उपकृत कर सकता हो, या कोई उपकृत होने के लिए उसके सामने आए तो वह कहे कि हम तभी वह कार्य करेंगे जब तुम घूस दोगे. पंडितों के पास कोई अधिकार रह ही कहां गया है. नौकरी मिल नहीं रही है, व्यवसाय कर नहीं रहे हैं. उपकार करेंगे कैसे? इसलिए घूसखोर पंडित शब्द बनता ही नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर ब्राह्मण किसी नौकरी में है तो वह पंडित नहीं कहलाता है. पंडित वही है जो पूजा पाठ करता है. जो वेद अध्ययन आदि से अपनी कमाई कर रहा है, अपना पेट और घर परिवार पाल रहा है. उसके पास घूस लेने का मौका है ही नहीं. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद. (Video Credit: ETV Bharat) यह चिढ़ाने के लिए, ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए और हिंदू समाज में विभाजन के लिए किया गया है. उसी साजिश में एक और आहुति डालने के लिए इस तरह का शीर्षक फिल्म का रखा गया है. शंकराचार्य ने कहा कि ब्राह्मणों को लगातार निशाने पर लिए जाने की एक यह कड़ी है लगातार ब्राह्मण निशाने पर हैं.