गुस्साए सफाई कर्मचारियों ने बीच सड़क पर लगा दिए कचरे के ढेर, एसडीएम के सामने हाथ जोड़ बताई अपनी तकलीफ
घुमारवीं में सफाई कर्मचारियों ने गांधी चौक पर कचरा फेंककर प्रदर्शन किया. एसडीएम अभिषेक बरवाल और नगर परिषद के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 3:26 PM IST
घुमारवीं: बिलासपुर जिला के घुमारवीं शहर मे शुक्रवार को सफाई कर्मचारियों ने विरोध जताने के लिए गांधी चौक पर कूड़ा फेंक दिया. कर्मचारियों ने कूड़े से भरे तीन टैंपों का कचरा मुख्य चौक पर डाल दिया, जिससे वहां कूड़े के ढेर लग गए. अचानक चौक पर कूड़ा फैलने से लोगों की भीड़ जुट गई और बाजार आने-जाने वाले लोगों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा.
सफाई कर्मचारियों ने यह कदम उनके साथ कथित मारपीट की घटना के विरोध में उठाया. जानकारी के अनुसार, नगर परिषद के सफाई ठेकेदार के कर्मचारी शुक्रवार सुबह घरों से कूड़ा उठाने निकले थे. इसी दौरान वार्ड नंबर सात के बजोहा क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ उनका कथित तौर पर विवाद हो गया. आरोप है कि विवाद के दौरान व्यक्ति ने सफाई कर्मचारियों के साथ मारपीट की. घटना से नाराज कर्मचारियों ने गांधी चौक पर तीन टेंपो में भरा कूड़ा खाली कर विरोध जताया. घटना की सूचना मिलते ही नगर परिषद अध्यक्ष अमित कुमार, कार्यकारी अधिकारी खेम चंद वर्मा और अन्य पार्षद मौके पर पहुंचे.
कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए नगर परिषद में आपात बैठक बुलाई गई. बैठक में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया. इसके बाद एसडीएम अभिषेक बरवाल भी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली. नगर परिषद और प्रशासन की ओर से कार्रवाई का भरोसा मिलने के बाद सफाई कर्मचारी मान गए. इसके बाद गांधी चौक पर फेंका गया कूड़ा खुद उठाया, जिसके बाद वहां स्थिति सामान्य हो गई और सफाई कार्य दोबारा शुरू कर दिया गया.
मारपीट के मामले में होगी कार्रवाई : एसडीएम
वहीं, एसडीएम घुमारवीं अभिषेक बरवाल ने बताया कि शुक्रवार सुबह सफाई कर्मचारी कचरा उठाने गए थे. इसी दौरान किसी व्यक्ति के साथ उनका विवाद हो गया और मारपीट की बात सामने आई है. इसके बाद गांधी चौक पर सफाई कर्मचारियों ने कचरा फेंक दिया. सफाई कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. मामले के तथ्यों की जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
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