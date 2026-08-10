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करोड़ों की पार्किंग बनी कूड़ा घर! 17 साल बाद भी नहीं मिला वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, घुमारवीं में कचरे की समस्या से लोग परेशान

लोगों का कहना है कि शहर में जगह-जगह कूड़ा दिखाई देने से घुमारवीं की सुंदरता भी खराब हो रही है.

घुमारवीं में कचरे की समस्या से लोग परेशान
घुमारवीं में कचरे की समस्या से लोग परेशान (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 5:29 PM IST

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बिलासपुर: बिलासपुर जिले की नगर परिषद घुमारवीं के गठन को करीब 17 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन शहर आज भी स्थायी कूड़ा निस्तारण संयंत्र का इंतजार कर रहा है. बढ़ती आबादी के साथ कचरे की मात्रा भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसके स्थायी समाधान के लिए अब तक कोई संयंत्र धरातल पर नहीं उतर पाया. स्थिति यह है कि करीब एक करोड़ रुपये की लागत से तैयार पार्किंग भवन का इस्तेमाल कूड़ा रखने के लिए किया जा रहा है. इससे आसपास रहने वाले लोगों को गंदगी और दुर्गंध की परेशानी झेलनी पड़ रही है. हालांकि नगर परिषद का दावा है कि अब संयंत्र के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है और मामला वन विभाग की मंजूरी के लिए भेजा गया है.

घुमारवीं में कचरे की समस्या से लोग परेशान (ETV BHARAT)

घुमारवीं में कूड़ा निस्तारण संयंत्र स्थापित करने की मांग लंबे समय से उठती रही है. अलग-अलग समय में नगर परिषद और जनप्रतिनिधियों की ओर से इसके लिए प्रयास किए गए, लेकिन जमीन उपलब्ध न होने के कारण योजना आगे नहीं बढ़ सकीय करीब डेढ़ दशक पहले तत्कालीन विधायक और वर्तमान तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बजोहा वार्ड में कूड़ा निस्तारण संयंत्र स्थापित करने की पहल की थी. हालांकि स्थानीय विरोध के चलते यह योजना सिरे नहीं चढ़ पाई. इसके बाद भी नगर परिषद स्थायी विकल्प तलाशने में सफल नहीं हो सकी.

17 साल बाद भी नहीं मिला वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट
17 साल बाद भी नहीं मिला वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट (ETV BHARAT)

सीमेंट कंपनियों पर निर्भर है कूड़ा प्रबंधन

फिलहाल शहर से निकलने वाले सूखे कचरे को सीमेंट फैक्टरियों में भेजा जाता है, जबकि बाकी कचरे के लिए अलग वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है. समस्या तब बढ़ जाती है, जब सीमेंट उद्योग कचरा लेने से इनकार कर देते हैं. ऐसी स्थिति में शहर में जगह-जगह कूड़े के ढेर लगने लगते हैं और सफाई व्यवस्था प्रभावित होती है. स्थानीय लोगों का कहना है कि गर्मी और बरसात के मौसम में दुर्गंध और गंदगी की समस्या और ज्यादा गंभीर हो जाती है.

करोड़ों की पार्किंग बनी कूड़ा घर!
करोड़ों की पार्किंग बनी कूड़ा घर! (ETV BHARAT)

पार्किंग भवन में रखा जा रहा कचरा

स्थायी व्यवस्था नहीं होने के कारण करोड़ों रुपये की लागत से निर्मित पार्किंग भवन का इस्तेमाल कूड़ा भंडारण के लिए किया जा रहा है. लोगों का कहना है कि जिस भवन का निर्माण सार्वजनिक सुविधा के लिए किया गया था, वहां कचरा जमा होने से आसपास का वातावरण प्रभावित हो रहा है. लोगों का आरोप है कि शहर में जगह-जगह कूड़ा दिखाई देने से घुमारवीं की सुंदरता भी खराब हो रही है और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का सामना करना पड़ रहा है.

शहर में जगह-जगह दिखाई देता है कूड़ा
शहर में जगह-जगह दिखाई देता है कूड़ा (ETV BHARAT)

स्थानीय निवासी विशाल ने कहा कि कूड़े की समस्या हर चुनाव में प्रमुख मुद्दा बनती है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद मामला फिर पीछे चला जाता है. उन्होंने कहा कि शहर में कूड़ा प्रबंधन के लिए स्थायी व्यवस्था या आधुनिक तकनीक अपनाने की जरूरत है. वहीं स्थानीय निवासी महेंद्र पाल ने कहा कि समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है. उन्होंने उम्मीद जताई कि वर्तमान नगर परिषद प्रतिनिधि इस मुद्दे को प्राथमिकता देते हुए प्रभावी नीति तैयार करेंगे.

पार्किंग भवन में रखा जा रहा कचरा
पार्किंग भवन में रखा जा रहा कचरा (ETV BHARAT)

क्या कहता है प्रशासन?

नगर परिषद घुमारवीं के कार्यकारी अधिकारी खेम चंद वर्मा ने बताया कि कूड़ा निस्तारण संयंत्र के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है. जमीन से संबंधित मामला वन विभाग की स्वीकृति के लिए भेजा गया है. उन्होंने कहा कि भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होते ही संयंत्र के निर्माण की दिशा में काम शुरू कर दिया जाएगा. नगर परिषद के अनुसार स्थायी समाधान के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं. अब शहरवासियों की नजर इस बात पर है कि 17 साल से चली आ रही कूड़ा प्रबंधन की समस्या वास्तव में कब खत्म होती है.

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