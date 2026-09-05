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कांग्रेस मिनिस्टर के गृह क्षेत्र में क्यों धरने पर बैठे सांसद सिकंदर कुमार और पूर्व मंत्री, बोले एक थाने में नहीं चलेंगे दो कानून

घुमारवीं में सोशल मीडिया पोस्ट पर एफआईआर के खिलाफ बीजेपी का धरना दूसरे दिन जारी रहा. राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार भी धरने पर पहुंचे.

धरने पर पहुंचे सांसद सिकंदर कुमार
धरने पर पहुंचे सांसद सिकंदर कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 7:43 PM IST

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घुमारवीं: जिला बिलासपुर के घुमारवीं में सोशल मीडिया विवाद से जुड़ा एफआईआर मामला अब पूरी तरह सियासी रंग लेता नजर आ रहा है. भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई नहीं होने के आरोपों को लेकर शुरू हुए भाजपा के क्रमिक धरने में शनिवार को राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार भी शामिल हुए. उन्होंने धरनास्थल पर पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं का समर्थन किया. पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग के नेतृत्व में घुमारवीं थाना परिसर के बाहर चल रहा यह धरना दूसरे दिन भी जारी रहा.

भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर व कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर ना होने के के विरोध में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थाना परिसर के बाहर धरने पर डटे रहे. राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी के लिए कानून एक समान होना चाहिए और शिकायतों पर निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए. एक ही पुलिस थाने में दो तरह के कानून नहीं चल सकते. देश में धारा 370 हट चुकी है, लेकिन घुमारवीं में अभी भी एक थाने में दो विधान चलते दिखाई दे रहे हैं.

एक थाने में नहीं चल सकते दो विधानः राजेंद्र गर्ग (ETV Bharat)

सिंकदर कुमार ने कहा कि 'पुलिस प्रशासन राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है और भाजपा कार्यकर्ताओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है. लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करना दुर्भाग्यपूर्ण है. प्रदेश सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी दबाने का प्रयास कर रही है और पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जिसका भाजपा पुरजोर विरोध करती है. जब तक भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं होता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, तब तक पार्टी का क्रमिक धरना जारी रहेगा. भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाती रहेगी और कार्यकर्ताओं के सम्मान व अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी. भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग उठाई. भाजपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा जिसकी जिम्मेवारी सरकार व पुलिस प्रशासन की होगी.'

राजेश धर्माणी पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने पर FIR

दरअसल, कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी के मीडिया प्रभारी राजीव शर्मा और एपीएमसी जिला बिलासपुर के चेयरमैन सतपाल की शिकायत पर घुमारवीं थाने में पुलिस ने भाजपा के तीन कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया. एफआईआर के अनुसार, फेसबुक पर राजेश धर्माणी को लेकर एक पोस्ट प्रकाशित की गई थी. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि पोस्ट में मंत्री के खिलाफ गंभीर और मानहानिकारक बातें लिखी गईं. शिकायत में पोस्ट के उस हिस्से का भी उल्लेख है, जिसमें कथित तौर पर बिलासपुर से जुड़े मामलों में मंत्री के "अटैचियां" यानी सूटकेस लेने की बात कही गई थी. शिकायत में इन आरोपों को झूठा, दुर्भावनापूर्ण और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताया गया है. मारवीं थाने में 2 सितंबर को भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(2), 356(2) और 336(4) के तहत मामला दर्ज किया. शिकायत में सोशल मीडिया के जरिए कथित झूठी और दुर्भावनापूर्ण जानकारी फैलाने, मानहानिकारक आरोप लगाने और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के इस्तेमाल से जुड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी.

बीजेपी ने लगाया भेदभाव का आरोप

दूसरी तरफ पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आरोप लगाया कि मंडल अध्यक्ष सुरेश कुमार, विजय शर्मा और मीडिया प्रभारी महेंद्र पाल रत्तवान के खिलाफ बिना उचित जांच और पूछताछ के एफआईआर दर्ज की गई. तीनों कार्यकर्ताओं को बाद में कोर्ट से जमानत भी मिल गई. गर्ग का आरोप है कि दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से सोशल मीडिया पर कथित अभद्र टिप्पणियों को लेकर दी गई शिकायतों पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई और उन्हें केवल रोजनामचे में दर्ज किया गया. कांग्रेस नेताओं के खिलाफ बोलने पर तुरंत एफआईआर हो जाती है, लेकिन बीजेपी की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती है. ये लोकतंत्र के खिलाफ है. इसी बात को लेकर अब बीजेपी धरने पर बैठी है.

'बौखलाहट में ये काम कर रहे पूर्व मंत्री'

वहीं इस मामले पर प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि राजनीतिक लड़ाई के साथ जहां कानून का उल्लंघन होगा वहां कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ी जाएगी. पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग बौखलाहट में इस तरह के कदम उठा रहे हैं, जिसका आने वाले समय में जबाव दिया जाएगा.

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