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घुमारवीं में नाकाबंदी के दौरान 4.100 किलो चरस बरामद, मंडी के तीन युवक गिरफ्तार

घुमारवीं: हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बिलासपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस थाना घुमारवीं की टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 4.100 किलोग्राम चरस बरामद कर तीन युवकों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

चेकिंग के दौरान पकड़ी गई खेप

पुलिस के अनुसार, घुमारवीं थाना की टीम बलोह फोरलेन सड़क पर मल्यावर लिंक रोड के पास नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रही थी. इसी दौरान मंडी की तरफ से आ रही एक अल्टो K-10 कार को पुलिस ने जांच के लिए रोका. तलाशी लेने पर वाहन के अंदर से 4.100 किलोग्राम चरस बरामद हुई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कार में सवार तीनों युवकों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया.

मंडी के रहने वाले हैं तीनों आरोपी

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लेखराज (34) निवासी, कोटली (मंडी), राज कुमार (36) निवासी बाली चौकी (मंडी) और रोहित कुमार (25) निवासी देवधार (मंडी) के रूप में हुई है. पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ घुमारवीं पुलिस थाना में एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है.