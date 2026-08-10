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करोड़ों की पार्किंग बनी कूड़ा घर! 17 साल बाद भी नहीं मिला वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, घुमारवीं में कचरे की समस्या से लोग परेशान

घुमारवीं में कचरे की समस्या से लोग परेशान ( ETV BHARAT )