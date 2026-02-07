शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले- 'घूसखोर पंडत' टाइटल ही गलत; हाईकोर्ट में याचिका
वाराणसी में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि घूसखोर पंडित यह शीर्षक बनता ही नहीं है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 7, 2026 at 7:08 AM IST
वाराणसी/प्रयागराज: OTT पर रिलीज होने जा रही मूवी 'घूसखोर पंडत' का विरोध जारी है. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी फिल्म को ब्राह्मणों के खिलाफ साजिश करार दिया है. उन्होंने फिल्म को टाइटल को गलत बताया और कहा कि यह टाइटल होना ही नहीं चाहिए. वहीं, दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने याचिका दायर करके केंद्र सरकार से मूवी के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की है.
वाराणसी में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि घूसखोर पंडित यह शीर्षक बनता ही नहीं है. घूसखोरी कौन कर सकता है? जो किसी पद पर हो, जिसके हाथ में कोई अधिकार हो. उन अधिकारों से वह किसी को उपकृत कर सकता हो, या कोई उपकृत होने के लिए उसके सामने आए तो वह कहे कि हम तभी वह कार्य करेंगे जब तुम घूस दोगे. पंडितों के पास कोई अधिकार रह ही कहां गया है. नौकरी मिल नहीं रही है, व्यवसाय कर नहीं रहे हैं. उपकार करेंगे कैसे? इसलिए घूसखोर पंडित शब्द बनता ही नहीं है.
उन्होंने कहा कि अगर ब्राह्मण किसी नौकरी में है तो वह पंडित नहीं कहलाता है. पंडित वही है जो पूजा पाठ करता है. जो वेद अध्ययन आदि से अपनी कमाई कर रहा है, अपना पेट और घर परिवार पाल रहा है. उसके पास घूस लेने का मौका है ही नहीं.
यह चिढ़ाने के लिए, ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए और हिंदू समाज में विभाजन के लिए किया गया है. उसी साजिश में एक और आहुति डालने के लिए इस तरह का शीर्षक फिल्म का रखा गया है. शंकराचार्य ने कहा कि ब्राह्मणों को लगातार निशाने पर लिए जाने की एक यह कड़ी है लगातार ब्राह्मण निशाने पर हैं.
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री योगी को 40 दिन का समय दिया है. हम उनको 40 दिन का समय देकर राज्य माता के तौर पर गौ माता को प्रतिष्ठित करने की मांग कर चुके हैं. गौ हत्या को बंद करने की भी हमने अपील की है. उनके एक मंत्री ने सरकार की तरफ से एक वक्तव्य दिया जो वह पढ़ रहे थे.
सरकार की तरफ से उनको जो कहने के लिए कहा गया, उन्होंने वह बात कही. मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गौ रक्षा का बहुत कड़ा कानून है, लेकिन कानून कहने से नहीं कागज में बताने से नहीं बल्कि जमीन पर दिखाने से होता है.
हमने मुख्यमंत्री को खत लिखा है, जिसमें हमने 5 मांग रखी है. इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जो कंटेनर निर्यात के लिए जा रहे हैं, जिसमें मांस रखा जा रहा है. उन्हें हमारे लोग चेक करें, क्योंकि गौ मांस भेजकर उसे भैंस का मांस बताया जाता है. इसकी जांच होनी चाहिए. ताकि यह स्पष्ट हो कि यहां से गौ माता का मांस बाहर भेजा जा रहा है कि नहीं.
घूसखोर पंडित फिल्म पर रोक की मांग: इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और इंडियन लायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष कुमार त्रिपाठी ने केंद्र सरकार से घूसखोर पंडित नामक फिल्म के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की है.
त्रिपाठी ने कहा कि यूजीसी की समाज में विभाजन की चाल के बाद यह फिल्म आग में घी का काम करेगी. इससे समाज में वैमनस्यता बढ़ेगी और सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फिल्म के निर्माता, निर्देशक, प्रकाशक और एक्टर को रासुका के तहत गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है.
