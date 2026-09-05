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कांग्रेस मिनिस्टर के गृह क्षेत्र में क्यों धरने पर बैठे सांसद सिकंदर कुमार और पूर्व मंत्री, बोले एक थाने में नहीं चलेंगे दो कानून

धरने पर पहुंचे सांसद सिकंदर कुमार ( ETV Bharat )

घुमारवीं: जिला बिलासपुर के घुमारवीं में सोशल मीडिया विवाद से जुड़ा एफआईआर मामला अब पूरी तरह सियासी रंग लेता नजर आ रहा है. भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई नहीं होने के आरोपों को लेकर शुरू हुए भाजपा के क्रमिक धरने में शनिवार को राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार भी शामिल हुए. उन्होंने धरनास्थल पर पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं का समर्थन किया. पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग के नेतृत्व में घुमारवीं थाना परिसर के बाहर चल रहा यह धरना दूसरे दिन भी जारी रहा. भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर व कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर ना होने के के विरोध में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थाना परिसर के बाहर धरने पर डटे रहे. राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी के लिए कानून एक समान होना चाहिए और शिकायतों पर निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए. एक ही पुलिस थाने में दो तरह के कानून नहीं चल सकते. देश में धारा 370 हट चुकी है, लेकिन घुमारवीं में अभी भी एक थाने में दो विधान चलते दिखाई दे रहे हैं. एक थाने में नहीं चल सकते दो विधानः राजेंद्र गर्ग (ETV Bharat) सिंकदर कुमार ने कहा कि 'पुलिस प्रशासन राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है और भाजपा कार्यकर्ताओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है. लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करना दुर्भाग्यपूर्ण है. प्रदेश सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी दबाने का प्रयास कर रही है और पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जिसका भाजपा पुरजोर विरोध करती है. जब तक भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं होता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, तब तक पार्टी का क्रमिक धरना जारी रहेगा. भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाती रहेगी और कार्यकर्ताओं के सम्मान व अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी. भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग उठाई. भाजपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा जिसकी जिम्मेवारी सरकार व पुलिस प्रशासन की होगी.' राजेश धर्माणी पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने पर FIR