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गुस्साए सफाई कर्मचारियों ने बीच सड़क पर लगा दिए कचरे के ढेर, एसडीएम के सामने हाथ जोड़ बताई अपनी तकलीफ

सड़क पर नगर परिषद सफाई कर्मियों ने फेंक दिया कूड़ा ( ETV Bharat )

घुमारवीं: बिलासपुर जिला के घुमारवीं शहर मे शुक्रवार को सफाई कर्मचारियों ने विरोध जताने के लिए गांधी चौक पर कूड़ा फेंक दिया. कर्मचारियों ने कूड़े से भरे तीन टैंपों का कचरा मुख्य चौक पर डाल दिया, जिससे वहां कूड़े के ढेर लग गए. अचानक चौक पर कूड़ा फैलने से लोगों की भीड़ जुट गई और बाजार आने-जाने वाले लोगों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

सफाई कर्मचारियों ने यह कदम उनके साथ कथित मारपीट की घटना के विरोध में उठाया. जानकारी के अनुसार, नगर परिषद के सफाई ठेकेदार के कर्मचारी शुक्रवार सुबह घरों से कूड़ा उठाने निकले थे. इसी दौरान वार्ड नंबर सात के बजोहा क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ उनका कथित तौर पर विवाद हो गया. आरोप है कि विवाद के दौरान व्यक्ति ने सफाई कर्मचारियों के साथ मारपीट की. घटना से नाराज कर्मचारियों ने गांधी चौक पर तीन टेंपो में भरा कूड़ा खाली कर विरोध जताया. घटना की सूचना मिलते ही नगर परिषद अध्यक्ष अमित कुमार, कार्यकारी अधिकारी खेम चंद वर्मा और अन्य पार्षद मौके पर पहुंचे.