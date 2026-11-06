इस फोरलेन से दिवाली पर हिमाचल में घर आने का बना रहे हैं प्लान? 12 नवंबर तक बदला गया है ट्रैफिक रूट
दिवाली के चलते घुमारवीं में विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है. सरकाघाट, हमीरपुर और कांगड़ा जाने वाले वाहन चालक जानें नए रूट.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 7:32 PM IST
घुमारवी: अगर आप कीरतपुर-मनाली फोरलेन से घुमारवीं होकर सरकाघाट, हमीरपुर या कांगड़ा की ओर जाने की योजना बना रहे हैं तो निकलने से पहले नया ट्रैफिक रूट प्लान जरूर देख लें. दिवाली के त्योहार के चलते घुमारवीं बाजार में बढ़ने वाली भीड़ और वाहनों की अतिरिक्त आवाजाही को देखते हुए प्रशासन ने विशेष यातायात व्यवस्था लागू की है. इसके तहत अलग-अलग दिशाओं से आने-जाने वाले वाहनों के रूट में बदलाव किया गया है. यह व्यवस्था 12 नवंबर तक प्रभावी रहेगी.
उपमंडलाधिकारी घुमारवीं अभिषेक बरवाल ने बताया कि दिवाली के दौरान बाहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपने घरों और बाजारों में पहुंचते हैं. वहीं, त्योहार के बाद वापस लौटने वाले वाहनों की संख्या में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है. ऐसे में घुमारवीं शहर में यातायात जाम की समस्या से निपटने और वाहनों की आवाजाही सुचारू बनाए रखने के लिए यह विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है. इसकी अनुपालना करवाने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन को सौंपी गई है.
प्रशासन के निर्धारित रूट प्लान के अनुसार सरकाघाट, जाहू और कुठेड़ा की ओर जाने वाले वाहनों को भगेड़ फोरलेन से पनोह और टकरेड़ा के रास्ते भेजा जाएगा. वहीं, हमीरपुर की ओर से आने वाले भारी वाहनों को निहारी से बरठीं, पनौल और भगेड़ के रास्ते डायवर्ट किया जाएगा. इसके अलावा यातायात का दबाव बढ़ने की स्थिति में हमीरपुर की ओर जाने वाले छोटे वाहनों को भगेड़, पनौल, सुन्हाणी, बरठीं और निहारी के वैकल्पिक रूट से भेजने की व्यवस्था रहेगी.
यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने भगेड़ से निहारी बाजार तक ओवरटेकिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है. इसके अलावा घुमारवीं शहर में सड़क किनारे वाहन पार्क करने की अनुमति नहीं होगी. वाहन चालकों को अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े करने होंगे, ताकि सड़कों पर यातायात बाधित न हो.
इसके साथ ही एसडीएम अभिषेक बरवाल ने बताया कि 'घुमारवीं बस स्टैंड के बाहर बसें खड़ी करने की अनुमति नहीं होगी. बस चालकों को निर्धारित स्थान पर ही बसें खड़ी करनी होंगी, ताकि बस स्टैंड के आसपास यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो और जाम की स्थिति पैदा न हो. प्रशासन ने इस व्यवस्था का सख्ती से पालन सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं.'
एसडीएम अभिषेक बरवाल ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे 12 नवंबर तक लागू विशेष ट्रैफिक प्लान का पालन करें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें. उन्होंने स्पष्ट किया कि यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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