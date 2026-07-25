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रांची में धूमधाम से संपन्न हुई घुरती रथ यात्रा, भाई-बहनों संग भगवान जगन्नाथ लौटे मुख्य मंदिर

रांची में घुरती रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई. रथ यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया.

Ghurti Ratha Yatra in Ranchi
रांची में घुरती रथ यात्रा में शामिल श्रद्धालु. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 25, 2026 at 8:00 PM IST

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रांचीः 9 दिनों तक अपने मौसी के घर में निवास करने के बाद भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ वापस अपने मंदिर लौट आए. भगवान को मौसी बाड़ी से मंदिर तक लाने के लिए भक्तों के द्वारा घुरती रथ यात्रा निकाली गई. भगवान जगन्नाथ को उनके भाई और बहन के साथ गाजे-बाजे और जयकारे के साथ वापस मंदिर लाया गया.

तीनों भाई-बहन वापस लौटे मुख्य मंदिर

नौ दिनों तक मौसीबाड़ी में प्रवास के बाद शनिवार को भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की घुरती रथ यात्रा (बहुदा यात्रा) श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई. हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में तीनों देव विग्रहों की मंदिर वापसी हुई. इस दौरान पूरे मार्ग में "जय जगन्नाथ" के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास भी भगवान जगन्नाथ की घुरती रथ यात्रा में भाग लेने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान रघुवर दास ने भगवान जगन्नाथ का रथ भी खींचा.

घुरती रथ यात्रा में शामिल पूर्व सीएम रघुवर दास का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़

शनिवार की सुबह से ही जगन्नाथपुर मौसी बाड़ी मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी थी. धार्मिक अनुष्ठानों और विशेष पूजा-अर्चना के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को भव्य रथों पर विराजमान कराया गया. इसके बाद पारंपरिक विधि-विधान के साथ घुरती रथ यात्रा शुरू हुई. श्रद्धालुओं ने रथ की रस्सियां खींचकर भगवान को उनके मूल मंदिर तक पहुंचाया.

Ghurti Ratha Yatra in Ranchi
रथ खींचते पूर्व सीएम रघुवर दास. (फोटो-ईटीवी भारत)

मान्यता है कि रथ खींचने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. रथ यात्रा के दौरान पूरे मार्ग को रंग-बिरंगी सजावट, फूलों और धार्मिक ध्वजों से सजाया गया था. जगह-जगह श्रद्धालुओं ने भगवान की आरती उतारी और पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया. भजन-कीर्तन के साथ-साथ जय जगन्नाथ हर तरफ गूंजते रहे. घुरती रथ यात्रा में महिलाओं, बच्चों और युवाओं सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया.

Ghurti Ratha Yatra in Ranchi
रथ पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा. (फोटो-ईटीवी भारत)

मूल मंदिर में महाप्रभु का हुआ स्वागत

मूल मंदिर पहुंचने के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ स्वागत किया गया. विशेष पूजा-अर्चना के बाद तीनों देव विग्रहों को गर्भगृह में विराजमान कराया गया.

Ghurti Ratha Yatra in Ranchi
रांची में घुरती रथ यात्रा में शामिल श्रद्धालु. (फोटो-ईटीवी भारत)

पुलिस रही अलर्ट

घुरती रथ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे. संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बलों, दंडाधिकारियों की तैनाती की गई थी. साथ ही सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही थी. यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए कई स्थानों पर ट्रैफिक रूट में बदलाव भी किए गए थे.

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जगन्नाथपुर मेला में लोगों की भीड़. (फोटो-ईटीवी भारत)

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