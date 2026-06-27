घुमारवीं में नाकाबंदी के दौरान 4.100 किलो चरस बरामद, मंडी के तीन युवक गिरफ्तार
पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ घुमारवीं पुलिस थाना में एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 1:55 PM IST
घुमारवीं: हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बिलासपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस थाना घुमारवीं की टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 4.100 किलोग्राम चरस बरामद कर तीन युवकों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
चेकिंग के दौरान पकड़ी गई खेप
पुलिस के अनुसार, घुमारवीं थाना की टीम बलोह फोरलेन सड़क पर मल्यावर लिंक रोड के पास नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रही थी. इसी दौरान मंडी की तरफ से आ रही एक अल्टो K-10 कार को पुलिस ने जांच के लिए रोका. तलाशी लेने पर वाहन के अंदर से 4.100 किलोग्राम चरस बरामद हुई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कार में सवार तीनों युवकों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया.
मंडी के रहने वाले हैं तीनों आरोपी
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लेखराज (34) निवासी, कोटली (मंडी), राज कुमार (36) निवासी बाली चौकी (मंडी) और रोहित कुमार (25) निवासी देवधार (मंडी) के रूप में हुई है. पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ घुमारवीं पुलिस थाना में एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है.
पुलिस कर रही मामले की जांच
पुलिस अधिकारियों के अनुसार अब आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में चरस की खेप कहां से लाई गई थी और इसे किस जगह सप्लाई किया जाना था. पुलिस मामले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है.
एसपी बिलासपुर अभिषेक धीमान ने बताया, "पुलिस ने तीन युवकों को 4 किलो से ज्यादा चरस के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपियों को जल्द कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा. पूछताछ के दौरान नशे की खेप के स्रोत और सप्लाई नेटवर्क की जानकारी जुटाई जाएगी. जिले में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा और इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी."
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