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इस फोरलेन से दिवाली पर हिमाचल में घर आने का बना रहे हैं प्लान? 12 नवंबर तक बदला गया है ट्रैफिक रूट

घुमारवीं में ट्रैफिक रूट में किया गया बदलाव ( ETV Bharat )

घुमारवी: अगर आप कीरतपुर-मनाली फोरलेन से घुमारवीं होकर सरकाघाट, हमीरपुर या कांगड़ा की ओर जाने की योजना बना रहे हैं तो निकलने से पहले नया ट्रैफिक रूट प्लान जरूर देख लें. दिवाली के त्योहार के चलते घुमारवीं बाजार में बढ़ने वाली भीड़ और वाहनों की अतिरिक्त आवाजाही को देखते हुए प्रशासन ने विशेष यातायात व्यवस्था लागू की है. इसके तहत अलग-अलग दिशाओं से आने-जाने वाले वाहनों के रूट में बदलाव किया गया है. यह व्यवस्था 12 नवंबर तक प्रभावी रहेगी.

उपमंडलाधिकारी घुमारवीं अभिषेक बरवाल ने बताया कि दिवाली के दौरान बाहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपने घरों और बाजारों में पहुंचते हैं. वहीं, त्योहार के बाद वापस लौटने वाले वाहनों की संख्या में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है. ऐसे में घुमारवीं शहर में यातायात जाम की समस्या से निपटने और वाहनों की आवाजाही सुचारू बनाए रखने के लिए यह विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है. इसकी अनुपालना करवाने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन को सौंपी गई है.